Knit-ted FW26-collectie: A House for the Soul

Voor Herfst/Winter 2026 presenteert Knit-ted een collectie die bewust vertraagt. De collectie, met de titel ‘A House for the Soul’, weerspiegelt een terugkeer naar intuïtie in een steeds meer gerationaliseerde wereld. In plaats van vluchtige trends na te jagen, is de collectie geworteld in rust, materiële integriteit en emotioneel comfort. Deze kernwaarden blijven de positie van Knit-ted binnen het hedendaagse damesmodesegment bepalen.

Architecturale inspiratie, vertaald naar knitwear

De FW26-collectie is geïnspireerd op het werk van de Nederlandse architect en monnik Dom Hans van der Laan. Zijn gebouwen zijn ontworpen als ruimtes voor reflectie, balans en innerlijke groei. De filosofie van Van der Laan, gericht op verhouding, ritme en eerlijk materiaalgebruik, is vertaald naar kledingstukken die als een beschermende, kalmerende laag om het lichaam heen vallen. Net zoals zijn architectuur ruimte creëert voor bezinning, bieden de ontwerpen van Knit-ted ruimte om te ademen, te bewegen en simpelweg te zijn.

De silhouetten zijn harmonieus en ingetogen, met een sterke nadruk op balans en draagbaarheid. De collectie is ontworpen om te draperen in plaats van te dicteren, waardoor de drager, en niet het kledingstuk, centraal staat. Deze aanpak sluit naadloos aan bij het langdurige ontwerp-DNA van Knit-ted, dat bestaat uit essentialisme, tijdloosheid en ingetogen elegantie.

Kleurenpalet en materiaalverhaal

Het kleurenpalet is bewust ingetogen en weerspiegelt de zoektocht van de collectie naar sereniteit. De basistinten zijn zand, gebroken wit, grijs en warme bruintinten, die een rustige, veelzijdige basis vormen. Accentkleuren zoals kobaltblauw, zachtroze en mosgroen voegen subtiele energie en emotionele warmte toe, en geven diepte zonder de algehele harmonie van de collectie te verstoren.

Materialiteit speelt een centrale rol. Knit-ted werkt met zachte, hoogwaardige en soepele stoffen die prettig aanvoelen op de huid en natuurlijke warmte en comfort bieden. De stoffen ondersteunen een gelaagd garderobeconcept en bieden retailers sterke mix-en-match-mogelijkheden en seizoensloze stylingopties. Dit zijn belangrijke overwegingen in een door groothandel gedreven omgeving.

Kunstsamenwerking en merkbeleving

Voor de FW26-campagne werkt Knit-ted samen met de Deense kunstenares Léa Nielsen, bekend om haar kenmerkende fusie van fotografie en verf. Haar werk is geïnspireerd door architectuur en kenmerkt zich door grafische composities, collage-elementen en een balans tussen minimalisme en intensiteit. Dit voegt een visuele laag toe aan het verhaal van de collectie. De kunstwerken, speciaal voor Knit-ted gecreëerd, worden getoond op de stand van het merk tijdens de komende editie van de Modefabriek. Hiermee wordt de verbinding tussen mode, kunst en ruimtelijke ervaring versterkt.

Update agentschappen

Vanaf dit seizoen versterkt Knit-ted zijn groothandelsstructuur met nieuwe agentschapspartnerschappen: Select Studio voor de DACH-regio en Fashion Brewery voor België.

Met de FW26-collectie onderstreept Knit-ted opnieuw zijn toewijding aan doordacht ontwerp. Het merk biedt retailers een coherente, emotioneel aansprekende collectie die is gebaseerd op duurzaamheid, comfort en ingetogen zelfvertrouwen.

