Labels To Watch: Vijf Zuid-Afrikaanse modemerken die de rijkdom van Afrika laten zien

South Africa Fashion Week (SAFW) heeft al decennialang een stevige reputatie. Dit tweemaal per jaar gehouden evenement werd in 1997 opgericht door Lucilla Booyzen en vindt jaarlijks plaats in zowel Johannesburg als Kaapstad. Voor retailers is het een belangrijke kans om de rijkdom van Afrikaanse mode te verkennen.

Dit jaar vonden de lente/zomer 2024 shows van Zuid-Afrikaanse modelabels plaats van 18 tot en met 20 april in de Mall of Africa in Midrand, Johannesburg. FashionUnited volgde de shows online.

Zuid-Afrika is de voedingsbodem voor modetalent. Volgens Zuid-Afrikaanse modeontwerpers spelen sociaal en milieubewustzijn een grote rol in de Afrikaanse mode-industrie. Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid. Lokale productie staat centraal. Het doel van zakendoen is om te verbinden. Om te onthouden: vijf inspirerende modelabels van SAFW SS24.

Viviers

Viviers is in 2019 opgericht door Lezanne Viviers. De kleding van de label is naar eigen zeggen “geïnfuseerd met mannelijk traditioneel kleermakerswerk en organisch gedrapeerde, vloeiende items, die vaak worden geassocieerd met conventionele vrouwelijkheid,” aldus de oprichter van Viviers.

Creatief directeur Lezanne Viviers Credits: Viviers

Tijdens de SS24 show op de vrijdag van SAFW liet Viviers een indrukwekkende collectie zien. De ontwerper legt uit: “Het samenspel van traditioneel en conventioneel, het constant balanceren tussen deze uitersten zie je terug in onze stofkeuzes; organische en natuurlijke vezels, gemaakt door technische en industriële stoffen, zoals upcycled nylon of hergebruikt plastic.”

Viviers SS24 Credits: @eunicedriverphotography

Over Viviers: Opgericht: Door Lezanne Viviers in 2019.

Door Lezanne Viviers in 2019. Bestseller: Artikelen die veelzijdig en unisex zijn, zoals de maxi-jurk, broeken en jumpsuits.

Artikelen die veelzijdig en unisex zijn, zoals de maxi-jurk, broeken en jumpsuits. Doelgroep: Iedereen die van kwaliteit, gemeenschap, luxe en een kunst houdt.

Iedereen die van kwaliteit, gemeenschap, luxe en een kunst houdt. Verkooppunten: Op afspraak in een atelier en flagship store genaamd Glasshouse, via een online winkel en bij boutique Merchants on Long in Kaapstad.

Op afspraak in een atelier en flagship store genaamd Glasshouse, via een online winkel en bij boutique Merchants on Long in Kaapstad. Prijzen: Vanaf 220 euro.

Vanaf 220 euro. Productie: In een lokaal atelier door een team van kleermakers.

In een lokaal atelier door een team van kleermakers. Contactinformatie: info@viviers.studio, www.viviersstudio.com, +27 65 617 6659.

Gugubygugu

De Zuid-Afrikaanse modeontwerpster Gugu Peteni, die op de zaterdag van SAFW haar SS24 collectie liet zien, heeft enkele jaren ervaring in de mode-industrie. Ze studeerde mode- en textielontwerp aan de Nelson Mandela University. Daarna werkte ze drie jaar als ontwerper en retailmanager voor internationaal mohairproductiebedrijf Mohair SA. In 2019 lanceerde ze het modelabel Gugubygugu.

Gugubygugu Credits: Jesse Claasen

De collectie voor SS24, getiteld “Manufactured not Made”, is een luxe streetwear herencollectie. Peteni wil met de collectie het proces achter de schermen van kledingproductie laten zien. Ze weergeeft delen van het proces letterlijk op de ontwerpen van haar kleding.

Gugubygugu SS24 Credits: @Vineimage

“Het doel is om licht te werpen op wat er bij het maken van een collectie komt kijken. Door het blootleggen van het proces achter mijn ontwerpen komt er meer respect voor het werk. Waarom zou ik dan niet de lagen weghalen en onthullen wat er echt nodig is om een kledingstuk te maken? Deze collectie nodigt je uit in mijn atelier, waar elk stuk een verhaal vertelt en een kijkje geeft in de wereld van het maken,” aldus Petini.

Gugubygugu SS24 Credits: @Vineimage

Over Gugubygugu: Opgericht: Door Gugu Peteni in 2019.

Door Gugu Peteni in 2019. Bestseller: Cargobroeken en truien.

Cargobroeken en truien. Doelgroep: Een breed scala aan demografische groepen, van jongvolwassenen tot volwassenen, afhankelijk van of ze onze producten in het hogere segment of onze ready-to-wear collectie kopen.

Een breed scala aan demografische groepen, van jongvolwassenen tot volwassenen, afhankelijk van of ze onze producten in het hogere segment of onze ready-to-wear collectie kopen. Verkooppunten: Items zijn uitsluitend verkrijgbaar via een eigen online winkel.

Items zijn uitsluitend verkrijgbaar via een eigen online winkel. Prijzen: Prijzen variëren van 20 tot en met 450 euro.

Prijzen variëren van 20 tot en met 450 euro. Productie: In een fabriek in Pretoria.

In een fabriek in Pretoria. Contactinformatie:info@gugubygugu.com, T: 067 120 0881, @gugubygugu (Instagram, Facebook, etc).

