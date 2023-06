Labels to watch: De talenten van Pitti Uomo 104

Het inkoopseizoen begint traditioneel met de mannenmodebeurs Pitti Uomo in Florence. Naast herenmodeveteranen en traditionele kledingleveranciers biedt de mannenmodebeurs ook een eigen zone voor jonge merken - S|Style.

De zone, die wordt ondersteund door het Material Innovation Lab van het Italiaanse luxegoederenconcern Kering, presenteert jonge talenten voor wie innovatie en duurzaamheid een grote rol spelen. FashionUnited zet vier van deze merken in de spotlight.

Jeanne Friot

Jeanne Friot werd in 2020 tijdens de pandemie opgericht door de gelijknamige ontwerpster. De Parijse studeerde aan de Franse modeschool Institut Français de la Mode en werkte daarna voor merken als Balenciaga, APC en Kitsune.

Voor haar eigen merk werkt Friot met dead stock en upcycling. De stukken worden op bestelling gemaakt in haar eigen atelier en op een andere productielocatie in Frankrijk. De creaties van de ontwerpster zijn verkrijgbaar via haar eigen online shop en bij verschillende retailers. Het merk beschrijft zichzelf als een "inclusief merk" dat stukken creëert die hun klantenkring kunnen vinden, ongeacht geslacht, maat of stijl.

De nieuwste collectie "Red Warriors" voor herfst ‘23 is geïnspireerd op het verlangen om "nee" te zeggen. Ze is geïnspireerd op een antifascistische skinheadbeweging - de Red Warriors - die midden jaren ‘80 actief was in Parijs. In de collectie van Jeanne Friot speelt de kleur rood een hoofdrol, die verschillende mensen en stijlen samenbrengt, net als in onze samenleving. Punky elementen als ruitjes en leren bandjes gaan samen met een sportieve look met trainingspakken.

Jeanne Friot FW23. Fotos: Jeanne Friot

Doelgroep: Queer-Community, stedelingen en mensen die verstand hebben van upcycling en recycling, evenals de waarden van het merk

Queer-Community, stedelingen en mensen die verstand hebben van upcycling en recycling, evenals de waarden van het merk Verkooppunten: Printemps, Visore X, Soem en Maison Simons

Distributie: Likewise Agency. Contact: Cindy Gout ([email protected]) en Imad Fradj ([email protected])

Pitti Uomo: Sala Delle Nazioni – C/7

Sala Delle Nazioni – C/7 Prijzen: 70 tot 14.000 Euro (voor couture stukken)

70 tot 14.000 Euro (voor couture stukken) Productie: stukken worden gemaakt in hun eigen atelier en in Frankrijk op aanvraag

Steven Passaro

Ook ontwerper Steven Passaro woont in Parijs. Hij studeerde echter aan het London College of Fashion, waar hij in 2018 afstudeerde met een Master of Arts in menswear. Zijn eerste collectie voor winter ‘19 showde hij ook in de Britse hoofdstad tijdens de London Fashion Week. Sinds januari 2022 presenteert hij zijn collecties in Parijs als onderdeel van de officiële Fashion Week-kalender.

Passaro ziet zijn mode als de "ultieme aanmoediging voor zelfontdekking". Zijn tijdloze creaties zijn bedoeld om het bewustzijn van lichaam, geest en ziel te bevorderen. Hij maakt gebruik van genderneutrale ontwerpen en 3D snijtechnieken.

De collecties worden gemaakt in Frankrijk en Portugal met stoffen van Europese leveranciers. Passaro werkt ook samen met Nona Source, een platform voor de verkoop van stoffen uit restanten van LVMH couturehuizen. De materialen zijn onder andere wol, katoen en zijde.

Steven Passaro SS24. Fotos: Steven Passaro

Doelgroep: Modeminnende mannen en vrouwen

Modeminnende mannen en vrouwen Verkooppunten: Ssense

Ssense Distributie: Showroom NoSeason

Showroom NoSeason Pitti Uomo: Sala Delle Nazioni – C/8

Sala Delle Nazioni – C/8 Prijzen: 150 tot 2600 Euro (voor couture stukken)

150 tot 2600 Euro (voor couture stukken) Productie:Frankrijk en Portugal

Isnurh

"Innovatief, duurzaam en tijdloos", zo zou het Deense label Isnurh zichzelf in drie woorden omschrijven. In 2016 lanceerden Kasper Juhl Todbjerg en Oliver Abrenica het merk met "een duidelijke visie en toewijding aan het creëren van gedetailleerde ontwerpen". Dit om de kloof tussen eigentijds en luxe te overbruggen.

De overhemden van het merk vallen op tussen de collecties, die variëren tussen moderne streetwear, Deense casual en sportieve elegantie. Isnurh richt zich zowel op eenvoudige basics als op kleurrijke prints.

Isnurh heeft meer dan 26 retailpartners in acht markten. Voor het seizoen SS24 werkt het merk samen met nieuwe agentschappen om de aanwezigheid op de markten te vergroten.

Isnurhs SS24-Kollektion Fotos: Isnurh

Doelgroep: Unisex en tijdloos

Unisex en tijdloos Verkooppunten: Illum, Maximilian

Illum, Maximilian Distributie: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland – Block2Block ([email protected]), UK – Friday Studios ([email protected]), Runway Workshop – China, Macau, Taiwan, Singapore, Indonesië ([email protected])

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland – Block2Block ([email protected]), UK – Friday Studios ([email protected]), Runway Workshop – China, Macau, Taiwan, Singapore, Indonesië ([email protected]) Pitti Uomo: Sala Delle Nazioni – C/2

Sala Delle Nazioni – C/2 Prijzen: 80 tot 510 Euro

Olooh Concept

Olooh werd in 2018 opgericht door Kader Diaby, een fotograaf uit Ivoorkust. De fundamentele inspiratie voor het label wordt geboden door de Malinké-cultuur - een volk uit Ivoorkust dat zich kleedt in loszittende stukken in aardetinten. Diaby richt zich ook op losse maar even elegante silhouetten. Hij brengt de culturele benadering naar het heden en combineert deze met invloeden van over de hele wereld die de ontwerper op zijn reizen heeft verzameld.

Op Diaby's artistieke reis richt hij zich niet alleen op een sterke culturele inbreng, maar ook op waarden die relevant zijn voor de hele samenleving - betere productie en onderwijs, inclusieve communicatie en waarde.

Olooh is nog niet actief op de Europese markt. Daar komt echter verandering in met de deelname aan Pitti Uomo, vertelt Diaby aan FashionUnited.

Fotos: Olooh