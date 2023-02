Koalaa en Moner Bondhu grote winnaars Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

Brits initiatief Koalaa en start-up uit Bangladesh Moner Bondhu zijn de grote prijswinnaars van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. De winnaars ontvingen hun prijs op donderdag op het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger in Amsterdam. Beide initiatieven wonnen de juryprijs, maar Koalaa ging mede door hun ontroerende presentatie ook naar huis met de publiekprijs.

In de finale werd er door vijf initiatieven gestreden. Allereerst is er Care + Wear, een healthwear bedrijf uit New York dat kleding maakt voor mensen in het ziekenhuis zodat ze zich meer op hun gemak voelen dan in traditionele ziekenhuiskleding. De tweede finalist is Ida Sports, een Brits bedrijf dat voetbalschoenen speciaal voor vrouwen ontwerpt zodat de prestaties en het comfort van de vrouwen verbetert. Koalaa is een Brits initiatief dat comfortabele, betaalbare en zachte protheses maakt. De vierde finalist is Nederlands-Amerikaans bedrijf Tactus dat ‘slimme kleding’ ontwikkelt waardoor mensen die doof zijn muziek beter kunnen ervaren. Last but not least is er Moner Bondhu uit Bangladesh dat toegankelijke en betaalbare mentale gezondheidshulp biedt - in het bijzonder aan medewerkers van kledingfabrieken.

In totaal hebben 259 bedrijven en initiatieven zich aangemeld voor de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Het totale proces van aanmelding tot uiteindelijke finale duurt een jaar. Zo hebben de vijf finalisten afgelopen november meegedaan aan een design sprint om het product nog beter te verbeteren. Op donderdagochtend, vlak voor de prijsuitreiking, hebben de finalisten hun initiatief gepresenteerd aan een jury, waar ook Tommy Hilfiger zelf aan deelnam, waarna een beslissing is genomen.

Brits bedrijf Koalaa won eerst de publiekprijs, maar haalde daarna ook de algemene prijs binnen. Beeld: FashionUnited / Caitlyn Terra.

Wanneer het hoge woord er op donderdag uitkomt dat Koalaa en Moner Bondhu de winnaars zijn van de 200.000 euro en een jaar lang mentorschap programma bij zowel Tommy Hilfiger als Insead, is de emotie voelbaar. Niet alleen vanwege de zenuwen voor het grote moment, maar ook omdat de winnaars allemaal een persoonlijke reden hebben voor het opzetten en werken bij hun initiatieven. Neem bijvoorbeeld Tawhida Shiropa, de oprichter en CEO van Moner Bondhu, die haar eigen moeder vroeger zag vechten met haar mentale gezondheid. Het gepassioneerde verhaal van Koalaa-oprichter Nate Macabuag is daarnaast alleen maar versterkt door marketingmanager Nicole Brennan die geëmotioneerd vertelt hoe het is om dankzij de armprothese haar zoontje vast te houden, de buggy te kunnen duwen en ‘haar vleugels te kunnen spreiden’. Het verhaal raakt duidelijk een groot gedeelte van het publiek, dat soms een traantje weg moet pinken, en de kijkers van het live-evenement. Koalaa wordt na een (online) stemronde uitgeroepen tot publieksfavoriet en verdient daarmee nog een extra 15.000 euro.

Het is inmiddels al de vierde editie van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Een wedstrijd die in het leven is geroepen door het merk omdat het het eigen platform wil inzetten om een positieve impact te hebben op de industrie, zo vertelt CEO Martijn Hagman aan FashionUnited. Deze editie is er speciaal gefocust op initiatieven die een sociale impact hebben. “We hadden het gevoel dat op het sociale gebied nog niet zoveel initiatieven zijn in de industrie.” aldus Hagman. Per editie van de Fashion Frontier Challenge zal het bedrijf dan ook blijven kijken naar welk soort initiatieven de industrie op dat moment hard kan gebruiken en daar op inzetten in de oproep tot aanmelding. “We blijven het programma altijd ontwikkelen en optimaliseren.”

Het winnende moment voor Moner Bondhu tijdens de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Beeld door FashionUnited / Caitlyn Terra.

De Fashion Frontier Challenge is opgezet om de industrie beter te maken en start-ups en scale-ups te helpen verder te groeien. “We kijken niet naar wat deze bedrijven voor ons betekenen, maar wat wij voor hen kunnen betekenen,” aldus Hagman. Maar dat betekent niet dat oud-finalisten of winnaars niet al gelinkt zijn met Tommy Hilfiger. Zo is er Apon Wellbeing, dat het leven van fabrieksmedewerkers in Bangladesh beter maakt door middel van betaalbare zorgverzekering. “De fabrieken waarmee Apon Wellbeing samenwerkt, zijn ook deels fabrieken waar Tommy Hilfiger mee samenwerkt dus indirect hebben wij er ook profijt van omdat de fabrieken beter worden” zo vertelt de topman. Dan is er nog de winnaar van afgelopen jaar Lalaland, dat door middel van kunstmatige intelligentie digitale modellen maakt. Tommy Hilfiger werkt achter de schermen samen met het bedrijf aan en pilot om deze digitale modellen ook te implementeren. Dus een winnaar of niet, er blijft altijd een kans dat Tommy Hilfiger samenwerkt met de deelnemers.

Oprichter en ontwerper Tommy Hilfiger sluit de awarduitreiking af met een laatste statement én een tip. “We kunnen de industrie alleen veranderen met nieuwe ideëen. Dus geef nooit op.”