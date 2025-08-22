Labels to watch: De nieuwe golf van duurzame Peruviaanse mode

De Peruviaanse modewereld is vastbesloten om de internationale scene te veroveren. Onder leiding van PromPerú, de Peruaanse Commissie voor Export en Toerisme, presenteerden gevestigde merken en nieuw talent zich in de showroom van Alegra Collective in Amsterdam om Europa de creatieve kracht van het land en hun inzet voor duurzaamheid te tonen.

De collecties van deze gevestigde namen en nieuwe talenten — waarvan vele al aanwezig zijn op prestigieuze catwalks en beurzen zoals CIFF in Kopenhagen, Tranoï in Parijs of Coterie in New York — onderscheiden zich door het gebruik van regeneratieve vezels zoals alpacawol, pima-katoen of shiringa-leer, een innovatief plantaardig latex uit de Amazone. Hiermee worden gebreide kledingstukken, handgeweven accessoires, schoenen en ambachtelijke luxetassen tot leven gebracht, waarmee de aanwezigen de creatieve kracht van het land uit de eerste hand konden ervaren.

Ontdek enkele merken die Peru naar de voorhoede van de internationale duurzame mode brengen.

Sake

Sake is een merk dat mode herdefinieert vanuit voorouderlijke wijsheid en het gebruik van regeneratieve materialen, met een focus op het versterken van lokale gemeenschappen en het beschermen van ecosystemen.

Credits: Sake.

In hun collecties worden ambachtelijke processen niet gerepliceerd of geïdealiseerd, maar nauwkeurig gereactiveerd, geworteld in de context en gedreven door respect. De gebruikte materialen weerspiegelen dezelfde ethiek: wild rubber verzameld zonder de omgeving te beschadigen, plantaardige kleurstoffen zonder giftige stoffen en looiprocessen zonder chroom.

Zo ontstaan hun collecties uit diepe verbondenheid met mensen, planten, tijd en territorium, en transformeren ze in stukken die herinneringen bewaren.

SAKE Oprichting: 2013 door Ana Tafur

2013 door Ana Tafur Verkoopkanalen: Webshop: thesakeproject.com, multibrand concept stores, internationale pop-ups en geselecteerde showrooms

Webshop: thesakeproject.com, multibrand concept stores, internationale pop-ups en geselecteerde showrooms Huidige aanwezigheid: Peru, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Japan

Peru, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Japan Doelmarkten: Noord-Europa, Midden-Oosten en geselecteerde Aziatische markten

Noord-Europa, Midden-Oosten en geselecteerde Aziatische markten Prijsrange: Kleine accessoires: 150-350 euro | Tassen: 350-1.200 euro | Ready-to-wear: 250-1.500 euro

Kleine accessoires: 150-350 euro | Tassen: 350-1.200 euro | Ready-to-wear: 250-1.500 euro Beurzen en evenementen: White Milano, Move Forward en Fashion for the Planet (Milaan Fashion Week); Tranoï (Parijs), Latin American Fashion Summit (Miami Design District), Neonyt (Berlijn), CIFF (Kopenhagen)

Credits: Sake.

Anyi

Modehuis Anyi is ontstaan uit de ontmoeting tussen het Peruaanse culturele erfgoed en Deens design. Opgericht door Adriana Cachay en Lærke Skyum, is het merk geboren met het doel om in elk stuk een engagement voor duurzaamheid, tijdloos design en het behoud van ambachtelijk vakmanschap te weerspiegelen.

Credits: Anyi.

Onder het motto ‘vandaag voor jou, morgen voor mij’ zijn hun collecties ontworpen om lang mee te gaan, vervaardigd met zorg en toewijding.

Hun nieuwste collectie, ‘First Light’, roept ‘het moment op tussen stilte en bloei’, een voorbode van wat komen gaat. Met een palet dat door de zon vervaagde pasteltinten contrasteert met diepe tinten, verkent de collectie de intimiteit van dagelijkse rituelen en de elegantie van subtiele contrasten.

Gebolde mouwen, gestructureerde kragen en luchtige texturen geven vorm aan een ingetogen romantiek, geherinterpreteerd vanuit de ambachtelijke erfenis met eigentijdse helderheid.

AYNI Oprichting: 2014 door Adriana Cachay en Lærke Skyum

2014 door Adriana Cachay en Lærke Skyum Verkoopkanalen: The Ayni House (Miraflores, Lima), Ayni Dasso (San Isidro, Lima), Mercado 51 (San Isidro, Lima), Holt Renfrew, Michelle Farmer, multibrand stores, online en showrooms

The Ayni House (Miraflores, Lima), Ayni Dasso (San Isidro, Lima), Mercado 51 (San Isidro, Lima), Holt Renfrew, Michelle Farmer, multibrand stores, online en showrooms Huidige aanwezigheid: Peru, Verenigde Staten, Canada, Puerto Rico, Italië, Denemarken en Japan

Peru, Verenigde Staten, Canada, Puerto Rico, Italië, Denemarken en Japan Doelmarkten: Consolideren en uitbreiden van internationale aanwezigheid in Europa, Noord-Amerika en Azië

Credits: Anyi.

Estrafalario

Estrafalario is een Peruviaans merk voor regeneratieve mode, opgericht in 2016 door Valery Zevallos, als antwoord op sociale ongelijkheid en de milieu-impact van de industrie. Hun concept is gericht op het transformeren van textieloverschotten tot unieke kledingstukken, waarbij upcycling-technieken worden gecombineerd met handborduurwerk. Elk stuk is het resultaat van een proces waarin design, duurzaamheid en sociale impact met elkaar verweven zijn.

