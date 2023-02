Kom een kijkje nemen in de wereld van B.Nosy en maak kennis met de nieuwe W23 collectie

Vol trots laten we alvast drie van onze nieuwste thema’s zien: B.Dashing, B.Beyond en B.Today. Totaal verschillende, vernieuwende en trendy collecties. Naast deze te gekke thema’s staan er nog veel meer nieuwe thema’s klaar voor deze winter!

Met de uitgesproken, kleurrijke en unieke collecties draagt B.Nosy graag bij aan de avonturen voor elk kind in elke fase. De kleding van B.Nosy is gemaakt van duurzame stoffen als CMIA-katoen en gerecycled polyester en polyamide. Steeds een beetje duurzamer!

B.Nosy, gemaakt voor nieuwsgierige kids die durven te dromen.

B.Dashing

Wanneer je naar een feestje gaat, gewoon naar school gaat of door de stad zwiert, moeten alledaagse en dagelijkse outfits leuk en geweldig zijn. Mix en match je feestelijke jurk met een knusse teddy bodywarmer of draag een warme trui op dat girly rokje met dierenprint.

Beeld: B.Nosy, kids collectie FW23, eigendom van het merk.

B.Beyond

Neem een kopje thee, pak een boek en kruip gezellig op de bank. De verhaallijnen nemen je mee naar je eigen fantasiewereld, waar wild en zoet elkaar ontmoeten. Je kunt gewoon niet stoppen met lezen. Dit sprookje brengt je ver voorbij de sterren.

Beeld: B.Nosy, kids collectie FW23, eigendom van het merk.

B.Today

Vandaag is de dag dat je de school gaat veroveren in je gestreepte broek en felle college sweater. Sta op, val op, sta voor alles waar je in gelooft... Vandaag is jouw dag!