Knit-ted presenteert SS27-collectie 'Woven with the world'

Met de lente/zomer 2027 collectie kijkt Nederlands knitwearmerk Knit-ted naar buiten. Waar de wintercollectie zich naar binnen keerde voor spirituele reflectie, zoekt het merk deze lente de verbinding met de wereld om zich heen. Vanuit het geloof dat alles met alles samenhangt, onderzoekt Knit-ted hoe details, stoffen en vormen elkaar beïnvloeden. Dat resulteert in een vrouwelijkere, meer verfijnde richting, met extra aandacht voor detail. De collectie draagt de titel 'Woven with the world'.

Die filosofie vertaalt zich ook naar het ontwerpproces zelf. Uiteindelijk wordt een kledingstuk iets dat een eigen leven krijgt zodra iemand het draagt. Knit-ted noemt dit een eindeloze stroom: alles verandert voortdurend van vorm, maar blijft met elkaar verbonden. De SS27-collectie is een ode aan die beweging.

Credits: Knit-ted

Zachte tinten ontmoeten een levendig kleurenpalet

De basis van SS27 bestaat uit zachte, natuurlijke tinten: warmbeige, gebroken wit, lichtgroen en gemêleerd grijs, aangevuld met vergrijsde aardetinten. Daartegenover staan helderrood en kiwigroen als de bepalende, felle statementkleuren van SS27, uitgewerkt in levendige monochrome looks die goed te combineren zijn met de zachtere tinten uit de collectie. Waar de gedempte tinten een rustig fundament vormen, zorgen de statementkleuren voor een uitgesproken accent. Daartussenin brengt Knit-ted een intens donkerblauw samen met fris mintgroen en lichtblauw, voor een sereen, ingetogen effect.

Credits: Knit-ted

Vloeiende silhouetten

De silhouetten van SS27 zijn vrouwelijk en comfortabel. De collectie combineert ballonvormen in luchtig katoen met strakkere, getailleerde tops voor een ontspannen silhouet. Ook bodycon topjes die de vorm van het lichaam volgen en er zacht omheen vallen, maken deel uit van de lijn. Ieder stuk is op zichzelf sterk en werkt tegelijkertijd als onderdeel van een groter ensemble.

Het vakmanschap van Knit-ted schuilt in de verborgen details. Een perfect afgewerkte halslijn en een gladde binnentailleband zorgen voor een prettige pasvorm tegen de huid en een moeiteloos elegante uitstraling. Een voorbeeld hiervan is het Spring-Suit: een pak met relaxed fit, gemaakt van een luchtige katoen-linnenmix, met geaccentueerde schouders en onzichtbaar afgewerkte details. Het resultaat is een verfijnde stijl met alle comfort en zelfvertrouwen die daarbij hoort.

Credits: Knit-ted

De natuur als visueel thema

De campagnebeelden plaatsen de kleding naast organische vormen uit de natuur van gedroogde bladeren tot sierlijke bloemen. Daarmee vertaalt Knit-ted zijn merkfilosofie visueel. Kleding staat niet los van de wereld, maar maakt er deel van uit.

"We are part of everything. Woven with the world. We receive and we pass on," luidt de campagnetekst. Het is een gedachte die in de collectie zelf terugkomt: in de keuze voor organische vormen, in de zachtheid van de materialen en in de stukken die zich volledig naar de drager vormen.

Credits: Knit-ted