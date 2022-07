Knallen in kleur met Mayerline

“Dit wordt een knalzomer!” klonk het bij de designers van Mayerline en Améline toen ze gestalte gaven aan de nieuwe lente-zomercollecties 2023.

Vrolijke bloemenprints en wervelende motieven in energieke kleurenduo’s als lila en oranje, koningsblauw en limoengroen, fuchsia en oranje, turkoois en hot pink, zetten de toon voor een uitbundig seizoen waarin fleurige zomerjurken, kimono’s en wijde, comfortabele blouses de show stelen. Wie het liever iets rustiger houdt kan terugvallen op monochrome silhouetten in subtiele blauwtinten van lavendel- tot marineblauw gecombineerd met neutrale tinten, zwart en wit.

Beeld: Mayerline

Beeld: Mayerline

Ook in 2023 doet Mayerline geen toegiften op comfort. Soepele, elastische materialen en wijde, organische vormen winnen steeds meer aan belang. De Mayerline-vrouw bepaalt zelf hoever ze hier in meegaat: volledig oversized is helemaal top maar ze kan uiteraard ook kiezen voor een meer nauwsluitende snit, al of niet met een ceintuur om de taille te Benadrukken.

Beeld: Mayerline

Beeld: Mayerline

Absoluut niet te missen zijn de matching sets onder de vorm van stijlvolle damespakken in felle kleuren, met tops en accessoires in dezelfde tinten, uitgevoerd in de comfortabele stoffen en met de uitmuntende snit die het handelsmerk van het huis vormen. De durvers wagen zich er al langer aan maar nu gaan we ook met zijn allen voluit voor de total look in een vrolijke print, als alternatief voor de jumpsuit.

Beeld: Mayerline

Het Belgische Mayerline kleedt al meer dan 65 jaar vrouwen die volop in het leven staan en op zoek zijn naar een stijlvolle en hedendaagse garderobe, comfortabel en aangepast aan hun lichaamsbouw, en geschikt voor elke gelegenheid.