Kuyichi biedt kledingreparatie op je deurmat via MENDED

Het repareren van kleding lijken we verleerd te zijn. Weinig mensen hebben een kledingmaker die ze regelmatig bezoeken. Als we richting een circulaire kledingindustrie willen gaan, zal reparatie een belangrijke rol moeten spelen. Daarom hebben Kuyichi, bekend als duurzame denim pionier, en MENDED, een platform dat moeiteloze kledingreparaties aanbiedt, hun krachten gebundeld. Met deze samenwerking willen ze niet alleen de levensduur van kleding verlengen, maar ook een statement maken tegen de wegwerpcultuur in de modewereld.

Kuyichi x MENDED samenwerking

Kuyichi en MENDED streven hetzelfde na: de levensduur van kleding verlengen. Terwijl Kuyichi zich richt op het produceren van tijdloze kleding van hoge kwaliteit die lang meegaat, focust MENDED op kledingreparaties als gevolg van onvermijdelijke slijtage. Samen willen ze consumenten aanmoedigen om meer waarde te hechten aan hun kledingstukken en te kiezen voor reparatie in plaats van direct nieuwe items aan te schaffen. “Voor duurzame merken als Kuyichi is reparatie een fantastische manier om weer te connecten met loyale klanten”, zegt Agnes Weber, oprichter van MENDED.

Van wegwerpproduct naar waardering

Wanneer kleding kapot gaat, gooien we het weg. "Jammer," zegt Agnes, "Kleding kan vaak perfect gerepareerd worden en veel langer meegaan. Maar de meeste mensen weten niet wat er mogelijk is of vinden het ouderwets." Kuyichi en MENDED hebben de handen ineengeslagen om dit te veranderen. Ze laten zien dat reparatie het beste uit je kleding haalt, terwijl het tegelijkertijd hulpbronnen bespaard. Zoé Daemen, Corporate Responsibility Manager bij Kuyichi benadrukt het belang van een shift in mentaliteit: "Als we onze mindset veranderen en kleding weer gaan waarderen als ambacht in plaats van een wegwerpproduct, gaan we automatisch beter voor onze kleding zorgen."

Credits: Kuyichi x MENDED

Repareer je Kuyichi items

Dankzij de samenwerking tussen Kuyichi en MENDED is het nu heel makkelijk om je favoriete Kuyichi-items te laten repareren. Via het online platform van MENDED kunnen klanten eenvoudig reparaties boeken, hun kleding opsturen en binnen 10 dagen hun gerepareerde kleding terug ontvangen. Agnes Weber, oprichter van MENDED, legt uit: "We zijn vergeten hoe makkelijk het is om onze kleding te repareren en ook wát er allemaal herstelbaar is. Die kennis delen is daarom de eerste stap."

Unfashion the Industry

De missie van Kuyichi gaat verder dan alleen het maken van duurzame kledingstukken. Met het motto ‘Unfashion the Industry’ streven ze naar een mode-industrie waarin duurzaamheid de norm is. Door te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en verantwoorde consumptie te promoten, willen ze een positieve verandering teweegbrengen. “Deze samenwerking past perfect bij onze missie. Niet alleen bieden we de Kuyichi klant makkelijke kledingreparatie aan, het geeft ons ook de mogelijkheid om mensen bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om de levensduur van hun kleding te verlengen. Zo hopen we de impact van onze kleding ook na aankoop te verbeteren.”

Kledingreparatie het ‘nieuwe normaal’

MENDED biedt niet alleen hoogwaardige reparaties, maar maakt het hele proces ook moeiteloos en zorgeloos voor de klant. Agnes Weber van MENDED legt uit: "Het leuke aan MENDED is dat je je gerepareerde kledingstuk weer ontvangt alsof het nieuw is. Zo heb je tóch weer die ervaring van het openen van een nieuw pakketje, maar dan op een duurzamere manier! We verlagen de drempel om kleding te repareren en werken aan een nieuw normaal waar reparatie aantrekkelijker is dan nieuw kopen.”