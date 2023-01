Knit-ted complicated simplicity - Autumn/Winter 2023

Knit-ted presenteert de nieuwe AW23-collectie: een verscheidenheid aan grijstinten, met de zuiverheid van winterwit, de warmte van brons, de zachtheid van fluweel, het aardse gevoel van groen en de eenvoud van zand.

De collectie bestaat naast faux leather jurken, knusse gilets en superzachte truien, ook uit stijlvolle sjaals, chunky knitwear & elegante rokken. De aardse kleuren stralen een moderne look uit, en zijn door layering prachtig te combineren. Glanzende weefsels zijn er in ruime silhouetten, wikkel- en drapeervormen. Beleef de winterse glow met het prachtige kleurenpallet van de AW23 collectie van Knit-ted.

Beeld: Knit-ted

Over Knit-ted

Knit-ted is een fashion label voor vrouwen en opgericht in 2009 door de Nederlandse Petra Stapper. Met comfort, eenvoud en kwaliteit als kenmerk laat Knit-ted haar easy wearability zien. Het merk gelooft dat een relaxte maar geraffineerde stijl vertrouwen geeft en de puurste vorm van luxe brengt. De Knit-ted look is clean en toch speels, met een focus op comfort.

Knit-ted richt zich op key pieces van hoogwaardige stofkwaliteiten waarmee een duurzame capsule wardrobe mee opgebouwd kan worden. Deze key pieces zijn essentials die elk seizoen terugkomen, in seizoenskleuren of aanpassingen in design, en zijn makkelijk te combineren met items uit vorige seizoenen. Knit-ted noemt het ‘wear now, wear later and have forever’ pieces. De collecties worden gemaakt met integriteit en streven naar de hoogste kwaliteit materialen. Respect voor planeet, dier en mens staat daarbij centraal.

Knit-ted heeft naast Nederland, verkooppunten in Duitsland, Noorwegen, België, Ierland en Oostenrijk. Het merk brengt twee damescollecties per jaar uit; Autumn/Winter en Spring/Summer.