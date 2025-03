Labels to watch: Vier Belgische lingeriemerken om in de gaten te houden

Lingerieweek loopt op zijn einde in België, maar dat betekent niet dat er geen nieuwe Belgische merken zijn om uit te lichten. Het land heeft al diverse bekende merken zoals Primadonna en Marie Jo, maar een nieuwe generatie stapt naar voren. FashionUnited zet de spotlight op vier merken die ook actief zijn in wholesale.

TA-CT

Credits: TA-CT

Wanneer is het merk opgericht?

Het merk is gelanceerd in 2022.

Wat was de reden voor de oprichting van het merk?

Het aanbieden van ondergoed met een perfecte pasvorm, gemaakt van een natuurlijke vezel met uitzonderlijke eigenschappen op het gebied van comfort, en met een lage milieu-impact.

Op welke doelgroep richt het merk zich?

Mensen met een gevoelige huid, die houden van luxe materialen en zich bewust zijn van hun lichaam.

Wat is het kenmerk van het merk?

Het dichter bij elkaar brengen van de mannelijke en vrouwelijke visuele identiteit, met een tijdloze lijn.

Wat is de prijsklasse?

TA-CT is een topmerk dat een luxueus product aanbiedt. Middelhoge prijsklasse voor dames, hoge prijsklasse voor heren.

Credits: TA-CT

Wat is een bestseller product?

Hoge slips en tanktops voor dames, boxershorts voor heren.

Bij hoeveel retailers wordt het merk al verkocht?

Bij ongeveer 20 retailers wereldwijd.

Met wat voor soort retailpartners wilt u samenwerken?

We werken graag samen met creatieve en high-end multi-brand kledingboetieks.

Wat is de toekomstdroom voor het merk?

We zijn al bezig met de ontwikkeling van een handgemaakte loungewear-lijn met vintage en prachtige stoffen. In de toekomst willen we naadloze stukken produceren in luxe garens zoals linnen/wol/zijde-mixen.

Ophelia Lingerie

FW24 van Ophelia. Credits: Ophelia Lingerie

Wanneer is het merk opgericht?

Oprichter Ophelia Debisschop:In oktober 2015.

Wat was de reden om het merk op te richten?

Ik miste in de markt lingerie die een goede balans vond tussen comfort en esthetiek. Ons doel is om lingerie te maken die zowel de mooiste als de meeste comfortabele van jouw lingerielade is. Bovendien is het een sector waar duurzaamheid nog niet centraal staat en daar willen wij mee verandering in brengen.

Op welke doelgroep richt het merk zich?

We maken lingerie voor vrouwen die op verschillende punten in hun leven meer connectie met hun lichaam willen voelen. Een vrouwelijk lichaam is constant in evolutie en dat willen we ondersteunen.

Wat is de signatuur van het merk?

De meeste lingerie probeert het vrouwelijk lichaam in een vorm te duwen, terwijl onze lingerie zich aanpast aan het lichaam van de vrouw. Dit doen we door gebruik te maken van zachte, elastische materialen en de beugels weg te laten.

FW24 van Ophelia Credits: Ophelia Lingerie

In welk marktsegment opereert het merk?

We zitten in een midden tot premium segment. Een bh start aan 105 tot 155 euro, een set vanaf 175 euro.

Wat is een bestseller?

Onze kanten bodies zijn altijd bestsellers, dit is een stukje magie in een vrouw haar lingerielade, klaar om haar een extra boost van zelfvertrouwen te geven.

Bij hoeveel retailers wordt het merk al verkocht?

We worden momenteel bij 2 lingeriezaken, 2 bruidswinkels en 1 concept store verkocht naast onze eigen flagshipstore.

Naar wat voor soort retailpartners zijn jullie op zoek?

We houden onze retailpartners beperkt, omdat we geloven in sterke samenwerkingen. We zoeken specifiek naar winkels die mee ons verhaal willen overdragen naar de klant over ambacht, duurzaamheid en lichaamsacceptatie.

Wat is de toekomstdroom voor het merk?

Ik hoop op deze manier verder onze boodschap te verspreiden en zoveel mogelijk vrouwen te kunnen ondersteunen met onze lingerie. We kiezen altijd voor een trage groei, met onze waarden als leidraad.

Miokoo

Bestseller Fe. Credits: Miokoo

Wanneer is het merk opgericht?

Mede-oprichter Kathleen Peers: Miokoo werd opgericht in 2019. Op basis van een project rond mode en duurzaamheid werd ik geselecteerd, samen met 9 andere ondernemers, voor het instappen in een MBA binnen de incubator van de Singaporese Fashion Council. Deze opleiding was de start van Miokoo.

Wat was de reden om het merk op te richten?

Ik ben al sinds 2013 dagelijks bezig met hoe we samen de mode een andere vorm kunnen geven. Toen we verhuisden naar Singapore in 2015 kwam ik een start-up tegen die menstruatieondergoed op de markt bracht, ik was meteen verkocht aan het concept. Alleen, kon ik niet vinden wat ik zocht op vlak van integriteit, verantwoordelijkheid en kwaliteit. Ik was toen en nu nog steeds overtuigd dat we als consument meer verdienen dan middelmatige en uniforme producten die op massale schaal worden geproduceerd. Deze persoonlijke passie evolueerde naar een missie om menstruatieondergoed te creëren dat excelleert in zowel verantwoordelijkheid, prestaties als elegantie.

Op welke doelgroep richt het merk zich?

Miokoo richt zich op de slimme consument die een combinatie zoekt van elegantie en comfort. Wij bewijzen dat je kunt gaan van "vanzelfsprekend comfort" naar gezond, elegant zelfvertrouwen, ook tijdens je menstruatie. Onze klanten zijn designbewuste consumenten die het Europese vakmanschap en de kwaliteit ervan waarderen.

