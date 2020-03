Kwetsbaarheid, symfonie, eerbied, plezier en genot: belangrijke modetrends voor lente/zomer 2021

Amsterdam - Op het halfjaarlijkse Appletizer trendseminar deelde Jenna Guarascio, directeur contentstrategie van de New Yorkse trendforecasting bedrijf Fashionsnoops, de nieuwste inzichten over consumententrends die invloed hebben op de lente/zomer 2021 stijl. Dit zijn de vier belangrijkste trends:

Kwetsbaarheid

“We zien een verschuiving die gevoeligheid bekrachtigd. Gender exploratie, vrouwelijke empowerment. Het moedigt iedereen aan zich te verbinden met zijn gevoelige en zeer kwetsbare zelf, en het te omarmen,” vertelde Guarascio. Deze trend gaat over het waarnemen van kwetsbaarheid en het zien van onze ruwe identiteit als een kracht, niet als een zwakte. Kenmerken zijn de bevrijding van het lichaam, diversiteit en, in de tijd van een record aan burn-outs, vertraging. Een stap terug doen en het in contact komen met onszelf, zowel mentaal als fysiek, aldus Guarascio

Wat betreft damesmode kan men volume en lengte, met items zoals BH-tops en lange items met bloemenprints, verwachten. Kanten afwerkingen, ruches en pofmouwen worden genoemd als details; geplooid chiffon, vintage katoenen eyelet en patchwork denim chambray als materialen. Qua herenmode kan men aanpasbare mouwen, monastieke asymmetrie, performance cut-outs (uitsnijdingen) en materialen zoals breisels met lichtgevende effecten, ripstop en gewatteerd nylon verwachten. Het kleurenpalet straalt “zachte energie” uit, met tijdloze pastelkleuren en alledaagse neutrale kleuren die zijn doordrenkt met nieuwheid.

Symfonie

Symfonie gaat over het samenbrengen van niche-culturen voor het creëren van iets nieuws en fris. Oude tradities worden daarbij vaak gecombineerd met nieuwe technologie. “Als consument verlangen we naar verbindingen, rijke betekenis en een verhaal dat grenzen op een gewaagde manier overbrugt,” aldus Guarascio. De trend is een samensmelting van “Afrikaans ambacht, Amerikaans casual en Europese precisie”, waarbij de nadruk ligt op textuur en etnisch meerzijdig doch zeer verheven design. Waar en wanneer het verhaal zich precies afspeelt, laat zich lastig identificeren.

Verwacht in damesmode midi-rokken en slouchy broeken. Details zoals borduursels en mixed media en materialen zoals wool blend suiting (een wolmix kostuumstof), bedrukte chiffon en fine-gauge jersey (dunne, lichtgewicht jersey breisels). Verwacht in herenmode fancy kampeershirts en print broeken, detaillering aan de manchetten en zomen, vakken met patronen en materialen zoals sportieve mesh, geweven leer en intarsia (een breitechniek om met meerdere kleuren een patroon/motief te verwezenlijken, red.).

Het thema ‘mixen’ is zichtbaar in het kleurenpalet. Het palet bestaat uit tussenliggende kleuren, zoals roze-rood, violet-blauw, paars-magenta, scotch-bruintinten en veel niet echt zwarte zwarttinten.

Eerbied

Eerbied komt voort uit de duurzaamheidsbeweging, aangezien consumenten zich steeds bewuster worden van het effect dat zij - en hun keuzes wat betreft mode - hebben op het klimaat. Mensen waarderen meer en meer dat we verbonden zijn met de planeet en met elkaar; het draait om genezen, zelfzorg en het opnieuw in contact komen met de natuur. “De focus ligt op upcycling, ambacht en duurzaamheid, maar op een enigszins eigenzinnige manier,” vertelde Guarascio. De noodzaak om duurzamere alternatieven voor fast fashion te vinden, leidt tot een focus op biomimicry (Biomimicry is het onderzoeken van systemen, processen en elementen in de natuur en het toepassen van de principes ervan op (technische) problemen, bron Ensie). Denk aan texturen die zijn ontworpen om de natuur te modelleren en verspilling te minimaliseren; eco-luxe, op natuur geïnspireerde designs, botanische weelderigheid en etherische texturen en patronen.

Qua damesmode kan men vloeiende ceremoniële jurken, culottes en tunieken met geknoopte en gedrapeerde details verwachten, en materialen zoals gaasvormig, zijdeachtig breiwerk. Voor mannenmode worden cropped chinos, eco-vesten en “greenhouse trenchcoats” met details zoals afneembare broekspijpen of mouwen en eco-borduurwerk genoemd. Denk aan fancy breisels, backed chambray, geverfde effecten en bacterie-pigmenten als materialen.

Kijkend naar kleur, zien we een verschuiving naar natuurlijke tinten en levendigheid, met invloeden van biologische ingrediënten, waaronder specerijen, rode biet, walnoot en kurkuma, die “een verzadigde diepte biedt waar we bijna in zouden willen smelten”.

Plezier en Genot

De laatste trend, Pleasure, gaat gepaard met de beweging voor seksuele vrijheid en seksueel bewustzijn, terwijl we met de ‘pleasure revolutie’ proberen het schuldgevoel dat we hebben rondom ons eigen plezier en genot, te verdrijven. “Het gaat erom de term ‘guilty pleasure’ uit het vocabulaire te schrappen en te proberen vrijuit na te streven wat je leuk vindt,” legde Guarascio uit. De trend brengt een verhoogde focus op ons eigen verlangen, amusement en voldoening met zich mee, en is decadent, speels en plezierig.

In damesmode zal de trend zich uiten in volumineuze vormen en overdreven details met lingerie-styling, en dramatische decadentie met items zoals pofmouwen, plooirokken en schoudervullingen. Details zijn mixed media-textiel, overdreven mouwen en ruches. Materialen die worden genoemd zijn (Frans) Alencon-kant, faux (lak)leer en satijn met een crêpe ondersteuning (waardoor de stof zwaarder is, red.). Wat betreft herenmode kan men items zoals glanzende bombers, spijkerbroeken die geüpdatet zijn met leer en grafische button-downs verwachten. Doorschijnende lagen en micro cut-outs vormen belangrijke details, en als materialen worden glimmend PVC gecombineerd met transparante laagjes en sportieve mesh genoemd. Het kleurenpalet is gewaagd, helder en passievol.

