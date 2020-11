Komrads lanceert een nieuwe en duurzame collectie

Een sneaker die ervoor zorgt dat elke stap telt? Komrads heeft het antwoord!

Als hedendaags sneakermerk hebben we het onze droom gemaakt om de meest ecologische sneaker te produceren op deze planeet.

Met trots hebben we dan ook dit najaar onze APL collectie, gemaakt van ecologisch appel leer, uitgebreid met enkele instant high top klassiekers: monowhite en monoblack, aangevuld met onze pioneers kleuren earth red, apple green en iron black.

Met onze zero-impact collectie bouwen we mee aan de toekomst van slow fashion. De mode industrie is zeer lineair: enorm veel kledingstukken én schoenen worden na een aantal keren dragen op de afvalberg gegooid samen met niet verkochte fast moving seizoens collecties. Deze berg is ondertussen immens groot geworden en daar willen we met Komrads iets aan doen.

We doen dit door te kiezen voor uitsluitend gerecycleerde en biologische materialen, van appel-leer tot herbruikte petflessen en autobanden.

De bovenkant (upper) is gemaakt van eco appel-leer. De appel industrie zorgt voor veel afval. Deze resten (schil en klokhuis) worden ontwikkeld tot een nieuwe grondstof, die appel-leer wordt genoemd. Een volledig vegan alternatief voor dierlijk leer. De buitenzool is gemaakt van gerecycleerde pure rubber. Het stof langs de binnenkant en de veters komen voort uit hergebruikte katoen en petflessen. Zelfs voor de lijm en verf gingen we op zoek naar een biologische variant. Bovendien werken we niet met seizoenskleuren, maar blijven onze collecties heel het jaar door beschikbaar.

Met de lancering van onze nieuwe APL collectie brengen we een frisse vintage look en feel in ons assortiment waarmee we een nog groter publiek trachten te bereiken met ons verhaal én ontwerp. Duurzaamheid wordt op deze manier geen keuze meer, maar een nieuwe modieuze, kwaliteitsvolle en comfortabele manier van leven.

De nieuwe collectie is zowel beschikbaar voor directe levering als pre order.

Onze sneakers schuif je met een positief geweten aan je voeten!

“Because this planet needs you to give a shit!”