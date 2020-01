Zo wordt je bedrijf Instagram-proof in 2020

Instagram is in 2020 onverminderd populair. Volgens statistiekbureau Statista heeft het social medianetwerk wereldwijd een miljard leden, waarvan 5,7 miljoen Nederlanders. Instagrammers spenderen gemiddeld bijna dertig minuten per dag op het platform, en elf procent van de gebruikers winkelt er ook. Veel bedrijven weten inmiddels dat Instagram een handige marketingtool kan zijn, maar hoe behaal je als merk eigenlijk Insta-succes? Tijdens een talk op de wintereditie van Modefabriek geeft Instagramexpert Kirsten Jassies tips en suggesties om ‘Instaproof’ te worden in 2020. FashionUnited vat de belangrijkste punten samen.

Kies je kanaal

Elke Instagramaccount kent verschillende kanalen waarop leden content kunnen publiceren. Allereerst is er de oorspronkelijke fotofeed - de “old feed”, zoals Jassies deze noemt. “Die is nog steeds belangrijk”, onderstreept Jassies, “maar de aandacht ligt tegenwoordig meer op Instagram stories, IGTV, of livestreams, waarbij je actiever contact maakt met je publiek.”

Stories staan volgens Jassies in 2020 centraal. “Vooral de jongere generatie vindt stories prettig: in tegenstelling tot de fotofeed zijn likes en comments er niet zichtbaar. Dat voelt meer persoonlijk en privé.” Waar de fotofeed het best gebruikt kan worden voor stijlvolle foto’s zijn stories volgens Jassies de ideale plek voor meer toegankelijke content: behind-the-scenes-beeld, gifs, emoji’s, stickers, maar ook interactieve polls en chatfuncties.

“Als je echt uniek wil zijn, kies dan één kanaal om je op te richten en maak daar je handelsmerk van. Neem bijvoorbeeld IGTV (kort voor Instagram TV, red.): daarmee kun je langere filmpjes maken, van ongeveer een minuut. Dat kan heel leuk zijn voor het weergeven van bijzondere momenten of evenementen.” Andere kanalen, zoals stories, kunnen dan weer worden gebruikt om die content te pushen. Hashtags en locatietags zijn volgens Jassies essentieel om het verband te leggen tussen de verschillende kanalen van een Instagramaccount. “Taggen is goud.”

Creëer een herkenbare stijl

In de overvolle Instagramwereld is er veel concurrentie, meent Jassies. Het is dan ook cruciaal om je van andere bedrijven te onderscheiden. Dat kan door middel van het ontwikkelen van een herkenbare Instagrampagina. “Kies allereerst een duidelijk product en een duidelijke doelgroep”, aldus Jassies. “Instagram is zo groot geworden, het is belangrijk om te focussen.”

Ook een consistente stijl is belangrijk. “Zeker als je nog veel gebruik maakt van je fotofeed,” benadrukt Jassies, “is het nuttig om een consistente stijl te hanteren door middel van kleur of compositie, zodat mensen je beelden in hun feed meteen herkennen. Dan stoppen ze met scrollen en lezen ze ook je captions.” Hetzelfde geldt volgens Jassies voor Instagram stories, waarvoor templates kunnen gebruikt, vaste ontwerppatronen waarmee de stories kunnen worden ingericht.

Een andere tip van Jassies is gebruikmaken van zogenaamde ‘editorial pillars’: thema’s en categorieën voor content die op wekelijkse basis worden herhaald. Denk bijvoorbeeld aan een ‘T-Shirt Tuesday’ of ‘Fact Friday’.

Wees creatief: gifs, hashtags en augmented reality

“Instagram kent veel mogelijkheden om creatief te zijn,” benadrukt Jassies. Merken kunnen die mogelijkheden benutten voor het creëren van originele content. Jassies: “Neem bijvoorbeeld gifs of Instagram stickers. Die kunnen een jonge, frisse toevoeging aan je beeldtaal zijn. En: je kunt ze met redelijk eenvoudige software zelf maken.”

Een grote Instagramtrend in 2020 zijn volgens Jassies augmented realityfilters: filters ontwikkeld met behulp van 3d-software, die volgers kunnen downloaden en gebruiken in hun eigen Instagram stories. De filters maken gebruik van gezichtsherkenning en voorzien beeldmateriaal zo van een laag augmented reality. Een gezicht kan worden vervormd, of er kunnen accessoires of make-up aan worden toegevoegd. Jassies: “Hema doet dit bijvoorbeeld met de beautylijn B.A.E. Met hun filter kun je in je eigen stories de kleuren van hun make-up uitproberen.”

Jassies voorspelt dat deze trend zich in 2020 verder gaat uitbreiden. “Filters zijn, naast gezichten, steeds vaker ook voor lichamen of omgevingen te gebruiken. Als merk kun je bijvoorbeeld een digitale outfit creëren die volgers in hun stories digitaal kunnen ‘passen’.” Maar om creatief te zijn hoef je niet altijd met 3d-software te kunnen omgaan. Ook met tekst kun je ver komen. Jassies: “Creëer bijvoorbeeld je eigen, relevante hashtags.”

Volg de hype: social media challenges

Hoe belangrijk het ook is om uniek te zijn, soms is het handig om bij de grote massa aan te sluiten en online hypes te volgen. Jassies noemt het voorbeeld van de social media challenge. Wie kent ze nog: de mannequin challenge, de harlem shake challenge, de plank challenge of de tetris challenge?

Jassies: “De afgelopen tien jaar was het decennium van de challenge, en in 2020 zet deze trend zich door. Op dit moment gaat de Dolly Parton challenge die de hele wereld over. Het ziet er op het eerste gezicht misschien wat kinderachtig uit, maar het is echt leuk om eraan mee te doen. Challenges gaan snel viral. Maak zelf een challenge, of voeg je bij de challenge van iemand anders.”

Wees persoonlijk

Misschien wel het meest relevante punt van Jassies: wees persoonlijk. “Instagram gaat in 2020 niet meer zozeer om grote aantallen volgers. Als je tweeduizend betrokken volgers hebt, dan is dat minstens zo goed.” Dat kan een merk volgens Jassies bereiken door middel van persoonlijk contact. “Neem de volgers die je hebt en versterk de band met hen. Verbind met door 1-op-1-contact, bijvoorbeeld in comments, of via direct messaging. Het kost waarschijnlijk tijd, maar het is op social media niet veel anders dan in een fysieke winkel. Als klanten je een vraag stellen, geef je antwoord; als mensen je content liken of erop reageren, geef je antwoord. Het is belangrijk om sociaal zijn. Dat zorgt ervoor dat volgers uiteindelijk klanten worden.”