Credits: Estrafalario

Meer dan 178 vrouwen in kwetsbare situaties hebben deel uitgemaakt van hun productieketen via een empowermentprogramma dat mode in een instrument voor sociale transformatie verandert.

Hun collectie ‘A Tribute to Memory and Movement’, volledig gemaakt van deadstock pima-katoen, bevat handborduurwerk dat verhalen van veerkracht bij migranten oproept, waar herinnering en beweging daden van moed worden. Elk kledingstuk vormt een brug tussen verleden, heden en toekomst, waarmee mode als middel voor artistieke expressie met een doel wordt versterkt.

Estrafalario Oprichting: 2017 door Valery Zevallos

2017 door Valery Zevallos Verkoopkanalen: Eigen concept store in Barranco (Lima), webshop: estrafalario.pe, en geselecteerde multibrand stores zoals Rebell Store (Osaka), Queen Label (Libanon) en vanaf september 2025 The Doors (New York)

Eigen concept store in Barranco (Lima), webshop: estrafalario.pe, en geselecteerde multibrand stores zoals Rebell Store (Osaka), Queen Label (Libanon) en vanaf september 2025 The Doors (New York) Huidige aanwezigheid: Peru, Japan, Libanon, binnenkort Verenigde Staten en Europa

Peru, Japan, Libanon, binnenkort Verenigde Staten en Europa Prijsrange: 200-700 euro

200-700 euro Beurzen en evenementen: Coterie New York FW25, Tranoï Paris SS24-FW25, collectiepresentatie in Milaan met PromPerú (september 2025), aanstaande deelname aan Tranoï Parijs

Credits: Estrafalario

Clio

Clio Knitwear richt zich op het benadrukken van de uitzonderlijke kwaliteiten van natuurlijke vezels zoals babyalpaca, biologisch pima- en tanguiskatoen, gemerceriseerd pima-katoen en hoogwaardige mengsels. Hoewel traditioneel geassocieerd met de winter, staan deze grondstoffen bekend om hun natuurlijke eigenschappen die het lichaam in staat stellen zich aan te passen, zelfs aan hoge zomertemperaturen.

Credits: Clio Knitwear.

Het merk werkt met ambachtelijke technieken zoals breien met naalden, haken, weven met pedaal, macramé en borduren, die verwerkt worden in kledingstukken die niet afhankelijk zijn van een specifiek seizoen. Hun collecties zoeken naar eenvoudige en tijdloze vormen, evenals texturen met persoonlijkheid, als resultaat van een ontwerp dat duurzaamheid en authenticiteit vooropstelt.

Clio Oprichting: 2012 door Jessica Roxana Salazar Luna

2012 door Jessica Roxana Salazar Luna Verkoopkanalen: Eigen winkel, multibrand stores en online

Eigen winkel, multibrand stores en online Huidige aanwezigheid: Peru en Chili

Peru en Chili Doelmarkten: Verenigde Staten

Verenigde Staten Prijsrange: 87-345 euro

87-345 euro Beurzen en evenementen: Peru Moda, Boutique Moda Perú, Stitch Lab Summer Pop-Up 2023 (Miami), Orígenes 2023 (Lima)

Rechts, in de showroom van Alegra Collective. Credits: Clio Knitwear.

Fringe Mod

Fringe Mod, opgericht in 2019 door Lucy Barandiarán, is een Peruviaans merk dat lokaal ambachtelijk erfgoed combineert met luxe natuurlijke vezels zoals alpaca, merinowol en pima-katoen. Hun eigentijdse esthetiek, geïnspireerd door retro-invloeden uit de jaren zeventig, beweegt zich tussen klassiek en avant-garde.

Credits: Fringe Mod.

De naam van het merk, die verwijst naar ‘fringe’ als grens en versiering. Fringe Mod is constant op zoek naar nieuwe vormen en structuren en wil zich positioneren op de grens tussen kunst en functionaliteit.

Hun collectie ‘Ocean Breeze’, volledig gemaakt van pima-katoen, presenteert tinten marineblauw, turquoise, aqua en denim melange die de beweging van de golven en de rust van de zeebries oproepen, verwijzend naar de Peruviaanse zomer.

Fringe Mod Oprichting: 2019 door Lucy Barandiarán en Erick La Banca (moederbedrijf Knit Couture, opgericht in 2011)

2019 door Lucy Barandiarán en Erick La Banca (moederbedrijf Knit Couture, opgericht in 2011) Verkoopkanalen: Eigen showroom in Miraflores (Lima), concept stores in Lima, webshop: fringe-mod.com, Tribeca Showroom (New York), Grimwood Agencies (Canada) en luxeboetieks in de Verenigde Staten, Canada en Europa

Eigen showroom in Miraflores (Lima), concept stores in Lima, webshop: fringe-mod.com, Tribeca Showroom (New York), Grimwood Agencies (Canada) en luxeboetieks in de Verenigde Staten, Canada en Europa Huidige aanwezigheid: Peru, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Duitsland

Peru, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, Duitsland Doelmarkten: Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk en Spanje

Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk en Spanje Prijsrange: 90-250 euro (groothandel)

90-250 euro (groothandel) Beurzen en evenementen: Tranoï (Parijs), Scoop (Londen), CIFF (Denemarken), Coterie (New York)

Credits: Fringe Mod