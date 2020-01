Kuyichi lanceert 99 procent + 100 procent gerecyclede denims

Denimpionier Kuyichi timmert al bijna 20 jaar aan de weg om de modewereld te verduurzamen. Door de jaren heen is recycling een belangrijk focuspunt van Kuyichi geworden; momenteel verkent het merk verschillende vormen van recycling. De resultaten van enkele recyclemethodes zijn afgelopen week op de Modefabriek gelanceerd: een minicollectie van 99 procent gerecyclede materialen en enkele premium denims, gemaakt van 100 procent gerecycled katoen. Met de release van deze hoogwaardige items wil Kuyichi de nieuwste mogelijkheden van recycling op de kaart zetten.

Hoewel de kledingafvalberg steeds harder groeit, wordt nog steeds minder dan één procent van alle ingezamelde kleding gerecycled. Het gaat te langzaam en het is de hoogste tijd dat dit verandert, vindt Peter Schuitema, CEO van Kuyichi. “Er is al meer dan genoeg gemaakt. Dus laten we zorgen dat wat er al is, wordt omgevormd tot mooie, nieuwe producten. Recycling is niet een volgende stap, het is de belangrijkste stap die we nu met z’n allen moeten nemen. Merken, retailers en consumenten samen. Met deze 99 procent en 100 procent gerecyclede items willen we mensen kennis laten maken met wat er tegenwoordig allemaal kan. Uit recycling kunnen premium producten en prachtige, rijke stoffen ontstaan.”

Innovatieve low impact denims van 99 procent gerecyclede materialen Kuyichi lanceert drie items van 99 procent gerecyclede materialen: een premium overshirt voor heren, een wijde seventies flared jeans en een overshirt voor dames. Het materiaal is door de veelzijdige compositie ontzettend comfortabel en draagbaar. Daardoor voelt de stof aan als een zachte Tencel-achtige stof; relaxed in de zomer en nog steeds stevig, zodat het ook tijdens de koudere maanden gedragen kan worden. Dat kleding ‘year round’ gedragen moet kunnen worden, is volgens Schuitema belangrijk in het ontwerpproces. “Een kledingstuk is pas écht duurzaam als het vaak gedragen wordt. De milieu-impact van het productieproces wordt tenslotte verspreid over het aantal ‘wears’. Daar kijken we echt naar: we willen lievelingskledingstukken maken”.

Wat maakt deze items zo duurzaam?

Door een combinatie van innovaties heeft de ‘99 procent recycled’ een hele lage milieu-impact. De items zijn gemaakt van een gerecyclede materiaalcompositie van 53 procent Refibra (Tencel, deels van pre-consumer katoen waste), 40 procent gerecycled katoen (pre-consumer waste), 6 procent gerecycled polyester (oude PET- flessen) en 1 procent elastaan voor comfort. Naast de gerecyclede vezels is dit ook te danken aan de innovatieve manier waarop de stof is geverfd en gewassen. De stof is middels ‘SaveBlue dye’ van Kuyichi’s partner Bossa (in Turkije) aangebracht; een techniek die 23 liter water per vierkante meter denimstof bespaart en waarbij kleurstoffen sterk zijn gereduceerd. Speciaal aan de broek is ook dat de manier waarop deze gewassen is een EIM (Environmental Impact Measurement - link?)-score heeft van 15, wat een low impact score is. De wassing is aangebracht door middel van laser, ozon en een E-flow machines die de hoeveelheid water en chemicaliëngebruik drastisch verlagen.

Premium denims van 100 procent gerecycled katoen

Daarnaast brengt Kuyichi twee populaire modellen, de Jim Tapered voor heren en de Nora Loose Tapered - de ideale mom jeans - voor dames, uit in 100 procent gerecycled katoen. Het katoen is afkomstig van pre- consumer waste van de duurzame denimwever Bossa in Turkije, met wie het merk een hechte langetermijnrelatie heeft. Vaak is het probleem bij recycling dat de vezellengte korter wordt in het vervezelproces en daardoor minder sterk en kwalitatief. Doordat het in dit geval gaat om vezels en garens uit eigen afvalstromen, worden ze niet vervezeld en blijft de vezellengte intact. Deze 100 procent gerecyclede katoen stof is dus even sterk als iedere stof die van nieuw katoen is gemaakt, alleen dan met een veel lagere milieu-impact.

Alle items zullen vanaf het einde van de zomer verkrijgbaar zijn in de webshop van Kuyichi; retailers kunnen nu al terecht voor pre-orders. Kuyichi verkent momenteel verschillende vormen van recycling. Zo lanceerde het merk afgelopen najaar de Utrechtse Jeans; een samenwerking met De Rode Winkel waarin van oude, gedragen spijkerbroeken van Utrechters een nieuwe jeans werd ontwikkeld.