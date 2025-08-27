Labels to watch: Jonge talenten van modebeurs Mode Suisse

Aankomende week start de ‘Fashion Month’. Niet alleen in de vier klassieke modemetropolen Parijs, Londen, New York en Milaan, maar ook in Zürich. Mode Suisse is een van de eerste evenementen van de modemaand en zet de Zwitserse mode-industrie in de schijnwerpers.

Naast gevestigde namen zoals Danz en Anastasia Bull, de ‘Friends’ en modescholen zoals de Haute École d’Art et de Design in Genève, biedt Mode Suisse ook dit jaar weer een platform voor jong modetalent dat zich voor het eerst presenteert in de grootste stad van Zwitserland. FashionUnited belicht vier nieuwkomers die niet alleen hun debuut delen op Mode Suisse, maar ook een focus op duurzaamheid en een liefde voor kleur.

Lundi Piscine

Lundi Piscine presenteert als nieuwkomer op Mode Suisse Credits: Lundi Piscine

De Genèvese mode- en textielstudio Lundi Piscine combineert duurzame, ethische en ambachtelijke waarden in haar collecties. De studio is opgericht door ontwerpster Lucie Guiragossian, die textielontwerp studeerde aan de École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en modeontwerp aan de Haute École d’Art et de Design (HEAD) in Genève.

Geïnspireerd door werkkleding en uniformen, produceert ontwerpster Lucie Guiragossian genderneutrale, seizoensonafhankelijke stukken, optioneel in beperkte oplages of als unieke items. Alle materialen zijn lokaal geproduceerd, geüpcycled en met de hand gezeefdrukt. Het label is niet bang voor felle kleuren of opvallende prints en geeft haar creaties altijd een vleugje humor.

Lundi Piscine presenteert als nieuwkomer op Mode Suisse Credits: Lundi Piscine

Bijzonder aan de huidige collectie is de samenwerking met de Genèvese hulporganisatie Le Vestiaire Social, die gratis kleding distribueert aan mensen in nood. Voor deze samenwerking stelde de organisatie Zwitserse uniformen uit de jaren tachtig ter beschikking aan de ontwerpster. Deze uniformen krijgen een nieuw leven in een circulaire, sociale en lokale aanpak. Per verkocht item gaat een deel naar de organisatie om ondergoed en zonnebrandcrème voor kinderen te financieren.

Naast upcycling en zeefdruk werkt Lundi Piscine regelmatig samen met partners uit de gastronomie, kunst, architectuur en het onderwijs om unieke textielproducten te ontwikkelen.

Lundi Piscine Bestseller: Veste Conflits, Col Drapé

Veste Conflits, Col Drapé Doelgroep: Milieuvriendelijke mensen met een voorliefde voor duurzame, authentieke en stijlvolle kleding. Stedelijke modebewuste mensen die ambachtelijk geïnspireerde ontwerpen waarderen en dromen van het leven op het platteland.

Milieuvriendelijke mensen met een voorliefde voor duurzame, authentieke en stijlvolle kleding. Stedelijke modebewuste mensen die ambachtelijk geïnspireerde ontwerpen waarderen en dromen van het leven op het platteland. Verkooppunten: Le Grand Magasin in Genève en de eigen webshop.

Le Grand Magasin in Genève en de eigen webshop. Collectiegrootte: 25 outfits voor de gehele showcollectie, inclusief accessoires.

25 outfits voor de gehele showcollectie, inclusief accessoires. Prijzen: 35 tot 385 Zwitserse frank (37 tot 410 euro).

35 tot 385 Zwitserse frank (37 tot 410 euro). Productie: De kledingstukken van de collectie ‘A Better World’ zijn geproduceerd in de ateliers van Lundi Piscine in Genève, uitsluitend met bestaande materialen. De lederen accessoires zijn vervaardigd door een ambachtsvrouw in Aix-les-Bains, Frankrijk. Van materiaalinkoop en ontwerp tot handmatig zeefdrukken en productie: elke stap is uitgevoerd binnen een straal van drie uur rond Genève.

