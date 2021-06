Knitwear Lab ontwikkelt en produceert vernieuwende knitwear ontwerpen

Knitwear Lab heeft een missie om voor haar klanten knitwear te ontwikkelen dat grensverleggend is op het gebied van design, duurzaamheid en technologie. Het is nu ook mogelijk om gebreide ontwerpen te laten produceren door Knitwear Lab. Het kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van innovatieve knitwear solutions werkt in opdracht van merken als Daily Paper, Decathlon, Ecco, Ninamounah en Studio Elzinga.

De afgelopen jaren is Knitwear Lab steeds meer knitwear gaan ontwikkelen voor grote namen uit de industrie. Dankzij hun uitgebreide kennis van de nieuwste (3D) breitechnieken, duurzame materialen en productiemethodes wordt het lab veelvuldig ingezet bij fundamentele onderzoeksprojecten en speciale ontwerpopdrachten. Zo heeft Knitwear Lab onlangs een onderzoeksproject gedaan voor Rhenoflex – de marktleider voor thermoplastisch verstevigingsmateriaal voor schoenen en tassen. Thijs Verhaar, één van de oprichters van Knitwear Lab: “Onze rol varieerde van een uitgebreid marktonderzoek naar verstevigingsmateriaal in gebreide sneakers tot aan het ontwikkelen van schoenen waarop nieuw ontwikkelde formules kunnen worden getest.”

Daarnaast werken Nederlandse en internationale modeontwerpers ook graag samen met Knitwear Lab. High-fashion designers als Studio Elzinga, Ludovic de Saint Sernin en ook Filling Pieces hebben knitwear laten ontwikkelen bij het Lab voor hun ready-to-wear collecties. Voor het Amsterdamse modelabel Ninamounah ontwikkelde het team een spencer met een spraakmakende grafische print. De geheel gebreide looks van hoogwaardig glanzend garen die het Lab ontwikkelde voor de creative studio Maison the Faux hebben de catwalk gesierd van New York Fashion Week. Daarnaast zien we ontwerpen van Knitwear Lab ook terugkomen in het straatbeeld. De iconische logosjaals en -mutsen van Daily Paper die de Amsterdamse straten domineerden zijn gebreid door Knitwear Lab.

Image credits: @teampeterstigter

De potentie van knitwear reikt echter verder dan de mode-industrie: “Complexe vormen kunnen dankzij de nieuwste 3D breitechnieken gemakkelijk uit één stuk worden gebreid, zonder dat er afval wordt geproduceerd” vertelt Verhaar. “Dit kan vele voordelen bieden voor mode en schoenenmerken. Bijvoorbeeld voor schoenen kan het constructieproces van complexe vormen aanzienlijk worden versimpeld, wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 3D gebreide upper. Ook maakt 3D breien het mogelijk om perfect op het lichaam aansluitende vormen te breien: erg functioneel bij het ontwikkelen van medische hulpstukken, sportkleding, lichaamsbescherming en kleding met sensoren.”

Het team van Knitwear Lab staat altijd open om nieuwe toepassingen voor knitwear te onderzoeken en werkt dan ook graag samen met visionaire merken, start-ups en autonome designers. “Wij vinden het belangrijk dat professionele merken de mogelijkheid krijgen om hun vooruitstrevende ideeën te realiseren” aldus Verhaar. “Ons team van ambitieuze en experimentele programmeurs gaat geen creatieve uitdaging uit de weg. We zijn erg trots op onze innovatieve, duurzame projecten die laten zien welke uiteenlopende mogelijkheden er zijn met knitwear. Met onze projecten hopen we de ontwerpindustrie te stimuleren om de creatieve en duurzame mogelijkheden van knitwear te ontdekken.”

Wat Knitwear Lab uniek maakt is hun veelzijdigheid. Alle vijf programmeurs van Knitwear Lab zijn niet alleen technisch onderlegd, maar hebben ieder ook een achtergrond in fashion design en zijn daarnaast bedreven ambachtslieden. Dit maakt dat de programmeurs mee kunnen denken met het gehele creatieve proces van het uitwerken van een concept en het maken van esthetische ontwerpkeuzes tot aan adviseren over de beste productiemogelijkheden. Binnenkort opent Knitwear Lab ook hun eigen productie lab in Istanbul. In deze vestiging gaat het team producties van mode merken, start-ups en autonome designers draaien in kleine oplages. Het Lab hoopt op deze manier om bij te dragen aan een verantwoorde productie van hoogwaardige breisels.