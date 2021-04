Kledingmerk Bruut lanceert deze week een geheel nieuwe lijn; Comfort Club

Dit jaar heeft het merk al een aantal gave collecties gereleased, maar nu gaan ze nog een stapje verder, want ze komen met iets groots!

Bruut vond het tijd om weer een level up te gaan. Wie het merk al een langere tijd volgt weet dat Bruut voortdurend bezig is zichzelf te verbeteren en verder te ontwikkelen. Ze zijn continue opzoek naar nieuwe, meer sustainable stoffen en fabrieken die goed zijn voor de environment en werken in goede en eerlijke omstandigheden.

Comfort Club heeft een meer minimalistisch look dan Bruut kleding die je normaal van ze gewend bent. In plaats van de grote artworks die jullie vaak terugzien bij het merk, hebben ze alles zo minimalistisch en strak mogelijk gehouden. Ze willen met deze lijn, kleding aanbieden dat door iedereen te dragen is, tijdens elke gelegenheid, bij elke persoonlijke outfit, en waar je je zo comfortabel mogelijk in voelt.

“Divided by none, loved by all” is een quote die je steeds weer terug ziet komen, het staat voor kracht, creativiteit en gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom om lid te worden van de ‘Club’. Het streepje in het logo is een symbool van verbinding. “Het maakt ons niet uit wie je bent, van welke etniciteit je bent of waarin je gelooft; iedereen is gelijk.” Aldus oprichter Armin Yazdani

Om deze kledinglijn te visualiseren, is Bruut met fotografe Marie-Louise Hodge afgereisd naar het Westervilla in Amsterdam om wederom toffe foto’s te schieten. Zie hieronder het resultaat!

Bruut gaat voor elk seizoen een eigen ‘Season Pack’ maken met elk een eigen kleurenpallet gebaseerd op de kleuren van het seizoen. Voor de eerste Season Pack gaat Bruut terug naar de ‘roots of life’ met de Earth Pack. In deze collectie worden de elementen die de aarde te bieden heeft benoemd, door middel van de kleuren Sandshell, Light Bone, Ash Blue en Black.

Light Bone – is gebaseerd op de Witte Woestijn in Egypte. Deze woestijn dankt de naam aan de witte, crèmige kleuren en bijzondere rotsformaties van kalk die er te vinden zijn.

– is gebaseerd op de Witte Woestijn in Egypte. Deze woestijn dankt de naam aan de witte, crèmige kleuren en bijzondere rotsformaties van kalk die er te vinden zijn. Ash Blue – is gebaseerd op de grenzeloze oceanen die meer dan 70% van onze aarde bedekken. Oceanen produceren een enorme hoeveelheid zuurstof, essentieel dus voor het leven op aarde.

– is gebaseerd op de grenzeloze oceanen die meer dan 70% van onze aarde bedekken. Oceanen produceren een enorme hoeveelheid zuurstof, essentieel dus voor het leven op aarde. Sandshell – is gebaseerd op de uitgestrekte woestijnen die meer dan één-vijfde van onze aarde bedekken. Naast dat woestijnen bijdragen aan de biodiversiteit van de aarde, spelen ze een belangrijke rol voor mensen en dieren.

– is gebaseerd op de uitgestrekte woestijnen die meer dan één-vijfde van onze aarde bedekken. Naast dat woestijnen bijdragen aan de biodiversiteit van de aarde, spelen ze een belangrijke rol voor mensen en dieren. Black – is gebaseerd op onze dag- en nacht cyclus, die belangrijk is voor ons circadiaanse ritme. Circadiaanse ritmes zijn belangrijk in het bepalen van het slaap- en voedingspatroon van de mens en andere levende organismen.

Deze vier kleuren van de eerste Season Pack heeft Bruut verwerkt op crewnecks, hoodies, joggers en shorts. Dit is dus de eerste keer dat Bruut uitkomt met een gehele outfit!

Benieuwd naar de Comfort Club? De Earth Pack is vanaf vrijdag 2 april om 9:00 beschikbaar op bruut.com