De kledingstukken van de collectie ‘A Better World’ zijn geproduceerd in de ateliers van Lundi Piscine in Genève, uitsluitend met bestaande materialen. De lederen accessoires zijn vervaardigd door een ambachtsvrouw in Aix-les-Bains, Frankrijk. Van materiaalinkoop en ontwerp tot handmatig zeefdrukken en productie: elke stap is uitgevoerd binnen een straal van drie uur rond Genève. Contact: mail@lundipiscine.com

Anna Nia Studio

Anna Nia Studio is een Zwitsers mode- en designlabel, in 2014 opgericht door de gelijknamige ontwerpster. Na ervaring te hebben opgedaan met kostuumontwerp voor film en televisie en bij het Zürcher label En Soie, startte Nia haar eigen label met een winkel in het oude centrum van Zürich. Tegenwoordig werkt ze vanuit haar studio en verkoopt ze haar collecties via pop-upevenementen, geselecteerde samenwerkingen en de online winkel. Het label is nog steeds een eenmanszaak en ontwikkelt zich organisch.

Anna Nia Studio hecht waarde aan duurzaamheid en materiaalgebruik. Stoffen worden met de hand beschilderd, geüpcycled of hergebruikt uit restanten van eerdere collecties. Naast kleding omvat het portfolio ook sieraden, accessoires en woonobjecten, die allemaal in de studio worden ontwikkeld. De filosofie van het label is gebaseerd op het bewust gebruiken van bestaande materialen.

Voor Mode Suisse & Friends 2025 staat de handgeschilderde ‘Flow Print’ centraal, een stof waarbij kleur en vorm ontstaan door intuïtieve bewegingen. Eenvoudige snitten en hoogwaardige materialen vormen een ingetogen basis. Natuurlijke tinten doen denken aan het Engelse landschap. De collectie combineert eenvoudige elegantie met ambachtelijk ontwerp en weerspiegelt de duurzame focus van het label.

Anna Nia Studio Oprichting: 2014

2014 Doelgroep: Anna Nia Studio ontwerpt voor mensen die op zoek zijn naar mode met betekenis; klanten die kwaliteit, duurzaamheid en een persoonlijke connectie waarderen boven massaproductie.

Anna Nia Studio ontwerpt voor mensen die op zoek zijn naar mode met betekenis; klanten die kwaliteit, duurzaamheid en een persoonlijke connectie waarderen boven massaproductie. Verkooppunten: Eigen winkel in Zürich sloot in 2023, sindsdien werkt het label met pop-upconcepten. De vaste verkoopplaats is de webshop van het merk: annania.ch.

Eigen winkel in Zürich sloot in 2023, sindsdien werkt het label met pop-upconcepten. De vaste verkoopplaats is de webshop van het merk: annania.ch. Prijzen: 89 Zwitserse frank voor een sleutelhanger tot 980 Zwitserse frank voor een mantel.

89 Zwitserse frank voor een sleutelhanger tot 980 Zwitserse frank voor een mantel. Productie: Elke collectie wordt voor 100 procent vervaardigd door twee gespecialiseerde producenten in Ticino. Deze langdurige samenwerkingen garanderen kwaliteit, zorgvuldigheid en een persoonlijke connectie die in elk stuk voelbaar is.

Elke collectie wordt voor 100 procent vervaardigd door twee gespecialiseerde producenten in Ticino. Deze langdurige samenwerkingen garanderen kwaliteit, zorgvuldigheid en een persoonlijke connectie die in elk stuk voelbaar is. Contact: anna@annania.ch

Sonney Paris

Sonney Paris Credits: Sonney Paris / C Mahieu

Lora Sonney is een ontwerpster die bekendstaat om haar experimentele benadering van materialen. Na haar masterdiploma aan de Haute École d’Art et de Design (HEAD) in Genève deed ze ervaring op bij luxelabels zoals Marine Serre, Céline en het Zwitserse borduurhuis Jakob Schlaepfer, voordat ze in 2022 finalist werd van het Hyères International Fashion Festival. In 2023 presenteerde ze een capsulecollectie met het couturehuis AZ Factory tijdens de Paris Haute Couture Week.

Geïnspireerd door de bossen van de Jura, waar ze opgroeide, ontwikkelt Sonney kleding en accessoires met vloeiende silhouetten, optimistische kleuren en innovatieve materialen, die alledaagse voorwerpen transformeren tot herkenbare ontwerpen.

Sonney Paris Credits: Sonney Paris / C Mahieu

Haar label Sonney Paris is gebaseerd op materiaalinnovaties en het hergebruiken van alledaagse voorwerpen, zoals gerecyclede tuingereedschappen, die worden omgetoverd tot verrassende accessoires. Door deze verwerking ontstaan exclusieve prints en een opvallende visuele identiteit. De collecties combineren creativiteit met bewust materiaalgebruik en weerspiegelen een ‘less but better’-filosofie.

Sonney Paris Verkooppunten: Villa Noailles in Hyères en de eigen webshop sonneyparis.com.

