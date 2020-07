Komrads APL, sneakers gemaakt van appelleer: voor een betere planeet

“This planet needs you to give a sh*t!” Dat is het onverbloemde motto van Komrads, die met zijn sneakers een verschil wil maken. Komrads maakt milieuvriendelijke sneakers van appelresten, gerecycleerde petflessen, gerecycleerd katoen en gerecycleerde pure rubber.

Zo weinig mogelijk impact

De mode-industrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Het is een industrie die de planeet enorm teistert. Daar wou Komrads iets aan doen. En dus, kwam Komrads met de meest milieuvriendelijke sneaker op de markt: Komrads ‘APL’ sneakers die 100% duurzaam zijn. Ze zijn gemaakt van gerecycleerde en hergebruikte materialen. Komrads APL is daarmee één van de meest duurzame en milieuvriendelijke sneakers ter wereld!

Komrads APL sneakers zijn gemaakt van:

Bovenkant: ecologisch appelleer

Zool: 100% gerecycleerde zuivere, natuurlijke rubber.

Voering: gerecycleerde petflessen & gerecycleerd katoen.

Uitneembare binnenzool: ademende, anti-statische binnenzool uit 100 % gerecycleerde koolstof voor extra comfort en hygiëne.

Gekleurde details: ecologische kleurstof zonder schadelijke chemicaliën.

En ze zijn ook PETA-Approved VEGAN!

PETA-Approved

People & Planet zijn prioriteit voor Komrads. Een 100 % duurzame en veganistische sneaker maken, was voor ons een logische keuze. Komrads gebruikt dus geen dierlijke materialen.

Komrads koos ervoor om appelleer te gebruiken omdat het een 100% milieu- en diervriendelijk alternatief voor dierenleer is. Wist je trouwens dat het materiaal nog niet zo lang bestaat? Komrads is één van de eerste sneakermerken die gebruik maakt van het kwaliteitsvolle appelleer om er sneakers van te maken.

Minder collecties, minder uitstoot

Al onze sneakers zijn unisex of genderneutraal, want dat is de toekomst van de modewereld. Bovendien beperkt Komrads hierdoor zijn ecologische voetafdruk. Minder collecties = minder uitstoot, en dat zorgt voor een groenere planeet! Ook brengt Komrads slechts twee keer per jaar nieuwe designs op de markt. Dat is een bewuste keuze, aangezien het geen deel wil uitmaken van de fast fashion mode-industrie. Komrads streeft naar een zo laag mogelijke impact op de planeet.

Houd zeker de website van Komrads in de gaten. New drop coming soon!

“Let’s make a difference. Feet first! Because this planet needs you to give a sh*t!”