LAB-LESSANDBETTER SS24

Sinds de start in april 2021 is het Belgische merk van herenchino's en bermuda's LAB-LESSANDBETTER blijven evolueren en heeft het sinds deze zomer een 'high-end' positionering bereikt.

De identiteit van het merk werd herwerkt.

De oude fabrikanten en verkoopagenten zijn verwijderd en er is een nieuw kantoor-showroom geopend in de zuidelijke buitenwijken van Brussel, aan de rand van de ring.

Beeld: LAB-LESSANDBETTER, eigendom van het merk.

Stephen Grunberg zelf, de baas van het merk, stelt zijn collecties nu voor aan de Belgische topboetieks en houdt zijn klanten nauwlettend in de gaten om een gepersonaliseerde en efficiëntere lokale service te garanderen.

Sinds januari 2023 werkt het merk samen met een nieuwe fabrikant die gespecialiseerd is in topproducten. Hoewel de prijzen iets hoger liggen, blijven ze ver onder die van concurrerende merken. En dat is nog niet alles: de inkoopflexibiliteit zonder minimum bestelhoeveelheid of budget, de beschikbaarheid van de voorraad (NOOS), een aantrekkelijke verkoopprijs en een aanzienlijke winstmarge zijn een groot voordeel voor multimerken stores.

Beeld: LAB-LESSANDBETTER, eigendom van het merk.

De resultaten waren onmiddellijk zichtbaar. Het merk LAB-LESSANDBETTER wordt benaderd door Belgische topwinkels die op zoek zijn naar een mooi basisproduct met een onberispelijke afwerking en pasvorm, gericht op een veeleisend cliënteel van alle generaties en stijlen.