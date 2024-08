Kurt Geiger meldt recordverkoop

Kurt Geiger rapporteert indrukwekkende verkoopcijfers en viert dit met de lancering van een nieuwe campagne met Emily Ratajkowski in de hoofdrol.

Kurt Geiger onthult een nieuwe campagne met Emily Ratajkowski voor de nieuwste collectie, waarmee het voortbouwt op een uitzonderlijk jaar waarin de mode powerhouse zijn inkomsten met 34% zag stijgen tot meer dan €47,5 miljoen. De jaaromzet van het Britse merk steeg met 10% tot €427 miljoen in het jaar tot februari 2024, dankzij de groeiende wereldwijde vraag naar zijn 'betaalbare luxe' handtassen, nu de bestverkochte producten van Kurt Geiger. Het modebedrijf, dat in 1963 in Londen werd opgericht, groeit ook snel in Noord-Amerika, waar de VS nu zijn grootste markt is geworden. Sinds 2018 is de bruto-omzet in Noord-Amerika honderdvoudig gestegen, van €3 miljoen naar €300 miljoen.

De FW24-campagne met Emily Ratajkowski introduceert het nieuwste ontwerp van Kurt Geiger, de Chelsea-collectie, vernoemd naar de wijk in West-Londen waar de Londense modescene in de jaren zestig opkwam aan de King's Road. Dit project getuigt van de voortdurende evolutie en sterke groei van Kurt Geiger, nu de Britse ontwerper een nieuwe klassieker lanceert voor zijn snel uitbreidende klantenkring.

In de afgelopen vijf maanden is de omzet in Amerika alleen al met 104% gegroeid. Het accessoirelabel breidt nu zijn winkelnetwerk in de VS uit. In mei opende het zijn eerste winkel in Orlando en dit najaar volgen drie nieuwe winkels in New York, Los Angeles en San Diego. Het merk heeft als doel om de komende jaren 50 Amerikaanse winkels te openen. Gevraagd naar het geheim van Kurt Geiger's succes, zei Neil Clifford, CEO van Kurt Geiger: "Heel simpel: we onderscheiden ons van de massa! Ons merk heeft een uniek design - speels, kleurrijk en direct herkenbaar. Dat, gecombineerd met een sterk Brits DNA en een ongelooflijke waardepropositie - we hebben een leemte opgevuld met gedurfde, maximalistische silhouetten tegen een betaalbare prijs. 2024 is goed op weg om al onze meest ambitieuze voorspellingen te overtreffen, met een exponentiële groei van onze wereldwijde aanwezigheid, aangedreven door handtassen... nu onze grootste productcategorie in alle markten. Niet slecht voor een onafhankelijk Brits merk, dat opereert in een behoorlijk uitdagende economische context!"

Kurt Geiger beleefde tijdens de feestdagen de meest winstgevende maand in zijn geschiedenis, met een omzetstijging van 15% tot €53,5 miljoen in december 2023. Het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in duurzaam succes en heeft in de loop van het jaar acht nieuwe winkels geopend in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Kurt Geiger's glanzende wereldwijde flagship winkel van 900 vierkante meter op Oxford Street in Londen. De winkel heeft sinds de opening in oktober alle verkoopverwachtingen overtroffen en is op weg om de meest winstgevende winkel in de geschiedenis van het merk te worden.

Kurt Geiger is ook sterk vertegenwoordigd in wereldwijde warenhuizen zoals Bloomingdale's en Nordstrom in de VS, Harrods en Selfridges in het Verenigd Koninkrijk en Galeries Lafayette in Frankrijk. De caleidoscoop tunnel van glas-in-loodramen in goud, bubblegumroze en cerulean blauw van Kurt Geiger domineerde dit voorjaar het atrium van de Galeries Lafayette op de Champs-Élysées.

Dankzij het zakelijke succes van het accessoirelabel heeft Kurt Geiger inmiddels meer dan €1,78 miljoen gedoneerd aan zijn Kindness Foundation, die in september 2022 werd opgericht om een percentage van elke verkoop te doneren aan goede doelen die jongeren in de creatieve industrie ondersteunen. Dit jaar heeft het merk zijn Business by Design-academie gelanceerd, een baanbrekend gratis onderwijsprogramma voor jonge Londenaren.

Kurt Geiger is sinds 2015 in handen van de Londense participatiemaatschappij Cinven en het managementteam.

Benelux Agentschap Fashion Club 70

Kurt Geiger wordt in de Benelux vertegenwoordigd door Fashion Club 70, een toonaangevend agentschap onder de Europese mode-distributie. Fashion Club 70, gevestigd in Antwerpen, brengt zo'n 50 topmerken naar de regio en bedient een professioneel netwerk van meer dan 1.100 klanten.

