Kleurrijk en patchwork: Zes trends van de Paris Men's Fashion Week

Het najaar in Parijs zal niet koud en grijs zijn, tenminste niet als het aan de herenmode ligt. In plaats van het gebruikelijke aardse, donkere kleurenpalet, schitteren de catwalks van de Franse hoofdstad in vrolijke tinten.

Van regenboogachtige kleurverlopen tot materiaalmixen en bedrukte pakken met kleurrijke motieven, merken als Y/Project, Louis Vuitton en Kidsuper laten zien dat de winter ook anders kan zijn. Grote sjaals en pluizige jassen zorgden voor de nodige warmte en geborgenheid.

Pakken als canvas

Als onderdeel van de klassieke herenmode wordt bij jasjes meestal de nadruk gelegd op een goede snit, een passende materiaalkeuze en soms een speciaal kleuraccent. Prints en kleurrijke patronen maken minder deel uit van het repertoire. Daar lijkt dit seizoen verandering in te zijn gekomen en verschillende labels, zoals Louis Vuitton, Kidsuper en Gravalot, geven blazers een nieuwe look.

Gravalot toont verschillende gekleurde gestreepte pakken, maar ook een blauw model met gouden strepen en luipaarden. De roofdieren tijgeren over het hele jasje en de bijpassende broek. Henrik Vibskov gebruikt een combinatie van bloemmotieven en ruitjes voor een tweedelig pak. Kidsuper gebruikt het hele oppervlak van het pak om een liefdesscène te laten ziek. Ook de laatste Louis Vuitton-collectie van wijlen ontwerper Virgil Abloh was een schilderachtig decor op een pak. Het bijzondere hieraan is dat het kunstwerk niet op het pak is gedrukt, is ingeweven in de grove stof.

FW22-collecties (van links naar rechts): Louis Vuitton, Gravalot (via Catwalkpictures), Kidsuper (via Catwalkpictures)

Kleurverlopen

Voor nog meer stralende effecten worden de kleurrijke kleurverlopen die door de hele collectie van Taakk lopen, gebruikt voor jasjes, broeken en shirts. Namesake toont een lange kleurrijk rok met logo's die samen een totaalkunstwerk vormen.

Y/Project brengt prints van het bovenlichaam naar de catwalk op tops, shirts en jurken. Deze doen denken aan Jean Paul Gaultier collecties uit de jaren '90. Toepasselijk: Y/Project ontwerper Glenn Martens is verantwoordelijk voor Gaultier's volgende haute couture collectie, die woensdag in Parijs is getoond. Kidsuper gebruikt kleurverlopen voor zijdeachtige tops en jurken. Études mengt bruine en oranje tinten op een gebreide trui met een bijpassende muts. Yohji Yamamoto speelde met donkere tinten die doen denken aan de kleuren van een oude schatkaart.

FW22-collecties (van links naar rechts): Taakk, Y/Project en Yohji Yamamoto | Beelden: Catwalkpictures

Patchwork

Patchwork werd ook steeds vaker gespot op de catwalks, onder meer bij Acne, Jil Sander en Kolor.

Kenzo en Kidsuper brengen verschillende ruitpatronen samen in hun looks. Ook de Japanse ontwerper Nigo combineert strepen, stippen en bloemenprints voor zijn eerste Kenzo-collectie. Jil Sander toont een wit gilet met verschillende pluche en gebreide texturen. Acne Studios presenteert een hele reeks patchwork-looks waarin verschillende patronen, kleuren en stoffen met elkaar clashen. Kolor gebruikt een mix van materialen en verschillende lagen en lengtes om een collage-achtig, licht chaotisch beeld te creëren. Kidill speelt ook met een mix van stoffen en texturen. Het label concentreert zich op verschillende bloemmotieven die worden samengebracht met strikken, net en andere texturen. Rick Owens, White Mountaineering en Louis Vuitton tonen ook looks met patchworks.

FW22-collecties (van links naar rechts): Kenzo, Kolor en Kidill

Vervormde silhouetten

Silhouetten kunnen op vele manieren worden veranderd. Een speciale vormgeving kan een nieuwe vorm creëren, maar dat kan ook met een speciaal voorwerp of een statisch materiaal. Yoshio Kubo en Loewe vervormen hun looks met ronde vormen, waardoor een zekere dynamiek in de kleding ontstaat.

Yoshio Kubo gebruikt smalle hoepels rond de heupen en de hals. Loewe-ontwerper Jonathan Anderson brengt T-shirts en shorts alsof hij de punten van de kledingstukken met Photoshop heeft vervormd. GmbH legt bijzondere nadruk op de schouders. Het bovenste borstgedeelte van een zwarte top is bij het Berlijnse label bijna een beeldhouwwerk, waarbij het lijkt alsof de ontwerpers het sleutelbeen tot in het extreme hebben uitgewerkt.

FW22-collecties (van links naar rechts): Yoshiokubo (via catwalkpictures), GmbH en Loewe (via Catwalkpictures)

Schuilen achter een sjaal

Wat de hoge coltruien en hoeden met oorflappen waren op de Milan Men's Fashion Week, zijn de grote sjaals in Parijs. Lukhanyo Mdingi toont een lange patchwork versie, Hed Mayner een bijpassende puffersjaal voor de jas en Études een aanvulling op de witte gebreide look. Rhude presenteert ook een grote voetbalsjaal met logo en Bluemarble combineert een gebreide muts met oorflappen en sjaal in één accessoire.

FW22-collecties (van links naar rechts): Lukhanyo Mdingi, Bluemarble en Hed Mayner | Credits: Catwalkpictures

Bontjassen

Ook al wordt er steeds minder echt bont gebruikt, de look lijkt helemaal in te zijn. Geen stijl was vaker te zien op de catwalk van de Paris Men's Fashion Week dan de bontjas in verschillende afwerkingen.

Egonlab en Ernest W. Baker toonden klassieke jassen in donkere tinten. Georges Wendell presenteert een korter jasje met een reverskraag. Sankuanz stuurt een knielange jas over de catwalk en gebruikt bontelementen als voering voor jassen met een slangenleerlook. GmbH, System en Rick Owens gebruiken ook bont-look elementen voor hun jassen.

FW22-collecties (van links naar rechts): GmbH, Sankuanz, Egonlab (via Catwalkpictures)

