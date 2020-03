Koi Footwear breidt uit met mannenlijn

Brits schoenenbedrijf Koi Footwear breidt het aanbod uit naar mannen. Het vegan merk uit Manchester heeft namelijk de eerste collectie voor mannen gelanceerd.

“Er was een duidelijk gat in de markt voor on-trend vegan footwear voor mannen. Het voelde als een natuurlijke stap voor het merk,” aldus CEO van Koi Footwear, Uzair Ahmad in het persbericht. “We willen altijd ons aanbod uitbreiden en ethische en cruelty-free schoenen produceren die lang meegaan en toegankelijk zijn voor iedereen.”

De eerste mannencollectie bevat 16 verschillende modellen. Enkellaarzen en sneakers overheersen het aanbod voor de mannen. Enkele van deze stijlen zijn gelinkt aan de damescollectie, zodat mannen en vrouwen dezelfde modellen kunnen shoppen, aldus het persbericht. De prijzen van de schoenen liggen tussen de 65 en 100 pond (tussen 72 en 110 euro).

Beeld: Koi Footwear