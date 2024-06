Labels to watch: Vier Colombiaanse merken die het rijke vakmanschap van het land eren

In het kader van de Bogotá Fashion Week in Colombia kreeg FashionUnited de kans om het talent op het programma te leren kennen zowel in de Agora —die diende als het hoofdpodium voor zakelijke bijeenkomsten, lezingen en modeshows— als in parallelle evenementen die de ambachtelijke wortels van Colombia benadrukten en lieten zien hoe ontwerpers hun traditionele invloeden opnieuw hebben uitgevonden.

In deze context van een fusie tussen het traditionele en het avant-gardistische presenteerden lokale ontwerpers innovatieve creaties die niet alleen de unieke essentie van Bogotá weerspiegelen, maar ook frisheid en diversiteit brengen in de wereldwijde modescene.

Hieronder nodigen we je uit om vier merken voor textiel en accessoires te ontdekken die niet alleen opvallen door hun creativiteit en originaliteit, maar ook door de verhalen en processen die ze ondersteunen.

Woma Hatmakers

Juliana Granados, ontwerpster en eigenaar van Woma Hatmakers. Credits: Raul Higuera.

In een wereld die wordt gedomineerd door massaproductie en automatisering, is Woma Hatmakers een Colombiaans hoedenmerk dat vakmanschap en traditie viert. De items die het aanbiedt zijn 100 procent handgemaakt met technieken die door UNESCO zijn erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Het merk werkt samen met maximaal 1500 ambachtslieden, professionals in eeuwenoude methoden, die gebruikmaken van materialen zoals Mawisa-stro uit de woestijn van La Guajira, bewerkt door inheemse Wayuu-mensen volgens voorouderlijke gebruiken.

Over Woma Hatmakers: Oprichter: Juliana Granados (2016).

Juliana Granados (2016). Distributie: Colombia, Mexico, Spanje, VS, Koeweit en Barbados.

Colombia, Mexico, Spanje, VS, Koeweit en Barbados. Contact: sales@womahatmakers.com.co

sales@womahatmakers.com.co Prijzen: Ongeveer van 450.000 Colombiaanse peso's (ongeveer 115 dollar) tot 676.400 Colombiaanse peso's (172 dollar).

Ongeveer van 450.000 Colombiaanse peso's (ongeveer 115 dollar) tot 676.400 Colombiaanse peso's (172 dollar). Productie: Colombia.

Woma Hatmakers. Credits: Raul Higuera.

Juliana Granados, ontwerpster en eigenaar van Woma Hatmakers, richtte het bedrijf op nadat ze zich in Spanje had gespecialiseerd in schoenen en accessoires en een tijdje in de mode-industrie had gewerkt. In die tijd leerde ze van binnenuit de negatieve impact van de industrie kennen, wat haar ertoe bracht haar carrière te heroverwegen.

“Ik was geschokt door hoe schadelijk en uitbuitend mode is voor het milieu. Maar ik realiseerde me al snel dat ik ervoor kan kiezen om mezelf op een manier te presenteren die zowel mijn waarden als mijn passie eert, en dat was de vonk voor mijn reis naar duurzame en ethische mode,” Juliana Granados, ontwerpster en eigenaar van Woma Hatmakers

Ze besloot in plaats daarvan een hoedenlijn te creëren die haar waarden en passie voor duurzame en ethische mode eerde, een project dat een voortdurende samenwerking is geworden met ambachtslieden uit de dorpen van Colombia. Hierbij wordt hun eeuwenoude kennis wordt verweven met Juliana's eigentijdse ontwerpesthetiek, wat resulteert in luxeproducten die volledig met de hand zijn gemaakt.

“Colombia heeft een enorme verscheidenheid aan natuurlijke vezels zoals jute, cumare, toquilla, mawisa, maguey... die afkomstig zijn uit verschillende regio's. Deze vezels worden vervolgens met de hand geweven of met de hand geweven, geverfd en geborduurd door ambachtslieden die deze voorouderlijke kennis door de tijd heen hebben behouden,” legde Granados uit over de processen.

Woma Hatmakers. Credits: Raul Higuera.

Omdat ze zich inzet voor transparantie, bevatten alle producten van Woma Hatmakers certificaten van herkomst en vakmanschap, die duurzame materialen en een eerlijk loon voor ambachtslieden garanderen. Bovendien is de productie beperkt om overproductie te voorkomen en veilige werkomstandigheden in ambachtsgemeenschappen te garanderen.

