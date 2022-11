Kunstenaar Banksy beschuldigt Guess van illegaal gebruik werk

Modemerk Guess heeft enkele weken geleden een collectie uitgebracht met werken van iconische kunstenaar Banksy. De kunstenaar zelf heeft via Instagram aangegeven dat dit illegaal is gebeurd en roept dieven dan ook op de collectie te stelen. De Guess-winkel in Londen is daarop gesloten en extra beveiligd.

“Ze hebben zich zonder te vragen geholpen aan mijn kunstwerken, dus hoe kan het fout zijn als wij hetzelfde doen met hun kleding,” aldus de kunstenaar op Instagram. Guess presenteerde de collectie juist enkele weken geleden als een samenwerking. Het modemerk werkt namelijk samen met Brandalised die naar verluidt op basis van licentie samenwerkt met graffiti kunstenaars.

FashionUnited heeft een statement opgevraagd bij Guess over de collectie en de beschuldigingen van Banksy.