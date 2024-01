Labels to watch: 5 nieuwe Duitse merken op Pitti Uomo

Een 'Nieuwe Duitse Golf' verovert het internationale beurslandschap. Dinsdag opent de mannenmodebeurs Pitti Uomo in Florence haar deuren en richt zich voor het eerst op mode 'Made in Germany' met de expositieruimte 'Neudeutsch'. Gebaseerd op de gelijknamige term, heeft Neudeutsch curator, stylist en trendvoorspeller Julian Daynov in Duitsland gevestigde merken geselecteerd die de lokale mode heroverwegen en bewijzen dat het meer kan zijn dan alleen pragmatisch, praktisch en goed, maar zonder het gevoel van commercialiteit te verliezen. Dat laatste was een aandachtspunt in het bijzonder voor Daynov. Het woord heeft vaak een weinig flatterende bijklank, maar de Berlijner is zich er terdege van bewust dat achter het modespektakel niet alleen de wens, maar ook de noodzaak schuilgaat om de gunst van kopers te winnen en hen aan het eind van de dag op een verkoopvloer te overtuigen.

Daynov richt zich niet alleen op namen die al bekend zijn in de Duitse modescene, zoals de Berlijnse merken Haderlump en Avenir of het Keulse label Marke, maar gebruikt de expositieruimte in het Florentijnse expositiecentrum ook om een internationale spotlight te schijnen op talenten die nog grotendeels onbekend zijn en in Duitsland werken. Zoals het een modebeurs betaamt, zijn modemerken natuurlijk de belangrijkste exposanten, maar productdesign, kunst en zelfs iets om je dorst te lessen zijn ook te vinden op Neudeutsch.

FashionUnited presenteert vijf van de "Neudeutsch" labels om in de gaten te houden bij de start van de beurs.

J'ai mal à la tête

Herfst/wintercampagn van J'ai mal à la tête Credit: J 'ai mal à la tête

Mode tegen hoofdpijn en wereldmoeheid? Het was in ieder geval de zin "J'ai mal à la tête et à l'univers" uit het werk "Het boek der rusteloosheid" van de Portugese schrijver Fernando Pessoa die zijn naam gaf aan het merk dat in 2012 in München werd opgericht door Anja Pawlik en Roman Dorfner. Als remedie tegen de eerder genoemde wereldmoeheid presenteert het duo collecties die de "snelle tijdgeest transformeren in tijdloze stukken". Concreet betekent dit mode die losstaat van een clichématig mannelijk imago, sportieve en elegante kenmerken combineert en zich richt op duurzaamheid in de productie. Elk stuk van het merk, dat wil voldoen aan de behoeften van postmoderne individualisten die zich op een mannelijke maar originele manier willen kleden, wordt vervaardigd in Duitsland en Roemenië.

Herfst/winter campagne von J'ai mal à la tête Credit: J 'ai mal à la tête

"We hechten veel belang aan de hoge kwaliteit van onze producten door het gebruik van hoogwaardige stoffen die moderne technologie combineren met jarenlange traditie en expertise," zegt het in München gevestigde oprichtersduo. "Onze ontwerpen, hoogwaardige materialen en vakmanschap geven elk item een unieke uitstraling."

Over J'ai mal à la tête Oprichting: 2012

2012 Doelgroep: Mode en kwaliteitsbewuste mannen en vrouwen

Mode en kwaliteitsbewuste mannen en vrouwen Verkooppunten: Online op jaimalalatete.de en in de eigen winkel in München

Online op jaimalalatete.de en in de eigen winkel in München Collectie grootte: Ongeveer 50 stijlen per collectie, 2 collecties per jaar

Ongeveer 50 stijlen per collectie, 2 collecties per jaar Bestseller: Bomber/blouson

Bomber/blouson Prijsniveau: Bovenkleding kost rond de 450 euro, tops en shirts zijn verkrijgbaar voor gemiddeld 150 euro, broeken voor ongeveer 170 euro.

Bovenkleding kost rond de 450 euro, tops en shirts zijn verkrijgbaar voor gemiddeld 150 euro, broeken voor ongeveer 170 euro. Bijzonderheden over de productie: Alle artikelen worden in Duitsland en Roemenië gemaakt volgens hoge kwaliteitsnormen. Een groot deel van de materialen is afkomstig van deadstock van topmodemerken.

