‘Kwart Nederlanders voelt zich schuldig over milieu-impact van online shoppen’

Een kwart van Nederlanders voelt zich schuldig over de gevolgen van online shoppen op het milieu, zo blijkt uit onderzoek van Sendcloud in diverse Europese landen. Nederland scoort daarmee het laagste van alle landen in het onderzoek, gemiddeld heeft namelijk 1 op de 3 shoppers last van schuldgevoel, aldus het persbericht.

Sendcloud voerde een onderzoek uit onder 6.000 Europese consumenten waaronder 1000 Nederlanders. Hoewel de Nederlandse deelnemers zich niet erg schuldig voelden over hun shopgedrag, zijn ze zich wel bewust van de impact op het milieu. Namelijk 48 procent is van mening dat bezorging van pakketten een probleem is voor het milieu en 57 procent geeft aan behoefte te hebben aan een keurmerk voor duurzame bezorging dat de uitstoot van diverse bezorgopties weergeeft.

60 procent wil langer wachten op pakket als dit een lagere milieu-impact heeft

Zoals eerder al bleek uit de duurzaamheidsmonitor van Thuiswinkel.org in oktober 2020, is een deel van de consumenten bereid langer te wachten op het pakket als het op duurzame wijze geleverd kan worden met minder CO2-uitstoot. Waar dit in het onderzoek van Thuiswinkel.org nog 4 op de 10 consumenten was, is dit in het onderzoek van Sendcloud al 6 op de 10 consumenten. 60 procent van de ondervraagden is ook bereid een pakket op een afhaalpunt of uit een pakketkluis te halen als dit duurzamer is dan thuisbezorging.

“Duurzaamheid is een belangrijk thema in de logistieke sector. Hoewel ons onderzoek laat zien dat er nog werk aan de winkel is wat betreft de bewustwording van milieueffecten onder consumenten, zien we gelukkig ook positieve signalen,” aldus Rob van den Heuvel, CEO en mede-oprichter van Sendcloud, in het persbericht. “Veel consumenten willen bijvoorbeeld best hun steentje aan het milieu bijdragen door wat langer op een bestelling te wachten of deze zelf op te halen. Tegelijkertijd zien we dat het aantal groene bezorgopties groeit. Zo laat Budbee consumenten zelf kiezen wanneer een pakket bezorgd kan worden en bezorgd Fietskoeriers.nl orders per fiets.”