Wat is de signatuur van het merk?

Elke Miokoo heeft een signature detail op de rechterheup, een staaltje van het vakmanschap van onze naaisters. Onze lingerie wordt in Portugal vervaardigd, de Oeko-Tex gecertificeerde stoffen komen uit België en Frankrijk. Wij kopen alles zelf aan, zodat we onze belofte kunnen waarmaken dat elke Miokoo volledig wordt vervaardigd binnen de Europese Unie. Deze toewijding aan Europese excellentie is zichtbaar en voelbaar in onze lingerie, verpakking en service.

In welk marktsegment opereert het merk / Welke prijspunt?

Miokoo is gespecialiseerd in het hogere middensegment en biedt premium menstruatielingerie die zich kenmerkt door uitzonderlijke Europese kwaliteit, gecertificeerde, superzachte materialen en elegant design.

Wat is een bestseller?

Ons heupmodel (Fe), ons taillemodel (Coco) en het meer sensuele model (Janice) zijn onze 3 toppers. Deze modellen zijn het resultaat van onze grondige research en onze kernwaarden van comfort, elegantie en betrouwbaarheid.

Bij hoeveel retailers wordt het merk al verkocht?

We zijn momenteel nog niet actief op de Nederlandse markt en zijn nu op zoek naar retailers om op te starten in 2025.

Naar wat voor soort retailpartners zijn jullie op zoek?

Wij zoeken partners die, net zoals wij, een passie hebben voor "mode met integriteit". Partners die betrouwbaarheid, waardigheid en vertrouwen hoog in het vaandel voeren en die willen samenwerken met de expert op vlak van menstruatie lingerie. Retailpartners dus die kiezen voor kwaliteitsvolle collecties en een professionele service.

Wat is de toekomstdroom voor het merk?

We willen de kwaliteitsstandaarden van de mode-industrie verhogen, zowel op vlak van de kledij die wordt verkocht, als de informatie die wordt gegeven. We dromen van een wereld waarin merken eerlijk zijn over hun herkomst, materialen en productie, en waar de consument zich realiseert dat we met Europees vakmanschap en knowhow wereldwijd aan de top staan. In onze ideale wereld zijn we allemaal trots dat we met de kledij die we dragen ons steentje bijdragen aan een betere levenskwaliteit, vandaag en morgen.

Léon Lingerie

Credits: Léon Lingerie

Wanneer is het merk opgericht?

Oprichter Léa Vreven: Het merk werd officieel gelanceerd op 15 februari 2024, maar ik werk al sinds de zomer van 2022 aan de ontwikkeling ervan.

Wat was de reden voor de oprichting van het merk?

Het merk is ontstaan vanuit een simpele observatie: in België hebben vrouwen vaak een beperkte keuze aan lingerie, variërend tussen fast fashion die het milieu niet respecteert en speciaalzaken die vaak erg duur zijn. Ik wilde een alternatief creëren dat zowel toegankelijk als verantwoord is.

Op welke doelgroep richt het merk zich?

Het merk is ontworpen voor elke vrouw die carrière, gezin en persoonlijke ambities combineert. Ze heeft behoefte aan comfort, maar wil zich ook sexy voelen!

Wat is de signatuur van het merk?

Léon Lingerie is de perfecte mix van eigentijdse elegantie en absoluut comfort. Het merk onderscheidt zich met moderne, flatterende snitten, hoogwaardige Europese stoffen en ontwerpen die elke vrouw een mooi, comfortabel en zelfverzekerd gevoel geven. Elk stuk vertelt een verhaal, geïnspireerd door Portugal, en is vernoemd naar een plek die me na aan het hart ligt.

In welk marktsegment opereert het merk / Wat is de prijsklasse?

Léon Lingerie positioneert zich in het toegankelijke premiumsegment. Het doel is om een alternatief te bieden voor de grote fast fashion merken, met kwalitatievere en verantwoorde stukken, terwijl de prijzen lager blijven dan die van luxe speciaalzaken. Elke set is geprijsd tussen 80 en 100 euro.

Credits: Léon Lingerie

Wat is het best verkochte product?

De sets die het meest succesvol zijn, zijn die met beugel, die zowel ondersteuning als elegantie bieden, evenals de effen gekleurde modellen die een vleugje energie en originaliteit brengen. Hieruit springt de Meco-set eruit met zijn groen-blauwe geometrische borduurwerk, de lichte en comfortabele bh met beugel en de naadloze string voor ultiem comfort.

In hoeveel winkels is het merk al verkrijgbaar?

Momenteel is Léon Lingerie verkrijgbaar in 15 winkels in Wallonië en één in Frankrijk. Daarnaast blijft online verkoop een belangrijk kanaal om een breder publiek te bereiken.

Naar wat voor type retailpartners bent u op zoek om mee samen te werken?

Ik wil mijn aanwezigheid in de winkels verder ontwikkelen en ben op zoek naar premium lingerie- of high-end modezaken die mijn waarden van elegantie, comfort en verantwoordelijkheid delen.

Wat is de toekomstdroom voor het merk?

Mijn droom is om van Léon Lingerie een toonaangevend merk te maken voor elegante, dynamische en verantwoorde lingerie voor dagelijks gebruik in heel Europa. Op de lange termijn wil ik de distributie in winkels versterken, nog mooiere collecties blijven ontwikkelen en een sterke community rond het merk opbouwen, waar elke vrouw zich mooi en zelfverzekerd voelt wanneer ze Léon draagt.