Knitwearmerk Knit-ted bloeit uit tot volwassen modemerk en lanceert sublijn Replika

Het Nederlandse Knit-ted begon ruim 14 jaar geleden als een knitwearmerk en verkocht modieuze, tijdloze truien en vesten. Door de jaren heen kwamen daar na vraag van klanten T-shirts, jurken, blouses en broeken bij. Vandaag lanceert het merk de Replika-lijn, maar daarover later meer. Het mag duidelijk zijn dat Knit-ted is uitgebloeid tot een volledig modemerk. FashionUnited drinkt virtueel een kopje koffie met Petra Stapper, de oprichtster van het merk.

“Waar moet ik beginnen”, lacht Stapper, “het is enorm druk. We groeien in verkooppunten, de collecties breiden uit én de showroom krijgt een make-over.” Stapper richtte Knit-ted op in 2009, toen ook haar dochter werd geboren. “Haar naam zit een beetje in de merknaam.” Pure toeval, vertelt de oprichtster. “Ik begon een breimerk, dus wist ik al snel dat ‘knit’ in de merknaam moest zitten. En van ‘knit’ werd het ‘Knitted’. Ik dacht: hey, het eindigt op ‘ted’, mijn dochter heet Teddie. Het lag er erg bovenop, maar dit kwam er heel natuurlijk uit, dus de geboorte van mijn dochter werd ook de geboorte van Knit-ted.”

Knit-ted groeit in Europa

Knit-ted heeft zich door de jaren heen sterk op de Nederlandse kaart gezet en telt inmiddels zo’n 150 verkooppunten. Ook buiten de Nederlandse grenzen is het modemerk geen onbekende: Knit-ted heeft drie agenten in Duitsland, één agent in Oostenrijk en is vertegenwoordigd in Ierland en Noorwegen middels diverse verkooppunten. “Daarnaast liggen we in België in de winkels. We zijn in Europa enorm aan het groeien. Zo hebben we al lijntjes uitstaan om ons in de Scandinavische landen te vestigen en vinden we Zwitserland heel interessant. Ik denk dat we daar perfect passen qua gevoel en stijlniveau. Canada staat ook op het lijstje.”

Voor retailers die Knit-ted aan het portfolio willen toevoegen: Bij Knit-ted staan retailers met meerdere winkels en een zelfstandige boetiek parallel aan elkaar. Wel wordt er gekeken naar het merkenpakket en hoe de winkel eruit ziet. “We hebben een bepaald niveau waar we ons aan refereren. Daar speelt de prijs bijvoorbeeld een rol in. Je wilt niet de duurste, maar ook niet de goedkoopste zijn. Ons salesteam onderzoekt altijd wie het beste bij ons past.” Stapper vertelt altijd op zoek te zijn naar nieuwe verkooppunten, ook in Nederland. “Hier hebben we ons plafond nog niet bereikt. Daarnaast zijn Duitsland en Oostenrijk een ontzettende groeimarkt voor ons. Dat ontdekten we de afgelopen jaren.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Credits: Knit-ted

Credits: Knit-ted

Knit-ted lanceert ‘faux leather’-lijn Replika

Knit-ted slaat op knitwear, erkent Stapper, maar enkel een knitwear merk is Knit-ted al lang niet meer. Het Nederlandse modemerk verkoopt al jaren ieder kledingstuk om een dames garderobe compleet te maken; van broeken tot aan jassen, tops en rokken. Om haar weg naar een compleet modemerk te markeren, lanceert Knit-ted nu haar sublijn: Replika - een faux leather-lijn bestaande uit zeven broeken. “Het is een aanvulling op ons huidige assortiment, waarmee we kenbaar willen maken dat we een steeds completer modemerk worden.”

De nieuwe lijn bevat op dit moment zeven verschillende broekmodellen, waaronder een straight leg, skinny, tapered, flared, jogger-achtig, en biker-achtig model. “Ieder jaar zullen er broekmodellen wisselen. Zo hebben we voor FW24 twee nieuwe modellen: een 5-pockets broek en een clean kick-flare model.” Sommige modellen krijgen een upgrade, sommige blijven zoals ze zijn. Wat kleuren betreft zijn zwart, beige en chocoladebruin de basis. “Er komen altijd seizoenskleuren bij die in de huidige collectie blenden”, aldus Stapper. Voor nu heeft Replika enkel een herfst/winter-collectie. “Maar”, zegt Stapper hoopvol, “we denken momenteel na over een manier om Replika ook door te trekken naar een zomerlijn.” De prijzen van de collectie liggen tussen de 129 en 169 euro.

Tekst gaat verder onder de foto.

Credits: Knit-ted

Credits: Knit-ted

“De broeken zijn gemaakt van 60 procent polyurethaan en 40 procent viscose”, legt de oprichtster uit. Voor de Replika-lijn zocht Stapper naar een materiaal dat de stoere matheid van leer behoudt én iets wat lekker zit. “Viscose zit vooral aan de binnenkant en zorgt ervoor dat de broek wat ademt. Daarnaast zit de broek lekker door elasticiteit.”

“Knit-ted heeft een no harm policy. “Dat betekent dat we ervoor zorgen dat al het dierlijke haar afkomstig is van bronnen die de hoogst mogelijke normen voor dierenwelzijn hanteren. Daarom kiezen we er ook bewust voor geen echt leer te gebruiken.” Daarbij ziet Stapper wel een uitdaging. Want, wat is duurzaamheid eigenlijk? “Wij kiezen voor kwaliteiten die hoogwaardig zijn. We werken samen met gecertificeerde fabrikanten en onze kledingstukken gaan lang mee, dat is wat duurzaamheid voor ons betekent”, besluit Stapper.