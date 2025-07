Knit-ted SS26: Fluïditeit in vorm, vezel en gevoel

Life. It’s a constant movement

fluidity of the mind

being left undefined.

It’s to keep becoming

and never arrive.

Voor SS26 laat Knit-ted zich leiden door deze zinnen. Geen klassiek moodboard, maar een poëtische benadering die uitnodigt tot openheid en beweging, fysiek én mentaal. Fluidity is het sleutelwoord: een collectie die niet vastomlijnd is, maar zacht, gelaagd en altijd in beweging. De ontwerpen ademen ruimte, voor interpretatie, voor expressie, voor vrijheid.

Materialen met een verhaal: ruw en geraffineerd tegelijk

De collectie is een spel tussen het ongepolijste en het verfijnde. Geïnspireerd door de kracht en textuur van palmvezels in raffia, brengt Knit-ted garens als organic hemp, organic cotton en linnen samen voor een koelend en natuurlijk gevoel. Deze rauwe basis wordt in balans gebracht door glanzende accenten in lyocell, viscose, lurex en gerecycled polyester, materialen die licht vangen, fluïditeit onderstrepen en een eigentijdse gelaagdheid toevoegen.

Open breisels, transparante voiles en gladde garens creëren daarnaast visuele ademruimte en een spannende transparantie. Silhouetten zijn soepel, met een losse taille en cleane belijningen. De focus ligt op bewegingsvrijheid en materiaalbeleving: kleding die meebeweegt, in plaats van definieert. Gladde garens vallen los om het lichaam of werken als een filter, zodat de drager kan laten zien wat ze wil.

SS26 Collectie Credits: Knit-ted

Kleur als verbindingselement

Knit-ted bouwt SS26 op rond drie kleurwerelden: een neutrale basis (wit, vanille, zand, bronze, zwart), een koele lijn met blauwen en groenen, en een warme variant met bruin- en rozetinten. De kleuren vloeien in elkaar over en zorgen voor veelzijdige combinaties tussen brei en geweven, tops en bottoms. Zo ontstaat een modulaire garderobe waarin retailers moeiteloos complete looks kunnen samenstellen die makkelijk te mixen zijn. Voor Knit-ted speelt tijdloosheid altijd een rol, en vinden het belangrijk om kledingstukken te ontwerpen die jarenlang in de garderobe kunnen hangen, zonder dat het saai wordt.

SS26 Collectie Credits: Knit-ted

Ontworpen voor vrouwen die eenvoud en verfijning waarderen

Knit-ted richt zich op vrouwen die er goed uit willen zien zonder veel moeite. De ontwerpen benadrukken de natuurlijke elegantie en schoonheid van het lichaam, en zijn gemaakt om met vertrouwen door de dag te bewegen. De kracht van de collectie zit in de combinatie van eenvoud, verfijnde afwerking en een aangename pasvorm. Elk ontwerp is comfortabel én esthetisch, geschikt voor vrouwen die zich herkennen in deze balans tussen stijl en gemak.

Nieuwe stap in Frankrijk

Na eerdere succesvolle stappen in Oostenrijk en Zwitserland breidt Knit-ted verder uit. Vanaf SS26 wordt het merk vertegenwoordigd door agentschap Acier Merengué in Parijs, een nieuwe bladzijde in het internationale hoofdstuk van dit Nederlands label.