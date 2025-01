Knitwork Stories: De kracht van rust - Dian over de tijdloze stijl van Katoo en Knit-ted

Bij Katoo draait alles om rust, tijdloze mode en kwaliteit. Dian, de eigenaresse van deze bijzondere winkel, vertelt over haar reis van een bescheiden start met tweedehands kleding tot een succesvolle damesmodezaak waar eenvoud en elegantie centraal staan. In dit interview deelt ze haar visie op trends, haar samenwerking met Knit-ted en de kracht van trouw blijven aan jezelf.

Katoo bestaat inmiddels al 22 jaar. Hoe ben je begonnen met de winkel?

“Een vriendin van mij had een prachtige damesmodezaak, maar wilde daarmee stoppen. Toen dacht ik: ik neem het over en ga daar second-hand kleding verkopen. Zo ben ik begonnen, met kinderkleding en dameskleding. Ik vond de naam ‘Katoo’ heel sterk: kort, krachtig en duidelijk.

Mijn damescollectie begon met eenvoudige items, zoals linnen broeken. Mijn schoonmoeder maakte de broeken korter, omdat ze vaak te lang waren. Ik verkocht gypsy-rokken met grote riemen — enorm populair destijds. Later ging de kinderkleding eruit en bleef ik me focussen op damesmode.

Vóór het huidige pand heb ik in twee andere panden gezeten. Toen mijn huidige pand, wat altijd al mijn droomlocatie was, te koop kwam, heb ik de stap gezet. Na een flinke verbouwing zitten we hier inmiddels al ruim zes jaar.”

Credits: Knit-ted, Linde Rozis

Credits: Knit-ted

Wat maakte dat je Knit-ted besloot in te kopen?

“Knit-ted past perfect bij mij: de goede basics, de mooie kwaliteit, de eenvoud. Ik hou niet van prints en schreeuwerige kleuren, dus Knit-ted sluit daar naadloos op aan. Het is een merk dat zich goed laat combineren met andere merken in mijn winkel. Als je op straat kijkt, zie je dat mensen vaak kiezen voor neutrale kleuren en eenvoudige items. Prints en kleuren hebben meestal een houdbaarheidsdatum, maar tijdloze stukken blijven altijd relevant.”

Hoe vind je dat Knit-ted de afgelopen jaren is gegroeid?

“Voor mij is Knit-ted een heel steady merk. Ik ben sowieso vrij merkentrouw. Wat ik waardeer, is dat de kwaliteit altijd goed is en de service uitstekend. De samenwerking voelt echt als een partnership, en dat is voor mij heel belangrijk.”

Credits: Knit-ted, Linde Rozis

Zijn er trends waar Knit-ted op inspeelt?

“Ik koop niet op trends, maar op gevoel. Het moet bij mij passen. Als ik het mooi vind, past het ook bij mijn klanten en mijn winkel. Neem bijvoorbeeld dit vest dat ik nu draag: zulke goede jasjes kun je jaren blijven dragen. Het is tijdloos. Dat vind ik veel mooier dan een trend die na een seizoen alweer verdwenen is. Sinds ik ben gestopt met het najagen van trends, loopt mijn winkel ook beter. Ik focus nu op rust en kwaliteit, en dat werkt.”

Credits: Knit-ted, Linde Rozis

Hoe reageren klanten op de nieuwe collectie van Knit-ted?

“Ze herkennen het merk vaak meteen en zijn altijd enthousiast. Vooral over de kwaliteit zijn ze erg te spreken. Knit-ted verkoopt zichzelf. Mijn klanten weten inmiddels dat als ik iets van Knit-ted aanbeveel, het altijd goed zit. Het plaatje klopt gewoon.”

Wat zijn volgens jou echte Knit-ted must-haves?

“De jasjes in de cotton milano kwaliteit doen het altijd goed. Het katoen en de steken zijn prachtig. Ook de double faced soft wool items vind ik fantastisch. En niet te vergeten: de teddy jasjes. Die zijn echt voor een brede doelgroep, van jong tot oud.”

Hoe zou je de sfeer in je winkel omschrijven?

“Rustig en tijdloos. Dat horen we ook van klanten. Ze zeggen vaak bij binnenkomst: ‘Er is zoveel rust in deze winkel.’ Dat waardeer ik enorm.”

Credits: Knit-ted, Linde Rozis

Tot slot, wat maakt mode voor jou bijzonder?

“Mode moet comfortabel zijn en bij je passen, maar het mag ook iets uitstralen. Met de juiste kleding voel je je zelfverzekerd en mooi, ongeacht de gelegenheid. Dat vind ik belangrijk, en daarom werk ik graag met merken zoals Knit-ted die dat gevoel ondersteunen.”

