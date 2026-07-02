La Dolce Vita: Een eerste blik op de SS27-collectie van AO76

Geïnspireerd door de tijdloze charme van de Italiaanse Rivièra en de levensstijl van La Dolce Vita omarmt de Spring/Summer 2027-collectie van AO76 speelse vrijheid, moeiteloze elegantie en eindeloze kansen om samen herinneringen te maken. Het Belgische kinderkledingmerk presenteert een frisse en lichte garderobe waarin romantiek en verfijning samenkomen met beweging, optimisme en avontuur.

Het designteam van AO76 maakte een denkbeeldige reis langs de Italiaanse Rivièra, geïnspireerd door kleurrijke kustdorpjes, citrusvruchten, vintage gestreepte strandstoelen, verborgen stranden, Italiaanse gelato en pasta. Deze levendige indrukken vormden het vertrekpunt voor een frisse en luchtige collectie vol speelse energie.

Credits: AO76

Een fris kleurenpalet van levendige zomertinten, neutrale kleuren en tijdloos wit zet de toon voor het seizoen. Maritieme strepen, strand geïnspireerde artworks, textuurrijke zwemkledij en nostalgische badstof brengen de ontspannen sfeer en tijdloze charme van vakanties aan de Italiaanse Rivièra tot leven.

Credits: AO76

De sfeer van La Dolce Vita komt ook volledig tot uiting in The Orange Label, de verfijnde sub-collectie van AO76. Hoogwaardige stoffen, subtiele nuances van wit en kenmerkende poloshirts zorgen voor een tijdloze interpretatie van de Italiaanse zomer.

Credits: AO76

Matching outfits, speelse artworks en doordachte details, stuk voor stuk herkenbare kenmerken van AO76, brengen de onmiskenbare sfeer van La Dolce Vita doorheen de volledige collectie. Elk kledingstuk is ontworpen om individualiteit, beweging en mooie herinneringen te inspireren.

In essentie weerspiegelt La Dolce Vita de waarden die altijd al centraal stonden bij AO76: schoonheid vinden in de kleine alledaagse momenten, avontuur omarmen en samen herinneringen creëren.

Credits: AO76

Terwijl het Belgische kinderkledingmerk blijft groeien, telt AO76 vandaag zeven flagshipstores verspreid over België, waarmee het zijn Retail aanwezigheid en de directe band met zijn community verder versterkt.

De voorverkoop van de Spring/Summer 2027-collectie is momenteel aan de gang en duurt nog tem vrijdag 7 augustus 2026. De collectie wordt voorgesteld via de showrooms en agenten van AO76 in heel Europa.

AO76 Spring/Summer 2027 La Dolce Vita. Leef licht. Speel eindeloos. Dressing Memories since 1976