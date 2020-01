In beeld: de nieuwkomers van Modefabriek wintereditie 2020

De wintereditie 2020 van Modefabriek telt meerdere nieuwkomers : kersverse merken, bestaande merken die voor het eerst op de beurs staan, maar ook oude bekenden die nieuwe lijnen presenteren. Hoe verloopt voor hen de eerste beursdag? Hoe is hun stand ingericht, en wat zijn de reacties? FashionUnited brengt op zondag een beursbezoek.

Cras

De stand van het Deense dameslabel Cras springt meteen in het oog: het merk presenteert een feestelijke collectie jurkjes, blouses en rokjes in glanzend felroze, gifgroen, koningsblauw en grafische dierenprints, met grote mouwen en volants.

Wat de kijker niet meteen ziet: Cras is een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Alle items zijn geproduceerd van gerecycled polyester of biologisch katoen. Niet voor niets is de naam van het merk Latijn voor ‘morgen’: Cras wil toe naar een betere modetoekomst. Het profileert zich echter niet nadrukkelijk als duurzaam. “Duurzaamheid zou deel moeten zijn van ieder modemerk”, aldus oprichter Christiane Hagger.

Cras werd in de zomer van 2019 opgericht. De najaarscollectie 2020 is de tweede collectie van het merk, en de eerste die in Nederland wordt gepresenteerd. “Er is veel enthousiasme voor het merk”, vertelt Carmen Verhoef, sales representative bij Moon Company, het agentschap dat Cras in Nederland vertegenwoordigt. “Vooral influencers komen af op de roze jurk die vooraan in het rek hangt.” MoonCompany is ook agent van het Franse damesmodemerk Louizon en het Deense luxemerk Lollys Laundry dat nu circa 120 verkooppunten telt, waaronder Orangebag en Bijenkorf.

Cras zit in het middensegment, met prijzen van 399 Deense kroon (omgerekend circa 53 euro) voor een T-shirt met logo tot 999 Deense kroon (omgerekend circa 130 euro) voor een jurkje.

Foto: stand Cras

Kendall & Kylie White Label

Vanaf een metershoge wand kijken Kendall en Kylie Jenner de beursbezoeker aan. Daaronder staat een breed rek met de nieuwe White Label-collectie van hun dameskledingmerk: jeans, leggings, fake-fur jassen en glittertops in overwegend zwart, rood en blauw, met daarop de namen van de zussen in krullende witte letters, als een handtekening.

“Kendall en Kylie hebben de collectie echt samen ontworpen”, vertelt Eslie Berntsen, de aanwezige sales manager van het merk. “Ze hebben items ontwikkeld die ze zelf ook zouden dragen en zich daarbij niet te veel beziggehouden met de regels van wat een kledingcollectie zou moeten bevatten. Beursklanten herkennen Kendall en Kylie ook meteen in de kleding.”

De stand is eenvoudig en clean ingericht. “De kleding moet centraal staan”, aldus Berntsen. Tegen het einde van de middag heeft de sales manager afspraken met circa tien retailers kunnen noteren. Het merk Kendall + Kylie bestaat sinds 2012 en presenteert sindsdien op onregelmatige basis schoenen-, tassen- en kledingcollecties.

Foto’s: stand Kendall + Kylie White Label

Terugkeer Shabbies voor mannen

Een bekende op de beurs is Shabbies, schoenenmerk van Fred de la Bretonière. Het label, opgericht in 2004, maakte aanvankelijk zowel mannen- als vrouwenschoenen, maar stopte enkele jaren geleden de mannenlijn. Die komt nu terug. Voor de zomer van 2019 lanceerde Shabbies een eerste paar mannensneakers; dit najaar is de lijn aangevuld met veterschoenen, laarzen, chelsea boots en een tas.

Bente van den Braak, sales executive bij Fred de la Bretonière, toont de nieuwe collectie bij de grote stand. “Er komt veel enthousiasme van mannelijke fans van Shabbies en Fred de la Bretonière”, aldus van den Braak. “Veel van hen hebben de mannenschoenen gemist: ze waren zo comfortabel.”

Fred de la Bretonière kwam begin 2019 in zwaar weer en ging over naar een nieuwe eigenaar , RNF Group. Volgens van den Braak gaat het nu goed met het merk. Ze is ook te spreken over de nieuwe eigenaar: RNF zijn “echte schoenenmensen”.

Fred de la Bretonière viert dit jaar tevens zijn vijftigste jubileum. Daarvoor is een paar limited edition damessneakers ontworpen, uitgevoerd in goud en wit. Ook is er dit seizoen extra moeite gedaan voor de stand: in de houten vloer is een gouden logo aangebracht en er is een klein koffiebarretje te vinden.

Foto’s: stand Shabbies

Dameslijn Circle of Gentlemen: Ladies of Circle

Bij de stand van herenkledingmerk Circle of Gentlemen is dit seizoen ook een nieuwe dameslijn te vinden: Ladies of Circle. De collectie, met daarin onder meer zakelijke pakken en indrukwekkende mantels, is ontworpen met stoffen en prints die ook in de mannencollectie te vinden zijn: een stevige zwarte stof met ingeweven paisleymotief, een print met paarsblauwe bloemen en panters.

Volgens de ontwerper van de collectie, die voorlopig anoniem wenst te blijven, is dit een collectie voor “vrouwen aan de top”. De items zijn klassiek en elegant, maar ook praktisch: kreukvrij en onderling gemakkelijk te combineren.