Villa Noailles in Hyères en de eigen webshop sonneyparis.com. Prijzen: 239 Zwitserse frank voor een sjaal tot 1.233 Zwitserse frank voor een trenchcoat.

239 Zwitserse frank voor een sjaal tot 1.233 Zwitserse frank voor een trenchcoat. Productie: De productie vindt op verantwoorde en lokale wijze plaats in Frankrijk, Portugal of Italië om kwaliteit en schaalbaarheid te garanderen. Het merk laat zien hoe duurzame concepten en esthetisch hoogwaardige producten samengaan en positioneert zich als een designlabel dat functie, vorm en materiaalexperiment op elkaar afstemt.

De productie vindt op verantwoorde en lokale wijze plaats in Frankrijk, Portugal of Italië om kwaliteit en schaalbaarheid te garanderen. Het merk laat zien hoe duurzame concepten en esthetisch hoogwaardige producten samengaan en positioneert zich als een designlabel dat functie, vorm en materiaalexperiment op elkaar afstemt. Contact: sales@sonneyparis.com

Tati

Tati Credits: Tatjana Haupt

Tatjana Haupt is een multidisciplinair kunstenares en breiontwerpster die werkt in het drielandenpunt en Parijs. In 2024 richtte ze haar label Tati op, waarbij ze teruggrijpt op haar familiegeschiedenis: haar grootvader had ooit een breifabriek in de Allgäu, die twintig jaar geleden moest sluiten. Tatjana combineert breitechnieken, texturen, kleuren en prints tot draagbare collages die zich bewegen tussen kunst, mode en een politieke boodschap.

Tati Credits: Tatjana Haupt

Het merk richt zich op de circulaire economie, upcycling en recycling en volgt een anti-hypefilosofie. Sampling en kleine producties vinden plaats in de eigen microfabriek. De garens zijn zorgvuldig geselecteerd uit Italiaanse spinnerijen, deels in samenwerking met de Fair Fashion Factory. Zo ontstaan collecties die duurzaam, doordacht en ver verwijderd zijn van massaproductie.

Tati Bestseller: Geüpcyclede Oma-kettingen en Geüpcyclede Sexy Jumper

Geüpcyclede Oma-kettingen en Geüpcyclede Sexy Jumper Doelgroep: Creatieve, queer en feministische gemeenschappen, liefhebbers van slow fashion, en mensen met affiniteit voor kunst en mode die waarde hechten aan handwerk en duurzaamheid.

Creatieve, queer en feministische gemeenschappen, liefhebbers van slow fashion, en mensen met affiniteit voor kunst en mode die waarde hechten aan handwerk en duurzaamheid. Verkooppunten: Eigen webshop, APOC, Fussy Ltd Venus in Tokyo in New York, Collectivo in Parijs, Blanche Studio in Basel en Kathleen Shop in Los Angeles.

Eigen webshop, APOC, Fussy Ltd Venus in Tokyo in New York, Collectivo in Parijs, Blanche Studio in Basel en Kathleen Shop in Los Angeles. Collectiegrootte: 10 tot 15 belangrijke looks per seizoen, aangevuld met capsule-items en accessoires.

10 tot 15 belangrijke looks per seizoen, aangevuld met capsule-items en accessoires. Prijzen: Accessoires vanaf 120 Zwitserse frank, breisels van 450 tot 1.200 Zwitserse frank en unieke items en samenwerkingen tot 2.500 Zwitserse frank.

Accessoires vanaf 120 Zwitserse frank, breisels van 450 tot 1.200 Zwitserse frank en unieke items en samenwerkingen tot 2.500 Zwitserse frank. Productie: Productie in het drielandenpunt tussen Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, gespecialiseerd in kleine series en productie op aanvraag. Interne productie combineert vakmanschap met lokale transparantie, met een focus op circulaire economie en anti-hypeproductie. Upcycling en recycling staan centraal. Restgarens, gerecyclede materialen en nieuwe duurzame garens worden creatief verwerkt, zodat zelfs eigen restanten tot nieuwe, speelse garens worden: een echt full-circle-principe.

Productie in het drielandenpunt tussen Zwitserland, Duitsland en Frankrijk, gespecialiseerd in kleine series en productie op aanvraag. Interne productie combineert vakmanschap met lokale transparantie, met een focus op circulaire economie en anti-hypeproductie. Upcycling en recycling staan centraal. Restgarens, gerecyclede materialen en nieuwe duurzame garens worden creatief verwerkt, zodat zelfs eigen restanten tot nieuwe, speelse garens worden: een echt full-circle-principe. Contact: tatjana@hauptfam.de