Retailer, neem deze 7 mega trends in acht

Begin geen winkelconcept of ontwikkel geen nieuw product zonder deze megatrends in acht te nemen, geeft trendforecaster Louise Byg Kongsholm, eigenaar van het Scandinavische trendinstituut Pej Gruppen, het Modefabriek publiek dringend mee. Het is maandag 27 januari 2020, klokslag 11.00 uur en de MF Talks ruimte waar Kongsholm haar inzichten zal delen, zit tot aan de nok vol. Stoelen zijn bezet, de muren dienen als rugleuning voor zij die net naast een zitplek grepen.

Dit zijn de 7 belangrijkste maatschappelijke verschuivingen en gedragingen van de moderne mens waar u als retailer rekening mee moet houden:

De veeleisende klant

75 procent van de dialogen die we op een dag voeren, voeren we met onszelf. Er gaan zo’n 50.000 tot 60.000 gedachten per dag door ons hoofd en we maken zo’n 2.000 beslissingen. Maak het de klant daarom zo makkelijk mogelijk en beslis voor hem. De klant wil volgens Kongsholm niet worden overdonderd door een scala aan keuzes, maar wil dat de keuze voor hem wordt gemaakt. Let wel, zo vertelt Kongsholm nadrukkelijk, de klant wil niet alleen een duidelijke verfijnde selectie, het moet ook direct de beste keuze zijn; een trui, maar dan ook meteen de warmste en meest comfortabele trui, bijvoorbeeld. De kwaliteit van het product en de presentatie ervan waren nooit zo belangrijk als nu.

Veel geld, weinig tijd

De moderne mens komt tijd te kort. Er is budget, maar geen tijd. 83 procent van de vrouwen zegt constant tijd te kort te komen en dat is best interessant, gezien er volgens Kongsholm uit een onderzoek bleek dat vrouwen in staat zijn om voor 27 uur aan activiteiten in een dag te stoppen. Men slaapt minder dan voorheen, men heeft ook minder tijd om te winkelen. Dit laatste doen we daarom dan ook veelvuldig online, van boodschappen tot een garderobe. Retail speelt hier al lange tijd op in, er zijn nog maar weinig winkels die niet zijn overgestapt naar omnichannel, en leveringen kunnen tegenwoordig al op dezelfde dag worden bezorgd. Het succes van Same Ole Line Dudes, een servicebedrijf gevestigd in New York dat voor de klanten in de rij gaat staan wanneer zij dit niet kunnen, is een bevestiging dat men bereid is meer geld te besteden voor tijdswinst.

Liever ervaringen dan spullen

De grootste reden waarom opruimgoeroe Marie Kondo zo populair is? We hebben te veel spullen. Een gedachte-experiment: noem tien dingen op die u voor uw verjaardag zou vragen. Grote kans dat u niet aan tien dingen komt. 53 procent van de mensen noemt volgens Kongsholm geen spullen maar ervaringen. Speel hier als winkelier op in.

Ons idee van luxe is veranderd

“Ik geef je vier uur, hoe besteedt u deze uren?” Het antwoord op deze vraag geeft weer dat de moderne mens een ander idee heeft gekregen van wat luxe is. Zoals we in de vorige alinea al schreven, is Kongsholm van mening dat we minder naar spullen verlangen. Men wil minder bezitten, maar meer comfort. Kongsholm ziet deze trend zich vertalen naar de lease- en leencultuur. We leasen liever een luxe auto dan dat we deze nog kopen.

Je goed voelen is er goed uitzien

Een goede mentale gezondheid, sporten, gezond eten; je goed voelen is er goed uitzien. Niet wat je draagt, maar hoe je eruit ziet, wordt steeds belangrijker, vertelt Kongsholm. Deze trend is al aan de gang maar zet zich de komende periode verder door. Openbare ruimtes bouwen stilteruimtes in en merken besteden meer aandacht aan hun home- en sportkledinglijnen.

Slaap!

De moderne mens slaapt te weinig, benadrukt Kongsholm meermaals in haar presentatie. Niet voldoende slapen heeft een negatieve invloed op ons immuunsysteem. Na een slechte nachtrust is ons geheugen minder betrouwbaar, zijn we fysiek en mentaal tot minder in staat. We geven meer om de kwaliteit van onze slaap, maar lijken steeds minder goed in slaap te komen. Kongsholm ziet daarom een stijging in de aanschaf van slaapkamerartikelen, met name een in de uitgaven van bedden en beddengoed. We willen onze slaapkamers net zo comfortabel als hotelkamers en het liefst zo schermvrij en ontspannen mogelijk. De hang naar slaap zie je ook terug in onze garderobe vertelt Kongsholm; kimono’s en pyjama’s worden ook overdag gedragen.

Infobesitas

We krijgen te veel informatie binnen op een dag. Punt. Wat gebeurt er als een computer te veel programma’s open heeft staan? Dan loopt het vast. Dit betekent niet dat het een slechte computer is, dit betekent gewoonweg dat er te veel wordt verwacht. We moeten minder programma’s open hebben staan, is Kongsholm van mening. 'Hoe reduceren we onze takenlijst en de ruis'? , op die vraag spelen ontwikkelaars op dit moment in. Een goed voorbeeld van een product dat uit die vraag is geboren, is de noise cancelling koptelefoon. Een grappig voorbeeld hoe men naar niets verlangd, is het kunstproject van artiest Doug Wheeler genaamd PSAD Synthetic Desert III. Voor de ruimte in het Guggenheim Museum waar het project in 2017 werd getoond, stonden lange wachtrijen.