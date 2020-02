Christine Boland: protest en plattelandsdromen, 5 trends voor lente/zomer 2021

Het nieuwe decennium is er een van onzekerheid en complexiteit, maar ook van grenzeloze mogelijkheden. Die maatschappelijke spanning is bepalend voor de trends van lente/zomer 2021, aldus trendanalist Christine Boland. Boland presenteerde deze week een uitgebreide trendanalyse voor het seizoen tijdens een seminar georganiseerd door Appletizer in Pakhuis de Zwijger.

“Dit decennium wordt doorslaggevend”, verklaart Boland. “De wereld kan twee kanten op: de kant van machtsvertoon, uitsluiting, polarisatie en zwart-witdenken, of de kant van empathie, creativiteit en dromen.” Die ambiguïteit vertaalt zich volgens Boland naar design, lifestyle en de catwalks, waar zowel maatschappijkritiek als idealisme belangrijke thema’s zijn. FashionUnited heeft vijf trends geselecteerd die tekenend zijn voor het nieuwe seizoen. Boland: “Kies de richting die bij jou past, en ga daarmee aan de slag.”

De mode van machtsvertoon

De discussie over globale machtsverhoudingen heeft zich nadrukkelijk naar de catwalk verplaatst: zo vond de show van Balenciaga’s lente/zomercollectie 2020 plaats in een zelfgebouwd, fictief Europarlement. In het voorjaar van 2021 leveren mode en design specifiek commentaar op mannelijk machtsvertoon, met brede schouders, vierkante vormen, en referenties naar utility wear en het uniform, in ‘Europablauw’ of in neutrale tonen.

Balenciaga lente/zomer 2020 en Balmain lente/zomer 2020. Beeld: Catwalkpictures

Protest en rebellie

Daarnaast wordt in de mode ook een meer uitgesproken afwijzing van het systeem zichtbaar, met elementen ontleend aan de demonstratiecultuur: een provocatieve mix van invloeden en materialen die de moderegels op hun kop zetten, felle, agressieve kleuren (de regenboog!), opvallende teksten en tapes. Als inspiratie noemt Boland milieu-activist Greta Thunberg en protestbewegingen als Extinction Rebellion.

Balmain lente/zomer 2020 en Burberry lente/zomer 2020. Beeld: Catwalkpictures

De schoonheid van hergebruik

De urgente problemen rondom overconsumptie, het afvaloverschot en de dreigende klimaatcrisis stimuleren ondernemers om afval te transformeren tot iets moois. Gerecycled plastic is steeds vaker een basismateriaal voor nieuwe producten. Ook kunnen de kleuren en vormen ervan inspireren tot nieuwe texturen en patronen. Zo keren visnetstructuren terug in kleding en accessoires, evenals helder gekleurde, marmerachtige patronen, als van versmolten plastic.

Stella McCartney lente/zomer 2020 en Jil Sander lente/zomer 2020. Beeld: Catwalkpictures

In harmonie met de natuur

“Moeder Natuur is het rolmodel voor het nieuwe decennium”, stelt Boland. Een hernieuwde connectie met de natuur staat in lente/zomer 2021 centraal. Tekenend daarvoor is de interesse voor het leven op het platteland, in direct contact met de natuur - het liefst ook nog zelfvoorzienend (denk bijvoorbeeld aan de film The Biggest Little Farm). In mode en design uit zich dat in aandacht voor natuurlijke materialen als hout en riet en elementen uit de boerentraditie zoals ruiten, tijkstrepen en kant.

Christian Dior lente/zomer 2020 en Chloé lente/zomer 2020. Beeld: Catwalkpictures

Volop bloemen

In het verlengde van de nieuwe liefde voor de natuur ligt een fascinatie voor bloemen. “Bloemen zijn er natuurlijk altijd wel”, beaamt Boland, “maar dit seizoen gaat het in het bijzonder om exotische, sculpturale bloemen die bijna op dierenprints lijken, en om hun tegenhangers: simpele weidebloemen.” Ook een vernieuwing op bloemengebied: volledige outfits in bloemenprint, als een wandelend bloemenveld.

Dries van Noten x Christian Lacroix lente/zomer 2020 en Stella McCartney lente/zomer 2020. Beeld: Catwalkpictures