Verdi

Verdi is een Colombiaanse textielstudio die traditie viert door unieke hedendaagse stukken voor in huis, mode en kunst te creëren, waarbij natuurlijke vezels worden verweven met hedendaagse materialen zoals koper.

Over Verdi: Oprichters: Tomás en Cristina, kinderen van Carlos Vera Dieppa (2010)

Tomás en Cristina, kinderen van Carlos Vera Dieppa (2010) Distributie: Het is voornamelijk verkrijgbaar op de website, evenals in showrooms in Bogotá en Mexico en in geselecteerde boetieks over de hele wereld.

Het is voornamelijk verkrijgbaar op de website, evenals in showrooms in Bogotá en Mexico en in geselecteerde boetieks over de hele wereld. Contact: aux.moda@verdi.com.co

aux.moda@verdi.com.co Prijzen: vanaf 490 dollar.

vanaf 490 dollar. Productie: Colombia.

Ambachtsman haakt een van Verdi's textielsoorten. Credits: Verdi

In Verdi's eigen werkplaats leerde FashionUnited hoe de ambachtslieden hun paradepaardje haken: de etnische mochilas van Colombia. Deze zakachtige tas behoudt zijn oorspronkelijke vorm en naam, maar de traditionele materialen en techniek zijn vernieuwd. Het duurt ongeveer 15 dagen voordat elk stuk door de ambachtslieden is geweven en voltooid.

Credits: Verdi

Het team bestaat momenteel uit ongeveer 80 mensen, maar het verhaal van Verdi gaat terug tot 1995 in de bergen van Colombia, toen Carlos Vera Dieppa, een pionier in Latijns-Amerikaanse textiel, een unieke weeftechniek ontwikkelde in samenwerking met een lokale wever, die oorspronkelijk werd toegepast op vezeltapijten. Deze techniek evolueerde in de loop van de tijd om metalen draden te integreren door de handen van zijn kinderen, die deze erfenis terugvonden en onder een nieuw merkconcept deze ambachtelijke traditie voortzetten die spreekt over de essentie, innovatie en diepe Colombiaanse traditie.

Credits: Verdi

Het bedrijf definieert zijn doelgroep als "klassiek, beschaafd en hedendaags", met "een elegante stijl, een actief sociaal leven en aanwezig bij de belangrijkste evenementen in de culturele industrie", die ook waarde hechten aan de processen achter wat ze consumeren en het handmatige en ambachtelijke werk van de producten die ze gebruiken om tot ongeveer 1000 dollar per stuk te investeren.

Cubel

Afbeeldingen van de campagne voor de samenwerking van Cubel met Seven Studio. Credits: Cubel.

Cubel, onder de creatieve leiding van Humberto Cubides, vertegenwoordigt in zijn puurste essentie de perfecte symbiose tussen het rijke culturele erfgoed van Colombia en de meest stedelijke hedendaagse esthetiek.

Over Cubel: Oprichter: Humberto Cubides (2015)

Humberto Cubides (2015) Distributie: Op de website kun je alle collecties van het merk bekijken en pre-orders plaatsen. In Colombia's St Dom Bogotá en Cartagena en in Mexico, CDMX in de IKAL-winkel.

Op de website kun je alle collecties van het merk bekijken en pre-orders plaatsen. In Colombia's St Dom Bogotá en Cartagena en in Mexico, CDMX in de IKAL-winkel. Contact: Info@cubel.co

Info@cubel.co Prijzen: van 100 dollar voor een t-shirt tot 2.000 voor een handgeweven en geborduurde jas.

van 100 dollar voor een t-shirt tot 2.000 voor een handgeweven en geborduurde jas. Productie: Colombia.

Zijn samenwerking met kunstenaars en inheemse gemeenschappen heeft hem geholpen een ongeëvenaarde merkidentiteit te bereiken die wordt gematerialiseerd in de implementatie van technieken zoals mandenmakerij in zijn jassen of in silhouetten die de invloed van historische culturen en een vernieuwde visie op genderloze mode vertegenwoordigen.

Afbeeldingen van de campagne voor de samenwerking van Cubel met Seven Studio. Credits: Cubel.

Het merk heeft het voor elkaar gekregen om op te vallen in internationaal gerenommeerde modewerelden, zoals New York Fashion Week en de International Thai Silk Fashion W. Bangkok, en zo zijn aanwezigheid op het wereldtoneel te consolideren. Ter voorbereiding op het uitbreiden van zijn aanwezigheid op internationale markten met zijn herfstcollectie van 2025, deelde het Colombiaanse bedrijf aan de vooravond van Bogotá Fashion Week de resultaten van zijn nieuwste samenwerking met het retailmerk Seven Seven. Voor de collectie vond Cubel inspiratie in mycelium en zijn regeneratieve kracht om een innovatieve en betekenisvolle collectie te creëren die snel was uitverkocht.

