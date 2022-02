Komrads lanceert sneaker gemaakt van plastic uit de oceaan.

Komrads oprichters Mark en Greet zijn echte sneaker addicts. Maar bovenal zijn ze liefhebbende ouders van een kroost van 4. En daarom is Komrads als sneaker merk toegewijd om onze toekomstige generaties te helpen deze planeet te beschermen en meer leefbaar te maken.

Wist je dat elk jaar 12 miljoen ton plastic in onze oceanen wordt gedumpt?

Jaar na jaar groeit het volume plastic afval en de grootste plastic producenten slagen er niet in om hun afval op een effectieve manier te verwerken. Meer dan 300 miljoen ton plastic wordt jaarlijks geproduceerd voor verscheidene toepassingen en 12 miljoen ton hiervan komt in onze oceanen terecht. Dit is 80% van al het zeeafval, zowel in het oppervlakte water als in de diep zee oceaanafzetting.

Plastic vervuiling bedreigt de veiligheid en kwaliteit van ons voedsel, onze gezondheid en draagt ongeloofelijk bij aan de klimaatsverandering.

Komrads wilt dit probleem aanpakken en lanceert daarom een gloednieuwe OCNS oceanscollectie. Sneakers gemaakt van plastic afval uit onze oceanen.

Het SeaqualR initiatief is een gemeenschap van individuen, organisaties en bedrijven die samenwerken om onze oceanen op te kuisen, aandacht vragen voor de problematiek van oceaan vervuiling en oplossingen in de kijker zetten. De SeaqualR vezel is een van de meest gecertificeerde en milieu vriendelijke vezel momenteel. Het kwaliteitsvolle polyester garen is gemaakt van enkel gerecycleerde materialen, inclusief plastic PET flessen en andere plastic uit onze oceanen. Op deze manier draagt het bij aan het behouden van natuurlijke bronnen en middelen en verkleint het de afvalberg in de oceanen van deze planeet.

De zool van de schoen is gemaakt van gerecycleerd rubber en de upper & lining van de sneaker zijn 100% Seaqual garen. Je vindt geen betere match in stijl en duurzaamheid als in deze collectie!

Ontdek onze andere collecties, APLS – sneakers gemaakt van appels en ICNS – sneakers gemaakt van gerecycleerde katoen

Beeld: Komrads, eigendom van het merk.