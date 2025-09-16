Kleinzoon van Puma-oprichter lanceert DSSLR

Christoph Dassler treedt in de voetsporen van zijn familie. De kleinzoon van Puma-oprichter Rudolf Dassler heeft het merk DSSLR by Christoph Dassler gelanceerd. Dit sport- en lifestylelabel, gevestigd in Herzogenaurach en gespecialiseerd in tennis, maakte dinsdag bekend dat de eerste collectie al sinds augustus verkrijgbaar is.

De collectie is gemaakt van maximaal 95 procent gerecyclede materialen en biologisch katoen uit Portugal. Het doel is een collectie te creëren die geen belasting vormt voor het milieu of toekomstige generaties. Zowel de leveranciers als de productie zijn daarom milieugecertificeerd.

“We zijn ervan overtuigd dat hoge eisen en een lage milieu-impact hand in hand kunnen gaan. Achter elk product staat een samenwerking met een toonaangevend ontwerp- en productieteam”, aldus Christoph Dassler, CEO en oprichter van DSSLR. “Zo zorgen we ervoor dat onze duurzaamheidsnormen worden nageleefd en tegelijkertijd een hoge kwaliteit gegarandeerd is.”

DSSLR hechtte ook veel waarde aan eigenschappen zoals UV-bescherming, zweetafvoer en geurneutraliteit. Naast de sportcollectie brengt het bedrijf ook een Off-Court-lijn op de markt, die moet overtuigen door een slim en individueel ontwerp. DSSLR heeft zich daarbij georiënteerd op de principes van internationale modemerken en heeft ingezet op hoogwaardige materialen, diverse materiaalstructuren, een heldere esthetiek en doordachte details.

DSSLR On-Court Tech-Vest Look Credits: DSSLR