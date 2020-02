Design in het nieuwe decennium: vijf positieve trends

Het economische systeem staat op zijn kop: de groei van de jaren negentig is gestagneerd, globalisering is slow-balisering geworden. In de haastige informatiemaatschappij heeft geluk plaatsgemaakt voor korte pleziertjes, en mensen voelen zich steeds vaker moe of eenzaam. Dat dystopische beeld is het startpunt voor een gepassioneerde en positieve presentatie over de mogelijkheden van design, gegeven door trendwatcher David Shah tijdens de wintereditie 2020 van Modefabriek.

Shah, tevens eigenaar van Metropolitan Publishing, de uitgeverij achter Pantone View Concept, ziet het geloof in bedrijven langzamerhand weer groeien en verwacht dat deze belangrijke referentiepunten zullen worden voor consumenten - mits ze hun producten aanpassen aan de levensbehoeften van consumenten en hen voorzien van welzijn, plezier en optimisme. FashionUnited zet vijf belangrijke ontwerptrends op een rij.

Zacht, zachter, zachtst: welzijn in design

In de huidige maatschappij voelen individuen zich relatief vaak gestresst of ongelukkig, stelt Shah. Geen verrassing dus dat consumenten steeds vaker zoeken naar welzijn. Minimalisme en mindfulness winnen het in dit geval van wat Shah ‘sadness shopping’ noemt: mensen besteden meer geld aan zelfhulp, sportscholen en meditatielessen dan aan kleding. Wat aan kleding wordt gekocht heeft vaak de vorm van pyjamapakken, slip dresses of athleisure: comfortabele kleding die zelfliefde uitstraalt.

In lifestyle-design vertaalt deze zoektocht naar welzijn zich naar een vriendelijke vormentaal vol bollen en rondingen, warm licht en gladde oppervlakken. Als voorbeeld noemt Shah het populaire werk ‘Moments of Happiness’ van de Verhoeven Twins op de Biënnale in Venetië: een Italiaanse patio onder de Mediterrane middagzon waarin grote, glazen bubbels zijn opgehangen. Het kleurenpalet voor zowel mode als interieur is al even lieflijk: het wordt overheerst door zachte pastels.

Leve de natuur: biophilia en gorpcore

Volgens Shah bestaat er tegenwoordig een bijna spirituele aandacht voor de natuur: deze symboliseert een ontsnapping aan een drukke wereld en een terugkeer naar basiswaarden. Vooral bomen zijn object van de hernieuwde ‘biophilia’. Hout is op dit moment misschien wel het belangrijkste materiaal in hedendaags design en architectuur. Shah: “We begonnen met hout en steen, toen bedachten we ijzer, toen plastic, dat de wereld vervuilde - en nu zijn we terug bij hout.”

Maar ook andere aspecten van de natuur komen naar de oppervlakte. Modeontwerpers halen inspiratie uit activiteiten in de buitenlucht: wandelen, kamperen of vissen. Dat leidt tot een functionele esthetiek bestaande uit stevige stoffen en praktische details, ook wel bekend als ‘gorpcore’ (‘gorp’ is Engels voor de mix van gedroogd fruit en noten die buitensporters vaak eten bij wijze van gezonde snack). Bloemen en planten zijn overal: Fendi en Dior organiseerden het afgelopen jaar shows in weelderige tuinen en Dries van Noten verwerkte prints van bloemen uit zijn eigen achtertuin in zijn herfst/wintercollectie 2019. Li Edelkoort voorspelde al meer groene tinten voor de komende jaren, iets dat Shah in de presentatie bevestigt.

Links: Dries van Noten, herfst/winter 2019. Rechts: Fendi Men, lente/zomer 2020. Foto’s: Catwalkpictures.

Voor een betere wereld: de kleuren van protest

In het verlengde van de hernieuwde liefde voor de natuur is duurzaamheid een belangrijk politiek-maatschappelijk onderwerp, evenals diversiteit en inclusiviteit. Dat zijn op dit moment al kritieke onderwerpen voor veel bedrijven, die zich actief voor deze kwesties moeten blijven inzetten om consumenten aan zich te binden. In de mode gelden initiatieven als Rihanna’s inclusieve lingerielijn Fenty als gevierde voorbeelden.

Met name de mode staat de komende jaren in het teken van protest voor progressie. Tekenen daarvan zijn de alomtegenwoordigheid van opvallende teksten op kleding en ‘demonstratiekleuren’ als rood en oranje. Maar protest tegen de huidige situatie krijgt ook een andere vorm: die van een openbare nostalgie naar het verleden, uitgedrukt in een retro esthetiek en vintage items. Die beweging is tevens een rebellie tegen grote bedrijven meer en nieuwe spullen produceren. Maak als bedrijf juist gebruik van de trend voor tweedehands, adviseert Shah.

Links: Viktor & Rolf Haute Couture, lente/zomer 2019. Foto: Catwalkpictures. Rechts: Iris van Herpen Haute Couture, lente/zomer 2019. Foto: Courtesy of Iris van Herpen.

Wetenschap en technologie: design van mogelijkheden

“Zoek je naar een partner? Trouw met een wetenschapper”, grapt Shah halverwege zijn presentatie. Wetenschap en technologie zijn de grote beloftes van het komende decennium. Het is door en met wetenschap en technologie dat we met (het beeld van) een dystopische toekomst kunnen omgaan. Deze bieden innovatieve concepten, materialen en technieken, vaak met een futuristisch uiterlijk, die hoop en positiviteit vertegenwoordigen. Denk bijvoorbeeld aan de bionische modeontwerpen van Iris van Herpen of de digitale kleding van Fashionclash-winnaar Iris van Wees .

Door wetenschap en technologie wordt ook een hoge mate van personalisering mogelijk, zoals het ontwikkelen van producten op basis van genetische data. Shah noemt het voorbeeld van Sushi Singularity, een project van de Japanse designstudio Open Meals, die 3D-geprinte sushi maakt op basis van DNA-informatie. Dergelijke projecten kunnen de intensiteit van persoonlijke ervaringen verhogen en daarmee het plezier dat mensen hebben in het alledaagse leven.

Het kind in de mens: spel en show

Dat brengt Shah bij het laatste punt van de presentatie: het belang van plezier in design. Kleurboeken voor volwassenen zijn al enkele jaren in trek, en steeds vaker spelen ook grote modemerken in op het innerlijke kind in de mens. Zo ontwikkelden Burberry en Louis Vuitton afgelopen najaar eigen games en bood Adidas klanten vorig jaar de mogelijkheid om items te kopen via een Snapchat-spel.

Maar ook een speelse beeldtaal keert terug op het podium. Denk bijvoorbeeld aan de kleurrijke en bizarre looks van de Moncler Genius-collecties van het afgelopen jaar, ontworpen door onder meer Pierpaolo Piccioli, maar ook aan feestelijke campagnefilmpjes zoals Gucci’s ‘Showtime’, ontwikkeld voor de lente/zomercollectie 2019. Inspiratie: Singin’ in the Rain.