Koninklijke Academie Antwerpen master show 2025: Modestudenten vinden inspiratie in onzekerheid

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 juni vonden in de Waagnatie te Antwerpen de afstudeershows plaats van de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (KASKA). FashionUnited bezocht voorafgaand aan de show de showrooms van de veertien masterstudenten en woonde de catwalkshow bij, waar prominente vertegenwoordigers uit de modewereld aanwezig waren. Onder hen bevonden zich Stefano Galici, creatief directeur van Ann Demeulemeester, en Walter Van Beirendonck, voormalig hoofd van de modeafdeling.

De modemasters van dit jaar worden geconfronteerd met actuele uitdagingen binnen de sector; variërend van baanonzekerheid tot wereldwijde economische spanningen en de snelheid van technologische ontwikkelingen. De stemming onder de afgestudeerden wordt het best omschreven door Brandon Wen, sinds 2022 creatief directeur van de modeafdeling: "De sfeer is momenteel angstig, verward en onzeker." Hij benadrukt dat Antwerpen bekend staat om zijn kunstenaars en ontwerpers, die niet primair als zakenmensen opereren. Wen vervolgt: "Creativiteit omvat niet alleen de kunst zelf, maar ook het businessmodel en de structuren eromheen."

Ondanks de huidige onzekerheden binnen de mode-industrie blijven de studenten hoopvol. Veel van hen zetten hun gevoelens van twijfel juist om in inspiratie. Zo vertelt Annaëlle Reudink over haar afstudeercollectie: “Deze collectie begon met een vraag die ik haat: ‘Wat is jouw plan voor de toekomst?’ De waarheid is: ik weet het niet.” Haar werk is gebaseerd op verschillende versies van zichzelf. Ook maatschappelijke thema’s krijgen een plek in de collecties. Hoyt Zhang richt zich in zijn mannenmodecollectie “Drive My Car” op politieke depressie – een diep gevoel van verdriet dat voortkomt uit de huidige politieke situatie. De collectie van Amar Singh, getiteld “Mama, I see clowns...” en geïnspireerd door een psychotische inzinking van de ontwerper, werd met oorverdovend applaus ontvangen.

Wen concludeert: “In naam van schoonheid en hoop zetten deze jonge ontwerpers de wereld aan het denken en zoeken zij hun eigen weg binnen een complexe sector.”

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen master fashion show 2025 in beeld

María Alborés Lojo (Spanje) – “Lost in tradition, found in Galicia” Een eerbetoon aan de Galicische vrouw en een reflectie op traditie en cultuur.

María Alborés Lojo Credits: FashionUnited

Emiliano Alvarez Torres (Mexico/VS) – “In a Violent Nature” Een onderzoek naar archetypen van vrouwen en hun representatie.

Emiliano Alvarez Torres Credits: FashionUnited

Sybrand Jansen (Nederland) – “Shattered Pieces Kept Forever” Een collectie die kwetsbaarheid en behoud onderzoekt.

Sybrand Jansen Credits: FashionUnited

Ji Young Ahn (Zuid-Korea) – “Fake Energy, Sliced ​​Time” Onderzoekt de spanning tussen technologie, snelheid en realiteit binnen het materialisme.

Ji Young Ahn Credits: FashionUnited / Susan Zijp

Jaden Xinyu Li (China) – “Love letters to the unwanted” Een emotionele verkenning van afwijzing en liefde.

Jaden Xinyu Li Credits: FashionUnited

Floran Polano (Nederland) – “Embraced me, strangled silk” Verweeft materialen en emoties in een experimentele collectie.

Poland Credits: FashionUnited

Chloë Reners (België) – “Dot dot dot” Conceptuele collectie met een focus op open interpretatie.

Chloë Reners Credits: FashionUnited

Annaëlle Reudink (België) – “Too many me's, not enough hangers” Reflectie op identiteit en overconsumptie in de mode.

Annaëlle Reudink Credits: FashionUnited

Lille Schmid (Zwitserland/Duitsland) – “Loophole” Het ​​verkennen van verborgen uitwegen binnen strikte systemen.

Lille Schmid Credits: FashionUnited

Amar Singh (Nederland/Suriname/India) – “Mama, I see clowns...” Gebaseerd op mentale gezondheidsproblemen, een ode aan escapisme.

Amar Singh Credits: FashionUnited

Beilu Song (China) – “Error” Een collectie die zich richt op de schoonheid van imperfectie en fouten.

Beilu Song Credits: FashionUnited

Delara Tavassoti (Oostenrijk/Iran) – “Almost a Mess” Puzzeljurk als metafoor voor chaos en orde.

Delara Tavassoti Credits: FashionUnited

Paula Van Dyck (België) – “Black Mascara” Een collectie die schoonheid, oppervlakkigheid en performance onderzoekt als hulpmiddel om te overleven.

Paula van Dyck Credits: FashionUnited / Susan Zijp

Hoyt Zhang (China) – “Drive My Car” Politieke en mentale gezondheid als uitgangspunt van de collectie.