Voor Humberto Cubides gaat de essentie van deze collectie verder dan het esthetische. "Deze ontmoeting tussen de werelden van Cubel en Seven Seven is heel bijzonder, we zijn erin geslaagd om een concept te creëren tussen stedelijke silhouetten met prints en details die het mycelium oproepen, waarbij de analogieën tussen deze wezens uit het schimmelrijk en de mensheid worden benadrukt, en een boodschap van eenheid en verbinding wordt overgebracht," zei de creatief directeur achter het Colombiaanse merk.

Ontwerper Humberto Cubides draagt Cubel Credits: Cubel

Emi Díaz

Credits: Emi Díaz

Emi Diaz is de creatieve ziel achter haar gelijknamige sieradenmerk, dat de wortels van het Colombiaanse Caribisch gebied in elk stuk draagt. Elk van deze kunstwerken is met de hand geweven, steen voor steen, en combineert een ingewikkeld spel van kleuren, nuances en volumes die zijn geïnspireerd op de diepten van de zee en zich materialiseren in de vorm van allerlei soorten koraal.

Over Emi Díaz: Oprichter: Emi Díaz (2019).

Emi Díaz (2019). Distributie: Momenteel in het proces van uitbreiding op zowel de nationale als internationale markt. Voor nu is haar sieraden verkrijgbaar in verschillende conceptstores over de hele wereld, waaronder OliBati in Madrid, Spanje; St Dom (ook in Cartagena), Magangue en de winkel van het Banco de la República Museum in Bogotá, Colombia; Makeno in Medellín; en Azulu in Miami, VS.

Momenteel in het proces van uitbreiding op zowel de nationale als internationale markt. Voor nu is haar sieraden verkrijgbaar in verschillende conceptstores over de hele wereld, waaronder OliBati in Madrid, Spanje; St Dom (ook in Cartagena), Magangue en de winkel van het Banco de la República Museum in Bogotá, Colombia; Makeno in Medellín; en Azulu in Miami, VS. Contact: gerencia@emidiaz.co | +57 3167520 287

gerencia@emidiaz.co | +57 3167520 287 Prijzen: van 300 tot 900 dollar.

van 300 tot 900 dollar. Productie: Colombia

“Drie jaar lang heb ik me toegelegd op het bestuderen en testen van technieken. Ik leerde weven door naar afbeeldingen op Pinterest te kijken, zonder enige voorkennis of zelfs de naam van de stenen. Ik denk dat deze manier van leren me onderscheidde, want als ik een instructeur had gehad, zou mijn weefstijl vergelijkbaar zijn met die van iedereen," Emi Diaz, oprichter en creatieve geest van haar gelijknamige merk

Credits: Emi Díaz

Hoewel ze een diploma in economie heeft, leidde haar passie voor kunst en mode haar ertoe om deze unieke kunstvorm te verkennen. Elk sieraad van het merk weerspiegelt de tijd en toewijding die is geïnvesteerd in zowel het ontwerp als de uitwerking, met behulp van materialen van de hoogste kwaliteit, zoals zilver en 24-karaats goud. Prijzen variëren van 300 tot 900 dollar, wat de nauwgezette aandacht voor detail en het ambachtelijke proces weerspiegelt dat ongeveer tweeënhalve week per stuk in beslag neemt. Hoewel haar proces niet vatbaar is voor industrialisatie, heeft ze onlangs nog een persoon geïntegreerd om mee te werken aan de productie.

(Van links naar rechts) Cavata-stuk, geïnspireerd op een hersenkoraal. Coralina, meesterwerk, geïnspireerd op koraalriffen. Candra, geïnspireerd op Tubipora-koralen. Credits: Emi Díaz.

De steun van SENA, de Colombiaanse nationale leerdienst, hielp haar om haar project een boost te geven, door een startkapitaal van 80 miljoen peso (ongeveer 4,4 miljoen dollar) te verstrekken als onderdeel van een project ter ondersteuning van opkomend talent. Haar omzet bedroeg vorig jaar 93 miljoen peso (ongeveer 5,2 miljoen dollar), en hoewel haar oprichter verzekert dat "het bedrijf zichzelf bedruipt", wil ze blijven groeien door deel te nemen aan evenementen zoals Bogotá Fashion Week of Expoartesanías, en een select publiek aan te trekken dat "de authenticiteit en exclusiviteit" van haar voorstel waardeert.