Frnkow

Herfst van Frnkow Credit: Frnkow

Het label Frnkow werd in 2020 opgericht door de broers en zussen Frank en Nadja Lin en richt zich op de vaak verwaarloosde sensuele en soulvolle kant van mannenmode. De stukken van het in Stuttgart gevestigde label, waaronder zowel kleding als ondergoed, zijn gebaseerd op de klassieke vormen van mannenmode en herinterpreteren mannelijkheid en geven ze een subtiele sensualiteit, die vooral te danken is aan vloeiende, zacht ogende stoffen en zachte silhouetten. Naast de materialiteit worden stereotiep vrouwelijke details, zoals strikjes of slips, toegevoegd aan de mannelijk ogende stukken, waardoor een verfijnder beeld van mannelijkheid ontstaat.

Herfst van Frnkow Credit: Frnkow

Over Frnkow Oprichting: 2020 door de broers en zussen Nadja en Frank Lin

2020 door de broers en zussen Nadja en Frank Lin Doelgroep: Designbewuste mannen die waarde hechten aan kwaliteit, hoogwaardige stoffen en vakmanschap en die hun kleding op verschillende manieren willen gebruiken om zich van hun sensuele kant te laten zien.

Designbewuste mannen die waarde hechten aan kwaliteit, hoogwaardige stoffen en vakmanschap en die hun kleding op verschillende manieren willen gebruiken om zich van hun sensuele kant te laten zien. Verkooppunten: Eigen online shop frnkow.com, opening voor groothandel in 2024

Eigen online shop frnkow.com, opening voor groothandel in 2024 Collectie grootte: Vier bovenkledingcollecties, bestaande uit twee hoofdcollecties en twee capsulecollecties. Elke collectie bestaat uit vier tot tien items. Ondergoed kan op elk moment als NOS (Never Out of Stock) worden besteld.

Vier bovenkledingcollecties, bestaande uit twee hoofdcollecties en twee capsulecollecties. Elke collectie bestaat uit vier tot tien items. Ondergoed kan op elk moment als NOS (Never Out of Stock) worden besteld. Bestseller: Shirts, tanktops en slips

Shirts, tanktops en slips Inkoop: sales@frnkow.com

sales@frnkow.com Prijsniveau: Ready-to-wear vanaf 250 euro, ondergoed vanaf 45 euro

Ready-to-wear vanaf 250 euro, ondergoed vanaf 45 euro Bijzonderheden over de productie: De producten worden uitsluitend in de EU gemaakt, voornamelijk in Duitsland, Italië en Portugal. De collectie wordt genaaid in Duitsland en Italië. Voor ondergoed werkt het bedrijf samen met een traditioneel Duits bedrijf.

Acceptance Letter

Acceptance Letter Studio SS24 Credit: Acceptance Letter Studio

Een "Acceptance Letter" wordt ontvangen of gegeven als erkenning van het eigen werk en biedt het een thuis, schrijft het label Acceptance Letter Studio op zijn website, waarmee het de filosofie van het in 2021 door de in Korea geboren ontwerper Jakeyoung Shim opgerichte label uiteenzet. Acceptatie en aantrekkingskracht staan centraal bij het merk, dat zich inzet voor inclusie, functionaliteit en genderneutraliteit. De kledingstukken van het merk zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en maken gebruik van athleisure zonder volledig af te dwalen naar de wereld van streetwear.

Acceptance Letter Studio SS24 Credit: Acceptance Letter Studio

Acceptance Letter Studio SS24 Credit: Acceptance Letter Studio

Over Acceptance Letter Oprichting: 2021 door Jakeyoung Shim

2021 door Jakeyoung Shim Doelgroep: 25 tot 40 jaar, alle geslachten, frequente reizigers, athleisure

25 tot 40 jaar, alle geslachten, frequente reizigers, athleisure Verkooppunten: WUT Berlijn in Tokio, EQL en Ludd in Korea

WUT Berlijn in Tokio, EQL en Ludd in Korea Collectie grootte: 25 tot 30 stock keeping units

25 tot 30 stock keeping units Bestseller: Printkleding en truien

Printkleding en truien Inkoop: sales@acceptanceletterstudio.eu

sales@acceptanceletterstudio.eu Prijsniveau: 150 euro tot 650 euro

150 euro tot 650 euro Bijzonderheden over de productie De collecties worden geproduceerd in Zuid-Korea met speciale aandacht voor gerecycled of geregenereerd textiel.

International Citizen

Credit: International Citizen

Het label International Citizen werd in 2020 in Berlijn opgericht door de Canadese Annika Tibando en creëert dames- en herenmode die duurzaamheid en spiritualiteit combineert. Volgens Tibando, die eerder een aantal jaren in New York werkte, onder andere bij het Amerikaanse merk Diane von Fürstenberg, is het label gebaseerd op de filosofie dat we geen burgers van een land zijn, maar van de planeet Aarde, een ethos dat wordt weerspiegeld in de inspanningen van het label op het gebied van duurzaamheid. Hoewel het idee van chakrakristallen die in de kleding zijn geweven in eerste instantie doet denken aan een hippie-esthetiek, is International Citizen verrassend minimalistisch. De patroonconstructie van de op dameskleding gebaseerde collecties wordt gekenmerkt door geometrische lijnen, doelgerichte uitsnijdingen en onverwachte vormen, wat resulteert in een zuivere en sensuele look die seizoenen en modetrends omzeilt om altijd naast elkaar te kunnen bestaan.

