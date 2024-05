Labels to watch: 5 modest fashion merken van IMFW24 die mode herdefinieren

De evenementenserie Modest Fashion Weeks by Think Fashion Co vond dit jaar voor de negende keer plaats en heeft in bijna tien jaar naam gemaakt. Het evenement, dat twee keer per jaar kan plaatsvinden, begon in 2016 in Fişekhane Gallery in Istanbul en werd in de daaropvolgende jaren gehouden in Londen (2017), Jakarta (2018), Dubai (2017, 2019, 2021), Amsterdam (2019) en Riyad (2022).

Het is een belangrijke kans voor winkeliers om de veelzijdigheid van modest fashion te ontdekken. De markt is immers nog lang niet uitgegroeid: er wordt geschat dat deze binnen een paar jaar zal groeien van 254 miljard US dollar op dit moment naar 473 miljard US dollar (435,8 miljard euro).

Creation by Ahsannazir. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Dit jaar vonden de modeshows van de bescheiden modemerken voor lente/zomer 2024 plaats van 25 tot 27 april in de historische Fişekhane in Istanbul, waarmee de pioniersstad de cirkel rondmaakte. Onder het motto “A Unique Fashion Call for Solidarity” werden 24 modeshows georganiseerd door merken uit landen als Bangladesh, India, Indonesië, Iran, Canada, Nigeria, Pakistan, Palestina, Servië, Zuid-Afrika, de VS, de Verenigde Arabische Emiraten en natuurlijk Turkije.

Daarnaast waren er 29 merkstands, 11 talkshows, diverse experience points en een mini art gallery tijdens Istanbul Modest Fashion Week 2024 (IMFW 24). FashionUnited volgde de modeshows online en licht vijf inspirerende modelabels - in alfabetische volgorde - uit van IMFW 24.

Ahsannazir

De Pakistaanse ontwerper Ahsan Nazir trok de aandacht van het publiek met een zachte en vrouwelijke collectie van zijn gelijknamige label, met verschillende tinten roze, kant en borduurwerk en lange, losse satijnen jurken. “De collectie is een must voor iedereen die een vrouwelijke touch in zijn garderobe nodig heeft,” verklaarde hij.

Designer Ahsan Nazir from Pakistan at Istanbul Modest Fashion Week. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Tijdens de modeshow op donderdag 25 april presenteerde Nazir zijn nieuwste collectie “Whispers of Lahore”, geïnspireerd op de architectonische schoonheid van Lahore. Elegantie en moderniteit kwamen samen in de vorm van zijde en delicaat borduurwerk, aantrekkelijk voor mensen met een vleugje romantiek.

Ensemble “Aster” by Ahsannazir. Credits: Ahsannazir

“Voor mij ligt de kracht in romantiek en vrouwelijkheid. Ik maak kleding voor vrouwen die zich comfortabel, sterk en onafhankelijk voelen. Ik ben begonnen in Lahore en San Francisco en de romantiek en details zijn de inspiratie die ik uit deze steden haal. Maar altijd met de elegantie en lichtheid die mij kenmerken. Het moet moeiteloos aanvoelen,” zei de ontwerpster voorafgaand aan de modeshow.

Over Ahsannazir: Opgericht: 2006 door Ahsan Nazir.

2006 door Ahsan Nazir. Doelgroep: Iedereen die bescheidenheid en een hedendaagse stijl waarderen.

Iedereen die bescheidenheid en een hedendaagse stijl waarderen. Verkooppunten: Via de eigen online shop.

Via de eigen online shop. Prijzen: tussen 350 en 2.200 dollar.

tussen 350 en 2.200 dollar. Productie: In een lokaal atelier door een team ambachtslieden.

Citizens of the Word

Het Amerikaanse merk Citizens of the World presenteerde op vrijdag 26 april haar lente/zomercollectie 2024 vol felle kleuren en speelse ontwerpen.

Kimono by Citizens of the World. Credits: Istanbul Modest Fashion Week.

De zevendelige collectie bestond uit een Hanley-jurk, een jurk met ruches, een kimono, een tweedelige broekenset, strandlakens en sarongs, evenals een eendelig zwempak met bijpassende tulband, verwijzend naar het begin van het merk als badmodemerk en een teken dat de warmere maanden eraan komen. Alle stukken zijn verkrijgbaar in drie kleuren en in de maten XS tot XXL.

Casual wear by US label Citizens of the World. Credits: Citizens of the World

De oprichting van Citizens of the World werd gevoed door het verlangen om de hedendaagse mode opnieuw te definiëren. Te midden van dynamische trendverschuivingen van fast fashion naar high fashion naar street styles, realiseerde oprichtster Sarah Shihadeh zich dat er niet voldoende aan haar kledingbehoeften werd voldaan. “Naar mijn mening is mode erg gericht op artistieke ontwerpen en structuren van kledingstukken en heeft het de basisessentie verloren”, zegt ze.