Ladies of Circle zit in het hogere middensegment: prijzen beginnen bij 110 euro voor een overhemd. De collectie zal te vinden zijn bij sommige retailers die ook al de mannenlijn verkopen. Tijdens Modefabriek meldden zich ook enkele nieuwe retailers.

Foto’s: stand Circle of Gentlemen

Raizzed

Kinderkledingmerk Raizzed debuteert op Modefabriek met een nieuwe lijn voor volwassenen. Raizzed werd in 2019 gelanceerd door kinderkledingmerk Vingino. Voor beide merken zijn jeans een belangrijk onderdeel. Op de beurs vertelt vertegenwoordiger Michel Vesselaars: “Er zijn eigenlijk niet veel echt goede jeans voor een instaptarief. De jeans van Raizzed kosten tussen de 59 en 69 euro, dat is een goede prijs voor de kwaliteit die Raizzed biedt.”

Nieuwe verkooppunten voor Raizzed zijn deels retailers die ook Raizzed voor kinderen verkochten, en retailers die bekend zijn met Vingino. Maar er zijn ook andere geïnteresseerden op Modefabriek. Vesselaars: “Klanten reageren vaak op de prijs-kwaliteitverhouding van de jeans. Daarin onderscheiden we ons van andere merken.” Naast jeans voor mannen en vrouwen biedt Raizzed ook een selectie kleurrijke T-shirts en hoodies, met op de borst het kenmerkende logo.

Foto’s: stand Raizzed

Florèz

Oprichters van damesbroekenmerk Florèz, Floris van Amstel en Angéla Fokker, bestieren hun stand zelf. Rond het middaguur is het vrij druk in de krappe stand, die is aangekleed met een ruwhouten vloer, turquoise leren stoelen, stoffen wandbekleding en gouden details. “De stand kostte wat moeite”, lacht van Amstel, “maar het is gelukt.”

Van Amstel noemt de eerste beursgang “heel spannend”. “Maar we hebben veel aanloop en de reacties zijn heel positief,” vertelt hij. Klanten zijn vooral enthousiast over de kleuren en patronen van Florèz’ broeken, aldus de oprichter. Er is denimblauw maar ook baksteenrood, diepbruin, of grijs met grote en kleine ruiten.

Aan het eind van de dag heeft het merk afspraken met twintig retailers gepland staan, veelal retailers met enkele winkels. Van Amstel hoopt op meer. “Morgen is er weer een dag”, besluit hij. Broeken van Florez kosten tussen de 80 en 120 euro.

Foto’s: stand Florèz

Neeve

Het duurzame dameslabel Neeve, opgericht in 2019, staat voor het eerst op de beurs. In de kleine stand wordt de collectie gepresenteerd van zachte, comfortabele T-shirts, longsleeves en truien in zeven verschillende kleuren, gemaakt van GOTS-gecertificeerd katoen. De meeste items zijn effen basics, enkele sweaters hebben een verfijnd borduursel in contrasterende kleur.

“We zijn niet op zoek naar grote aantallen retailers”, vertelt Nadine Bronwasser, samen met Heleen Spruijt oprichter van het merk. “Onze items zijn van een iets hogere prijsklasse, T-shirts kosten zo’n 70 euro. We richten ons op kwaliteit, in plaats van kwantiteit.” Neeve heeft momenteel dertien verkooppunten. Op de beurs heeft het merk een aantal afspraken met retailers gemaakt en er staat een gesprek met retailorganisatie Euretco op de planning.

Foto: stand Neeve

Chris Cayne

Ook herenkledingmerk Chris Cayne is niet nieuw in het modeveld: het merk bestaat sinds 2016 en heeft 180 verkooppunten in Nederland, maar staat dit seizoen net als Neeve voor het eerst op de beurs. Vertegenwoordiger Alette Konter: “Je weet nooit wat ervan kan komen.”

Chris Cayne, een merk van The Shirtmakers, is gespecialiseerd in overhemden en pullovers; klassieke en sportieve items met een twist. De najaarscollectie van Chris Cayne is grotendeels uitgevoerd in donkerblauw, dieprood en okergeel met subtiele grafische motieven. Verkoopprijzen liggen tussen de 39,95 euro voor een overhemd en 89,95 voor een pullover.

Modefabriek loont voor Chris Cayne. “We hebben veel aanloop vandaag en veel afspraken met nieuwe retailers kunnen maken”, vertelt Konter. “De stand hebben we dit jaar redelijk eenvoudig gehouden, als we hier over een half jaar weer zijn, besteden we daar nog uitgebreider aandacht aan.”

Foto’s: stand Chris Cayne

Aaiko Suits You

Tegenover de grote stand van Aaiko is de stand van Aaiko Suits You te vinden, de nieuwe lijn damespakken die het merk in 2017 introduceerde. Er zijn pakken met lange en korte jasjes, wijde en smalle broeken, met ceintuur of zakken, in groen, roze of ruitjes. Met verschillende effen tops zijn gemakkelijk volledige outfits samen te stellen. Merkvertegenwoordiger Debbie Kat: “We willen een totaalconcept bieden.”

Klanten reageren volgens Kat enthousiast op de pakken. Deze worden verkocht in bestaande Aaiko-winkels en via de webshop, en bij andere retailers die Aaiko al in hun portfolio hebben. Kat: “Het kleurbeeld is afgestemd op Aaiko, dat maakt het voor nieuwe retailers makkelijk om beide lijnen samen aan te bieden.” Tijdens Modefabriek hebben zich ook retailers aangediend die specifiek in Aaiko Suits You zijn geïnteresseerd.

Foto’s: stand Aiko Suits You

