Kunnen blockchain en NFC-chips een einde maken aan namaak en ideeëndiefstal in de mode-industrie?

De mode-industrie wordt geconfronteerd met een dubbele bedreiging: een toename van namaak die hun winst aantast en een fast-fashioncultuur die ontwerpen straffeloos kopieert. Maar blockchain biedt een sprankje hoop. Of beter gezegd, een concreet antwoord.

Blockchain: de hele reis van een mode-item volgen

Een blockchain is in wezen "een groot, openbaar, gedistribueerd grootboek dat transacties chronologisch en op een fraudebestendige manier registreert." Het is daarom zeer geschikt voor de complexe toeleveringsketen van de mode-industrie, waar een kledingstuk van grondstoffen tot winkels over grenzen kan reizen.

Nicklas Nilsson, thematisch inlichtingenadviseur bij GlobalData, ziet een enorm potentieel in blockchain, vooral in combinatie met het Internet of Things (IoT). Dankzij blockchain kan elke stap in de levensduur van een product - van het inkopen van katoen tot de uiteindelijke verkoop - worden geregistreerd en geverifieerd. Hierdoor krijgen consumenten "diepere inzichten" in hun aankopen, inclusief herkomst en eigendomsgeschiedenis, meldt Just Style.

Merkbescherming verder dan namaakbestrijding

Het bedrijf voor digitale transparantie Everledger benadrukt de urgentie van de situatie. In een recent rapport wordt geschat dat namaak de industrie jaarlijks bijna 100 miljard Amerikaanse dollars (92,3 miljard euro) kost. En hier kan blockchain een gamechanger zijn, door merkauthenticatie te garanderen op basis van knowhow, oorsprong en kwaliteit.

Maar de voordelen gaan verder dan alleen het bestrijden van namaak. Blockchain kan ook fast-fashion-nabootsers afschrikken. Door een transparant overzicht te bieden van de creatie, het eigendom en de productie van een ontwerp, wordt het moeilijker om ideeën te stelen en goedkope imitaties te produceren.

En dat is precies wat NFC-chips, of "Near Field Communication", doen. Vergelijkbaar met kleine harde schijven van 2,5 millimeter dik, kunnen de chips kleine hoeveelheden gegevens opslaan, zoals URL's of identificatoren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden overgedragen naar een ander NFC-apparaat, zoals een mobiele telefoon.

Balenciaga verkent Web3 met een muzikaal tintje

Balenciaga, bekend om zijn vrij ingetogen benadering van NFT's en de metaverse, heeft niettemin een ommekeer gemaakt en omarmt opmerkelijke wijze nieuwe technologieën door zijn producten te verbinden met muziek. In samenwerking met Eon stelt Balenciaga Music, een onderdeel van het beroemde modehuis, zijn nieuwste kledingcollectie in staat om een exclusieve afspeellijst te ontgrendelen van de triphop-groep Archive. De NFC-T-shirts en hoodies geven modeliefhebbers toegang tot een speciale soundtrack, wat een nieuwe stap voor het merk in het digitale universum markeert, meldt Metavers Tribune.

Het is de eerste keer dat Balenciaga zo'n digitale benadering hanteert, merkt Metavers Tribune op, en het illustreert een groeiende trend in de mode-industrie. In juli integreerde Puma zijn sneakers met een exclusieve mixtape-portal via NFC, terwijl Diesel in september een reeks NFT's lanceerde met Public Pressure, waarmee hun eigenaren een meeslepende sonische ervaring werd geboden. Voor Balenciaga versterkt dit project de band van het merk met muziek en opent het nieuwe wegen voor klantbetrokkenheid.

Maar achter dit marketing- en merkimago-aspect schuilt ook een anti-namaakhoek. Elke NFC-chip bevat namelijk een unieke identificatie die aan het product is gekoppeld, waardoor de authenticiteit ervan kan worden geverifieerd in de hele toeleveringsketen, van productie tot verkoop aan de eindconsument.

Tod's sluit zich aan bij het Aura Blockchain Consortium

Tod's, het beroemde Italiaanse luxe schoenenmerk, haalde ook de krantenkoppen toen het zich aansloot bij het Aura Blockchain Consortium en het Digital Product Passport van het consortium integreerde in zijn collecties, te beginnen met de Custom Di Bag. Toegankelijk via een NFC-chip die in de tas is ingebouwd, biedt dit digitale paspoort eigenaren een bewijs van eigendom, informatie over de levenscyclus van het product en duurzaamheidscertificeringen. Bovendien kunnen eigenaren een op blockchain gebaseerde digitale tweeling van hun tas claimen om hun eigendom te bewijzen.

"Het groeiende aantal leden dat zich aansluit bij het Aura Blockchain Consortium weerspiegelt de veranderende houding van de luxe-industrie ten opzichte van nieuwe technologieën en blockchain", aldus het Metavers Tribune-artikel.

Transparantie wordt steeds belangrijker voor premium retailers en digitale paspoorten maken het voor consumenten gemakkelijker om toegang te krijgen tot belangrijke informatie, waardoor vertrouwen en merkloyaliteit worden versterkt.

Lacoste viert zijn 90-jarig jubileum in de virtuele wereld

Lacoste viert zijn 90-jarig jubileum ook met een versterkte digitale aanwezigheid. Het merk heeft een nieuw gebied geopend in de op blockchain gebaseerde videogame The Sandbox, waar fans het legendarische sporterfgoed van Lacoste kunnen verkennen en vieren.

Door de mogelijkheden van virtuele ervaringen te benutten, versterkt Lacoste zijn band met een technisch onderlegd publiek en viert het tegelijkertijd een belangrijke mijlpaal. Dit initiatief benadrukt het groeiende belang van digitale ruimtes in de marketingstrategieën van luxe merken en biedt unieke mogelijkheden om consumenten te betrekken en te behouden.

Deze ontwikkelingen laten zien hoe de luxe-industrie in toenemende mate Web3-technologieën gebruikt om de klantervaring te verbeteren en de waarde van hun producten op innovatieve en authentieke manieren te vergroten.