Over Citizens of the World: Opgericht: 2016 door Sarah Shihadeh in New York.

2016 door Sarah Shihadeh in New York. Doelgroep: Vrouwen die praktische en stijlvolle kleding waarderen.

Vrouwen die praktische en stijlvolle kleding waarderen. Verkooppunten: Eigen online shop.

Eigen online shop. Prijzen: Tussen 103 en 229 dollar.

Hukka Design

Het Turkse label Hukka Design presenteerde zijn kleurrijke prêt-à-porter collectie op vrijdag 26 april. De collectie zat vol felrode, oranje en blauwe kleuren en botanische patronen.

Ensemble in orange by Hukka Design. Credits: Hukka Design

Als contrast met de kleurrijke creaties liep social media content creator Niki Shah over de catwalk in een volledig zwarte look als de muze van het merk, waarbij ze zich onderscheidde van de andere modellen.

The colourful Hukka Design collection at Istanbul Modest Fashion Week with influencer Niki Shah in all black. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Over Hukka Design: Opgericht: 2012 in Istanbul.

2012 in Istanbul. Doelgroep: Vrouwen die het belangrijk vinden zich goed te kleden ongeacht hun levensstijl.

Vrouwen die het belangrijk vinden zich goed te kleden ongeacht hun levensstijl. Verkooppunten: In meer dan 150 winkels, naast de online shop.

In meer dan 150 winkels, naast de online shop. Prijzen: Op aanvraag.

MRGD

De collectie van het Egyptische label MRGD (spreek uit als “Merged”) was waarschijnlijk een van de meest veelzijdige tijdens de Istanbul Modest Fashion Week. In een exclusieve modeshow op vrijdag 26 april toonde het label verschillende silhouetten en stijlen, waaronder lange, losse alledaagse jurken, nauwsluitende satijnen avondjurken en een paar gewaagde silhouetten.

MRGD from Egypt showed its versatile collection at Istanbul Modest Fashion Week. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

Hoewel een monochroom kleurenpalet de collectie domineerde, waren er ook enkele jurken met bloemenprints te vinden. MRGD richt zich op uniek vakmanschap en hoogwaardige materialen om tijdloze ontwerpen te creëren die lang meegaan.

Different styles of a summer dress by MRGD in pastel colours. Credits: MRGD

Over MRGD: Bestsellers: Maxi jurken, lange zomerjurken en witte zomerbroeken met wijde pijpen.

Maxi jurken, lange zomerjurken en witte zomerbroeken met wijde pijpen. Doelgroep: Mensen die zich krachtig voelen in de items van het merk en de planeet willen beschermen door duurzame standaarden na te leven.

Mensen die zich krachtig voelen in de items van het merk en de planeet willen beschermen door duurzame standaarden na te leven. Verkooppunten: Online via de website eg.mrgd.co en Instagram.

Niharika Momtaz

Ontwerpster Niharika Momtaz uit Bangladesh verraste het publiek tijdens haar modeshow op vrijdag 26 april met een couturecollectie in verschillende kleuren, zoals elektrisch blauw en smaragdgroen, maar ook neutrale kleuren, pastels en wit in vrouwelijke silhouetten met imitatiebont en glitter.

Haute couture by Nikarika Momtaz at Istanbul Modest Fashion Week. Credits: Istanbul Modest Fashion Week

The label created the new eco-conscious, sustainable, luxurious and vegan E-Studio line “1972 Conscious” to bring products that reflect traditional art forms to conscious consumers. “We wanted to show how centuries-old art can be translated into a bold contemporary design that fits perfectly with modern fashion,” said Momtaz about the sustainable luxury line.

Evening gown and jewellery by Niharika Momtaz. Credits: Niharika Momtaz

Het label heeft zichzelf ten doel gesteld dat alle producten in 2035 gemaakt moeten zijn van gerecyclede of andere duurzame materialen; 45 procent van de gebruikte materialen is al duurzaam. “We gebruiken garens van katoen, linnen en duurzame zijde en afval van kledingfabrieken voor zero-waste weven. We gebruiken ook recyclebare materialen zoals oude munten, messing, koper, zilver, goud en conflictvrije diamanten om sieraden te maken,” legt het label uit.

Over Niharika Momtaz: Opgericht: 2012 door Niharika Momtaz.

2012 door Niharika Momtaz. Doelgroep: Mode en milieu-bewuste vrouwen.

Mode en milieu-bewuste vrouwen. Verkooppunten: Op afspraak.

Op afspraak. Productie: Handgemaakt en -geweven in Bangladesh.

Handgemaakt en -geweven in Bangladesh. Prijzen: Op aanvraag.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.