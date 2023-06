Kleine aantallen, hoge standaarden: headwear specialist Labels & Things verschijnt op Première Vision

Het duurt niet lang meer voor Première Vision van start gaat in de Franse hoofdstad. Van garens tot stoffen en ontwerpen tot productie, modeprofessionals van elk kaliber vinden er wat ze nodig hebben om hun collecties te ontwikkelen. Design teams moeten vooral hun oren en ogen openhouden in zaal 4. Daar staat namelijk Belgische leverancier Labels & Things, die headwear producties van kantjes tot bandjes ontzorgt.

Credits: Beeld: Labels & Things, eigendom van het merk

Bijzondere headwear

“Wij leveren allerlei soorten modeartikelen van kleine trims, labeltjes, badges en knopen tot finished accessoires zoals caps”, beginnen Emmy Burm en Sophie Tseng, moeder-dochter en co-owners van Labels & Things. “Op headwear zit letterlijk alles. Er zit een label aan, er zit metal wire in, er zit embroidery op. We zijn sterk in research and development, dus als onze klanten met de gekste ideeën komen, dan willen wij die ook echt waarmaken”.

Die klanten komen voornamelijk uit het mid- tot high-end fashionsegment, maar het zijn ook kleine top designers en grote muziekfestivals. Sommigen lopen binnen met een kant en klaar design, maar vaak schiet Labels & Things te hulp in het ontwerpproces. Sophie: “We hebben zelf een stalencollectie ontworpen en klanten komen door onze boeken bladeren om een ‘fit’ te kiezen die past bij hun brand. Wij gaan daar dan mee van start door een eerste staal te maken en dan volgt de productie.”

Een groot deel van het werk van Labels & Things bestaat uit koppelen met leveranciers, maar er gebeurt ook veel in-house. Zo werkt op het hoofdkantoor in Antwerpen een graphic designer die alle artworks maakt en er is een vaste style & product developer die wordt ingezet als er, zoals Emmy verwoordt, een heel branding verhaal bij komt kijken. Al die processen worden aangestuurd door collega’s uit het hoofdkantoor in België, maar er lopen ook collega’s rond in Shanghai, Ho Chi Min, en Istanbul. “We willen altijd goed kunnen schakelen en wij zorgen er zo voor dat we over de hele wereld services kunnen aanbieden. We leveren ook veel buiten Europa, dus het is nodig dat wij overal hubs hebben.”

Duurzaam meedenken

Er zit ook een duurzaam haakje aan de producties van Label & Things en dat is maar goed ook. De zomer 23 editie van Première Vision te Parijs is namelijk volledig gefocust op sustainability.

Wij kunnen heel gek gaan in duurzaamheid, we hebben al eens een pet gemaakt voor een designer van ananasleer. We werken ook altijd met fabrieken die aan bepaalde eisen voldoen op sociaal en ecologisch vlak en we hebben catalogi die volledig zijn gefocust op sustainable product design. Emmy Burm en Sophie Tseng, co-owners van Labels & Things

"Zeker op het gebied van duurzaamheid is het prettig om maar één adres en contactpersoon te hebben die alle zorgen wegneemt, in plaats van dat er nog tien verschillende mensen moeten worden opgebeld om de (duurzame) supply chain aan elkaar te lijmen." De missie van Labels &Things is dan ook om daarin een goede partner te zijn en merken te ondersteunen in alles wat er komt kijken bij de productie van hun artikelen.

Kleine aantallen, hoge standaarden

In Europa heeft Labels & Things echt naam gemaakt en nu keren ze terug op Première Vision om hun headwear ook naar andere markten te promoten. Vorig seizoenen lukte dat uitstekend dankzij hun bijzondere presentatie. De tafel lag toen vol met in het oog springende creaties van high-fashion designer Walter Van Beirendonck, een goede relatie volgens Emmy. “Die petten zijn best gedetailleerd en ingewikkeld, maar wij brengen de gekste designs tot leven. We hebben gelukkig toestemming gekregen van Walter om zijn petten te showcasen op de beurs en dat heeft zoveel traffic naar ons gestuurd. De stand was toen echt helemaal ontploft.”

Volgens Sophie zijn er meer aanbieders die zich toeleggen op headwear, maar niet met dezelfde werkwijze. Zo laat Labels & Things zich niet limiteren door aantallen. Ze voeren al vanaf 100 stuks. Bovendien ligt de kwaliteitsstandaard erg hoog.

Er komt veel research en development kijken bij de bij de petten die wij ontwikkelen, maar dat pusht ons ook naar voren in ons kunnen en dat is super leuk. Emmy Burm en Sophie Tseng, co-owners van Labels & Things