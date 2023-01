Kledingmerk Rellix gaat ‘next level’: nu ook voor heren

We are excited: het stoere merk Rellix gaat vanaf winter 2023 ook de heren vertegenwoordigen. Wij maken ‘fashion of ease’, altijd comfortabel, maar vooral ook stijlvol.

Wij geloven in ‘the power of blue’. Dit zul je terugzien in de veelzijdige jeanscollectie. Door onze blauwe vingers, weten wij de fijnste en nieuwste pasvormen te brengen, in ‘on trend’ wassingen en kleuren. Net zoals de jeans, is de rest van de collectie ook gebaseerd op mooie kwaliteiten en perfecte pasvormen.

Rellix, FW23

Beeld: Rellix

Beeld: Rellix

Rellix durft, is brutaal en altijd nieuwsgierig naar nieuwe dingen. Samen maken we meters en herinneringen. Laten we daarom met onze liefde voor denim en design, de wereld steeds een stukje mooier maken. We zitten vol met energie en reislust. We zijn op zoek naar avontuur en willen deze reis samen met jullie naar een ‘next level’ tillen. Our world, our playground. Let’s go!

Pre-order jouw collectie vanaf nu en geef onze energie door. Find us at Drive Inn Junior x Modefabriek 22-23 januari. Standnummer: A124

Voor meer info en/of vragen, mail of bel dan naar Paul van Poppel.

[email protected]

+31 (0) 6 24 24 54 55

www.rellixjeans.com