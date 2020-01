Workshops, foodcourts en playgrounds: meer ruimte voor vermaak en informatie op Modefabriek

Wie al langer in de retailwereld zit, weet dat aan het einde van januari de agenda draait om Modefabriek. Voor de wintereditie zijn stromen van bezoekers al te zien op de weg, de trottoirs en in de metro’s op zondagochtend. Voordat de beurs officieel geopend is, staan al flinke rijen mensen te wachten om de beursvloer te verkennen. Modefabriek evolueert de laatste jaren steeds meer van een traditionele inkoopbeurs naar een plek om geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten. Op de beursvloer van deze wintereditie is dat goed te zien. Foodcourts, playgrounds, talks en nieuw op het programma: workshops.

De ervaren Modefabriek-bezoeker valt op dat binnen de vier hallen meer ruimte is voor ervaringen, activiteiten, leisure en food. Koffiecorners, zitbanken, ruimte voor workshops, ruimte voor spellen zoals ping pong: Modefabriek krijgt meer en meer het gevoel van een evenement. Een leuk dagje uit waar het hele team mee naar toe kan. Terugkerende elementen zijn de boekwinkel, de trend hub en de diverse gecureerde winkels. Het evenement is deze editie uitgebreid met een denim markt, een ruimte voor fashion matches waar mensen kunnen ‘speeddaten voor een nieuwe business partner’ en natuurlijk de expert workshops.

Modefabriek CEO Lucel van den Hoeven vertelt op zondag dan ook dat deze richting van het evenement verder uitgebreid zal worden. “We zijn nog bezig met het finetunen van de richting die we als bedrijf en als beurs op gaan. De eerste aanzet is er en is nu ook te zien op de beurs. Vermaak is daar een onderdeel van, maar we willen ook grote stappen maken op het gebied van informatie delen.” Van den Hoeven noemt bijvoorbeeld e-commerce, digitalisering, ondersteunende technologie die retailers nodig hebben voor de toekomst. “Die richting zijn we nu aan het onderzoeken. Dat gaan we in de zomer echt meer uitrollen.”

Modefabriek weer terug naar traditionele zondag en maandag

De keuze om terug naar de zondag en maandag te gaan is mede gemotiveerd door de schema’s van de retailers buiten de randstad. Waar binnen de grote steden retail elke dag doorgaat, is de zondag in veel andere gebieden nog een vrije dag. Een ideale gelegenheid om met het hele team inspiratie op te komen doen op de Modefabriek, zo beaamt Van den Hoeven. Uiteindelijk is dat wat het evenement wil bereiken, dat mensen hier geïnspireerd raken en informatie komen opdoen. “Ik geloof nog steeds erg in de maandag en dinsdag, maar het heeft adem nodig.” De inspiratie die Modefabriek retailers en hun teams wil geven is terug te zien in het nieuwe workshopprogramma. Zo zijn er workshops over stoffen, maar ook retailcoaching en e-commerce. “We zien dat de workshops op zondag echt helemaal vol zitten. Wat dat betreft, als je kijkt naar de data en de behoefte die er is bij de retailers, dan kan je daar in voorzien met het programma.” Van den Hoeven voegt toe dat Modefabriek ook het personeel van de retailers steeds meer wil betrekken bij het evenement. “Dat het ook voor het personeel meer een meerwaarde heeft en daar heb je de zondag wellicht meer voor nodig.”

Ook in diverse stands zijn dingen te doen. Zo kunnen bezoekers bij Shabbies Amsterdam en Fred de la Bretonière een presentje personaliseren, kan er bij herenmodemerk Kultivate Mario Kart gespeeld worden en hangt er voor de rest verbazingwekkend weinig kleding in de stand, diverse andere stands hebben ook een race-spel staan en bij Birkenstock kan een leren armband gepersonaliseerd worden. Bewegende elementen trekken ook de aandacht bij stands zoals Co-Exist.

Niet elk merk gaat voor een overdadige stand. In vergelijking met enkele jaren en edities geleden valt op dat er nog maar enkele hele grote en over de top stands zijn, voornamelijk aan de randen van de hallen. Meer en meer merken kiezen vor een klassieke stand met kledingrekken en een witte of neutrale achtergrond.

Sommige merken trekken niet de aandacht met overdadig grote stands, of bewegende elementen, maar met hun afwezigheid. Op de beursvloer snelt een vrouw naar de rest van haar groep toe. “10Days staat er niet en ook MyOMy is er niet.” Wanneer het vloerplan van deze wintereditie met die van zomer 2019 wordt vergeleken zijn er meer afwezigen te spotten. Bijvoorbeeld Studio Anneloes en daarbij L.O.E.S. Lot’s of easy styles, alle Bestseller-merken, Liu Jo, Loavies en Miss Green. De reden hierachter blijft giswerk, maar wanneer gekeken wordt naar de internationale kalender valt op dat diverse beurzen in Duitsland tijdens hetzelfde weekend plaatsvinden.

Gedempte kleuren voeren boventoon op Modefabriek - verdwijnt zwart?

Een jaar geleden was duidelijk te merken dat kleur de donkere tinten van de troon stootte. Het winterseizoen was nog nooit zo kleurrijk. Deze tendens zet nu verder door, maar iets afgezwakt, zo lijkt het na een ronde over de beursvloer. Zwart is nog maar weinig te zien, een hint dat trendforecaster Lidewij Edelkoort gelijk krijgt met haar voorspelling? Bruintinten zijn echter ruim vertegenwoordigd en ook gedempte kleuren met veel natuurlijke tinten voeren de boventoon. Kleur claimt dus steeds meer een plek in de wintercollectie, maar deze wintereditie neemt kleur een kleine stap terug.

Om alvast vooruit te kijken: Lucel van den Hoeven geeft aan dat de zomereditie weer een stap verder gaat met betrekking tot de informatieverstrekking van het evenement. Van den Hoeven vertelt dat de kern van Modefabriek de inkoop en verkoop van producten blijft, maar het palet van de beurs wordt steeds verder uitgebreid met onder andere servicegerichte informatie en de technologie achter de retail. “We gaan ons bereik absoluut uitbreiden, maar in welke vorm en op welke manier, zijn we nu dus nog aan het finetunen. Dat wordt in de zomer verder uitgerold. De volgende editie vindt plaats op 5 en 6 juli 2020, maar voordat we alweer in de zomermaanden zitten: Modefabriek is op maandag 27 januari nog te bezoeken tot zes uur in de Rai in Amsterdam.

Beelden: FashionUnited