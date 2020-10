Knitwear Lab lanceert een accessoire collectie van industrieel afval

Knitwear Lab, hét kennis en onderzoekscentrum op het gebied van innovatieve en duurzame breisels, heeft een missie om de textielindustrie te verduurzamen. Voor het project Realist lanceerde Knitwear Lab een accessoire collectie vervaardigd uit garen dat voor minstens 50% procent uit industrieel afval bestaat.

In rijke landen komt duurzaamheid steeds hoger op de agenda te staan. De echte vervuiling vindt echter plaats in de armere productielanden. Daarom initieerde Knitwear Lab het project Realist, mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds. Voor dit project reisde Knitwear Lab vaak af naar Istanbul om creatieve oplossingen te bedenken voor de enorme afvalstroom van de Turkse katoen- en textielindustrie. Het team ging op zoek naar mogelijkheden om producten te ontwikkelen van industrieel afval.

Thijs Verhaar, oprichter van Knitwear Lab: “Binnen de Turkse textielindustrie heerst de opvatting dat je met gerecycled materiaal geen hoogwaardige kwaliteit kan waarborgen. Veel Turkse producenten en designers willen er niet mee werken, met het resultaat dat industrieel afval enkel wordt verwerkt in goedkope producten. Met het project Realist willen we grote bedrijven in de industrie verder helpen om industrieel afval te verwerken tot hoogwaardige gebreide designproducten.”

Knitwear Lab bezit een grote hoeveelheid kennis op het gebied van duurzame vezels en breitechnieken. Deze kennis werd gebundeld met de technische expertise van de Turkse breifabrikant Bersa Triko, de garenontwikkelaar Haksa en de textielafdeling van de universiteit van Marmara. Na vele experimenten ontstond er een hoogwaardig garen dat voor minstens 50% procent uit industrieel afval bestaat. Door middel van innovatieve breitechnieken kan dit garen verwerkt worden tot modeontwerpen en producten. “We hebben een volumineuze steek ontwikkeld om het gebreide doek zachter te maken. Ook hebben we experimenten gedaan met een speciale wassing zonder chemicaliën,” aldus Verhaar.

Het creatieve team van Knitwear Lab onder leiding van Cherish Brouwer ontwikkelde een collectie. Deze duurzame accessoire collectie werd vorig jaar gepresenteerd met een performance in het Nederlandse Consulaat in Istanbul in samenwerking met de designers van Maison the Faux. “We maakten een statement door een enorme hoeveelheid industrieel afval in het Consulaat tentoon te stellen,” vertelt Verhaar. “Met deze performance wilden we zowel de consument als de industrie bewust maken van het afvalprobleem.”

“De duurzame mutsen- en shawlscollectie dient als het bewijs dat een regeneratieve textielindustrie in Turkije een mogelijkheid is. Het is ons doel om dit verder onder de aandacht te brengen bij zowel de consument als de industrie. Om dit te bewerkstelligen willen we de mutsen en sjaals verder ontwikkelen met merken en retailers.

De ambitie van Knitwear Lab stop niet bij garen van 50% industrieel afval. Het ultieme doel van het Lab is om een circulair kledingstuk te ontwikkelen. Dat houdt in dat een kledingstuk of product gerycled kan worden en dan weer precies dezelfde eigenschappen heeft als het origineel. “Op dit moment is het nog noodzakelijk om te bijmengen met virgin materiaal, omdat de vezels zo kort worden dat de kwaliteit vermindert” legt Verhaar uit. “Met onze kennis van garen en breitechnieken hopen we een samenwerking te kunnen leiden met internationale garenontwikkelaars en breifabrikanten, waarbij we naar een 100% circulair kledingstuk streven.”