Credit: International Citizen

Credit: International Citizen

Over International Citizen Oprichting: 2020 in Berlijn door Annika Tibando.

2020 in Berlijn door Annika Tibando. Doelgroep: Internationale, modebewuste, duurzaamheidsbewuste, spirituele of mindful klanten die genderneutrale kleding waarderen.

Internationale, modebewuste, duurzaamheidsbewuste, spirituele of mindful klanten die genderneutrale kleding waarderen. Verkooppunten: Online via internationalcitizen.studio, Firis Boutique in Wenen en Cult Mia in het Verenigd Koninkrijk.

Online via internationalcitizen.studio, Firis Boutique in Wenen en Cult Mia in het Verenigd Koninkrijk. Collectie grootte: Twee collecties per jaar, lente/zomer en herfst/winter met elk 24-26 stuks.

Twee collecties per jaar, lente/zomer en herfst/winter met elk 24-26 stuks. Bestseller: De Duster Coats, de Button Dress in White Quartz of de Exposed Chakra Slip Dress in de kleur Obsidian.

De Duster Coats, de Button Dress in White Quartz of de Exposed Chakra Slip Dress in de kleur Obsidian. Inkoop: annika@internationalcitizen.studio

annika@internationalcitizen.studio Prijsniveau: 277 euro voor tops, 1888 euro voor jassen

277 euro voor tops, 1888 euro voor jassen Bijzonderheden over de productie: Alle ontwerpen worden gemaakt in Berlijn. De productie vindt plaats in Szczecin (Polen), waar de fabrieken gespecialiseerd zijn in fijn kleermakerswerk en afwerking, en in Lødz (Polen), waar overhemden, jurken en pakken worden gemaakt. De stoffen komen uit Italië voor gecertificeerde duurzame wol, katoen en re-nylon en uit Hong Kong voor onze biologische zijde.

OBS

Credit: OBS

Het leer- en tassenmerk werd in 2019 in Augsburg opgericht door Matthias en Johannes Schweizer en vindt zijn oorsprong in de ambachtelijke familieachtergrond van de broers. De eerste ontwerpen van de broers werden gerealiseerd in de kelder van hun ouderlijk huis voordat het OBS-team in 2020 werd uitgebreid met hun schoolvriend Salim Jakoub Ibrahim. Sinds de oprichting heeft OBS zich gericht op het produceren van duurzame producten die hoogwaardige materialen combineren met unieke ontwerpconcepten. De vorm van elk stuk is nauw verbonden met het ontwerpprincipe, met een focus op duurzaamheid en het minimaliseren van materiaalafval. Deze zorgvuldige aanpak is duidelijk zichtbaar in de leren tassen, die ruwe randen en zichtbare stiksels hebben, waaruit een grote aandacht voor detail blijkt.

Credit: OBS

Het assortiment omvat niet alleen tassen, maar ook kleine lederwaren, sieraden en kleding, die allemaal functioneel zijn en gemaakt met een minimaal gebruik van grondstoffen. OBS koopt haar materialen duurzaam in, vaak uit restvoorraden, en stelt hoge eisen aan haar productiepartners in de omgeving.

Over OBS Oprichting: 2019 door de broers Matthias en Johannes Schweizer

2019 door de broers Matthias en Johannes Schweizer Verkooppunten: Online via obs-official.com en bij Beaker in Zuid-Korea, Viastique in Japan, Henrik Vibskov Boutique in Kopenhagen en Hotel V in Japan

Online via obs-official.com en bij Beaker in Zuid-Korea, Viastique in Japan, Henrik Vibskov Boutique in Kopenhagen en Hotel V in Japan Bestseller: Het 'Compact' model

Het 'Compact' model Inkoop: VALD Agency via service@obs-official.com

VALD Agency via service@obs-official.com Prijsniveau: Kleine lederwaren vanaf 85 euro, tassen vanaf 350 euro

Kleine lederwaren vanaf 85 euro, tassen vanaf 350 euro Bijzonderheden over de productie: Alle producten worden volledig in Duitsland gemaakt, alleen een kleine selectie van de Small Leather Goods komt uit Italië.

Credit: OBS

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.