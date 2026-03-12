Koreaanse 'Time' debuteert en krijgt veel aandacht in Parijs

Sommige debuten markeren meteen een keerpunt. Tijdens Paris Fashion Week zet het Zuid-Koreaanse merk Time een nieuwe stap in zijn internationale expansie met een prêt-à-portercollectie afgestemd op de westerse markt.

Time: de wens voor internationale expansie via PFW

Na de opening van een pop-up store in La Samaritaine, staat het Zuid-Koreaanse damesmodemerk Time voor het eerst op de kalender van de FHCM.

Time is onderdeel van de Handsome Corp-groep, tevens eigenaar van Mine, System en SJSJ. De groep verzorgt ook de distributie van internationale merken en heeft partnerschappen met buitenlandse ontwerpers. Dit is het geval voor de herfst-wintercollectie 2026/2027. Voor deze collectie werkt het merk samen met het Franse lederwarenhuis Bonastre, dat twee nieuwe tassenmodellen ontwerpt.

Time en Bonastre (tas) FW26 Credits: Time

Time heeft honderden verkooppunten in Korea, vaak in Hyundai-warenhuizen. De internationale aanwezigheid is echter nog beperkt. Vandaar de wens om te schitteren op het internationale modetoneel van PFW door middel van een presentatie inclusief een modeshow.

De herfst-wintercollectie 2026/2027, getiteld “Layers of Time”, verkent het idee van tijdlagen waarin verleden, heden en toekomst samenkomen.

Time FW26 Credits: Time

Overhemden lopen door in wijde pantalons of strakke rokken, in een spel van laagjes dat kenmerkend is voor de Koreaanse mode. De collectie, ontworpen door Jung In Choi, introduceert daarnaast silhouetten die dichter bij westerse standaarden liggen.