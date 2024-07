KYRA SS25: verfijning, innovatieve materialen en kleurenpracht

KYRA's voorjaar/zomer 2025 collectie combineert naadloos tijdloze elegantie en moderne verfijning met een levendig maar gebalanceerd kleurenpalet. Elk stuk, vervaardigd met innovatieve stoffen en flatterende pasvormen, weerspiegelt KYRA's toewijding om de schoonheid van elke vrouw te versterken, met een focus op duurzaamheid en hoogwaardig vakmanschap. De SS25 collectie belooft een opvallende toevoeging te zijn aan elke garderobe, waarbij KYRA's kenmerkende stijl en toewijding aan duurzame mode tot uiting komen.

Harmonieuze tinten en verfijnde ontwerpen

KYRA's SS25 collectie belichaamt de kenmerkende benadering van het merk met levendige kleuren en prints die zowel opvallend als verfijnd zijn. Het palet omvat opvallende tinten zoals curry yellow, true green en amarene red. Met oog voor diverse consumentenbehoeften biedt de collectie ook meer ingetogen opties met neutrale tonen zoals gedempte blauwtinten en lichte zandtonen. Deze dualiteit waarborgt dat KYRA trouw blijft aan haar DNA van perfecte pasvorm en draagbaarheid voor de volwassen vrouw.

Credits: KYRA

Nieuwe materialen verrijken de garderobe

KYRA staat bekend om haar innovatieve gebruik van stoffen, en de SS25 collectie vormt hierop geen uitzondering. Dit seizoen introduceert een verscheidenheid aan nieuwe materialen, waaronder behandeld lyocell en modal, een twill met een subtiele glans, en delicate lurex verwerkt in alle kledingcategorieën, van gebreide stoffen en geweven stoffen tot jerseys. Deze diverse stoffenselectie voegt een rijke textuur en visuele aantrekkingskracht toe aan de collectie, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor retailers. KYRA begrijpt dat vrouwen de voorkeur geven aan het uitbreiden van hun garderobe in plaats van deze volledig te vernieuwen elk seizoen. Daarom is de nieuwe collectie ontworpen om naadloos te integreren met bestaande stukken, waardoor de garderobe van de draagster wordt verfrist en versterkt.

Credits: KYRA

Visie op groei en authenticiteit

KYRA ontwerpt collecties voor zelfverzekerde vrouwen, gekenmerkt door een onderscheidende vrouwelijke signatuur. Sinds 2003 heeft het merk een authentieke identiteit ontwikkeld door trends selectief te integreren terwijl het zijn onafhankelijkheid behoudt. Deze toewijding heeft geleid tot veelbelovende groei, ondersteund door langdurige samenwerkingen met toegewijde fabrikanten en een loyale klantenkring.

Uitbreidend voorbij jurken biedt KYRA nu een divers scala aan producten, waaronder broeken en gebreide kleding, die aan populariteit en beschikbaarheid hebben gewonnen. Deze diversificatie heeft KYRA's positie in de modewereld versterkt. Centraal in het ethos van KYRA staat samenwerking. Collecties worden vervaardigd door een klein, gepassioneerd team in Nederland, met productie voornamelijk in Europa in samenwerking met vertrouwde fabrikanten, wat zorgt voor hoge kwaliteit en integriteit.

Credits: KYRA

KYRA's toewijding aan inclusiviteit komt tot uiting in maten 34 tot 48, waarbij elk stuk is ontworpen om trends te overstijgen en tijdloze toevoegingen te bieden aan elke garderobe. Actieve deelname aan internationale handelsevenementen zoals de Scoop-beurs in Londen en samenwerkingen met nieuwe distributeurs in het Verenigd Koninkrijk benadrukken KYRA's wereldwijde expansie terwijl het authenticiteit en kwaliteit behoudt.