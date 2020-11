Kledingmerk Päälä drukt duurzame collecties in énige GOTS-gecertificeerde zeefdrukatelier van Nederland

Päälä is een Amsterdams kledingmerk voor dames dat bekend staat om T-shirts en tops van duurzame materialen met een artistieke print. Die prints, geïnspireerd door de Scandinavische natuur, eenvoud en grafische vormen, worden gecreëerd en gezeefdrukt in het GOTS ( Global Organic Textile Standard ) -gecertificeerde -gecertificeerde atelier in Amsterdam. Päälä biedt unieke prints op tijdloze T-shirts: “Onze collecties worden tijdloos ontworpen en daarmee hopen wij bij te dragen aan een duurzame garderobe door lang draagplezier”, aldus mede oprichter Harm.

‘De stof is wie je bent, de print is wat je denkt’

Duurzaamheid zit overduidelijk in de genen van Päälä: “Onze kleding wordt gemaakt van enkel duurzame materialen zoals GOTS-gecertificeerd biologisch katoen, bamboe, Tencel en linnen, en de prints drukken we met duurzame water gedragen inkt. Dit geeft een prachtig mat resultaat en het gaat net zo lang mee als het kledingstuk zelf. Daarnaast houdt duurzaam voor ons in dat er eerlijk geproduceerd wordt, fabrieksmedewerkers een eerlijk loon ontvangen én goede werkomstandigheden genieten”, zo vertelt Harm. “We drukken de collecties zelf en hebben daarom de kwaliteit in eigen hand. Zowel tijdens het ontwikkelen van de collectie als het drukken ervan, kunnen we een hoge mate van kwaliteit waarborgen.” De duurzaamheid van het proces wordt gewaarborgd door het GOTS-keurmerk.

Dat GOTS-certificaat krijg je niet zomaar

Het GOTS-certificaat is een krachtig keurmerk dat de duurzaamheid van biologisch katoen waarborgt door de gehele keten. Het zeefdrukatelier aan het IJ op de industriële NDSM-werf in Amsterdam is als enige textieldrukkerij in Nederland gecertificeerd met het keurmerk, waardoor het katoen ook ná het bedrukken nog steeds gecertificeerd blijft, en dat is uniek. Het GOTS-certificaat ontvang je namelijk niet zomaar: de milieueisen zijn streng, en het werkt als een ketting die niet onderbroken mag worden. Zo moet de katoenboer GOTS-gecertificeerd zijn, net als de ververij van het katoen, het naaiatelier en uiteindelijk het zeefdrukatelier. Zodra de ketting onderbroken wordt, vervalt het keurmerk.

“Door het GOTS-certificaat lukt het ons dus om echt duurzaam te produceren en dat vinden we belangrijk, omdat de kledingindustrie een grote impact heeft op mens en milieu. Op onze manier dragen we bij aan de transitie naar een duurzame kledingindustrie en we hopen anderen met onze werkwijze te inspireren. ‘We doen het samen’, dat is hoe wij erover denken bij Päälä. En zo werken we toe naar een samenleving waarin duurzame mode de standaard is en waarin items met originele, duurzaam gedrukte prints toegankelijk zijn voor iedereen.”