Isabel de Villiers

“Koop minder, koop beter,” is de slogan van Isabel de Villiers. Ze is een van de meest maat-inclusieve ontwerpers tijdens SAFW en eigenaar van het gelijknamige modemerk. Het in Kaapstad geboren merk dat nu in Pretoria gevestigd is, maakt mode voor vrouwen ‘in alle vormen en maten.’ Hun ontwerp esthetiek zijn strakke lijnen en figuur flatterende silhouetten. Tot de kenmerkende stukken behoren de lasergesneden kledingstukken.

“We zijn geïnspireerd door de Afrikaanse kunstwereld en de daaruit bestaande technieken. We hebben het Punch Needle-werk van lokale ambachtslieden, Julie Punch Baby, verwerkt in onze Fashion Week-collectie,” vertelt de ontwerper. Ze vult aan: “We werken ook samen met The Sijwa Project aan handgeborduurde pan-Afrikaanse stukken. Deze stukken zijn zo bijzonder en laten het handwerk en de vaardigheden van Afrikaanse handen zien.”

Isabel de Villiers SS24 tijdens South Africa Fashion Week Credits: Isabel de Villiers

Het merk produceert alles in huis. De Villiers legt uit: “Het is zo fijn om het hele proces onder één dak te hebben. We produceren slechts een kleine hoeveelheid van elk artikel om kwaliteit en exclusiviteit te garanderen.”

Isabel de Villiers SS24 Credits: Isabel de Villiers

Over Isabel de Villiers: Opgericht: Door Isabel de Villiers in 2012.

Door Isabel de Villiers in 2012. Bestseller: Maxi wrap jurken, jumpsuits en ‘Laser Cut Apron’ jurken.

Maxi wrap jurken, jumpsuits en ‘Laser Cut Apron’ jurken. Doelgroep: Vrouwen die een druk leven leiden, pioniers in hun eigen gebied.

Vrouwen die een druk leven leiden, pioniers in hun eigen gebied. Verkooppunten: Online: Eigen website, webwinkels Equilibrio en The Local Edit. Fysiek: Studio & Showroom, Faerie Glen (Pretoria), Konvooi, Melville, JHB, Africa Rise, Sandton City, JHB, Juniper & Jasmine, Brooklyn Mall, Pretoria Eva Boetiek, (Stellenbosch), Diana Loon (Knysna) Sole Ateljee, Windhoek & Swakopmund, Namibië.

Online: Eigen website, webwinkels Equilibrio en The Local Edit. Fysiek: Studio & Showroom, Faerie Glen (Pretoria), Konvooi, Melville, JHB, Africa Rise, Sandton City, JHB, Juniper & Jasmine, Brooklyn Mall, Pretoria Eva Boetiek, (Stellenbosch), Diana Loon (Knysna) Sole Ateljee, Windhoek & Swakopmund, Namibië. Prijzen: Van 50 euro tot en met 500 euro.

Van 50 euro tot en met 500 euro. Productie: Isabel de Villiers produceert elk kledingstuk van begin tot eind in Pretoria. Ze maken eigen patronen, sorteren ze op maat, stikken ze op de machines en voeren alle bestellingen in huis uit. .

Isabel de Villiers produceert elk kledingstuk van begin tot eind in Pretoria. Ze maken eigen patronen, sorteren ze op maat, stikken ze op de machines en voeren alle bestellingen in huis uit. . Contactinformatie: www.isabeldevilliers.com, 0844418222, isabeldevilliersclothing@gmail.com, Studio: 654 Duiwelskloof street, Faerie Glen, Pretoria, Gauteng (op afspraak) .

Belhauzen

Belhauzen is een label dat zich richt op mensen die van opvallende mode houden, maar ook waarde hechten aan duurzaamheid en tijdloos design. “Het zijn mensen die willen investeren in stukken van hoge kwaliteit die niet alleen modieus zijn, maar ook gemaakt zijn om lang mee te gaan. Innovatie wordt gecombineerd met eco-bewustzijn,” legt oprichter Belinda Venter uit.

Belhauzen SS24 Credits: Belhauzen

“Dit veeleisende publiek waardeert mode die individualiteit stimuleert en uitdrukt en tegelijkertijd een positieve impact heeft op de planeet. Ze kopen niet alleen kleding, ze investeren in een duurzame en stijlvolle toekomst.”

Belhauzen SS24 tijdens South Africa Fashion Week Credits: Belhauzen

Modelabel Belhauzen presenteerde op de donderdag van SAFW een unieke fusie van Afrikaanse mode en de moderne stijl. Oprichter Venter legt uit: “Ik maak gebruik van levendige kleuren, gedurfde patronen en traditionele Afrikaanse stoffen en motieven. Elk stuk vertelt een verhaal. Het viert de rijke culturele erfenis en de diversiteit van Afrikaanse kunst en vakmanschap.”

Belhauzen SS24 Credits: Belhauzen

Over Heart & Heritage: Opgericht: Door Belinda Venter in 2021.

Door Belinda Venter in 2021. Bestseller: Linnen blazers & broeken met wijde pijpen.

Linnen blazers & broeken met wijde pijpen. Doelgroep: Mensen die van unieke mode, duurzaamheid en tijdloos design houden.

Mensen die van unieke mode, duurzaamheid en tijdloos design houden. Verkooppunten: Online via een eigen website: www.belhauzen.com. Maar ook via: Plain Tiger, Slate Boutique, The Modelist.

Online via een eigen website: www.belhauzen.com. Maar ook via: Plain Tiger, Slate Boutique, The Modelist. Productie: Alle kleding wordt in eigen huis geproduceerd met een klein team van geschoolde ambachtslieden in het hart van Kaapstad.

Alle kleding wordt in eigen huis geproduceerd met een klein team van geschoolde ambachtslieden in het hart van Kaapstad. Prijzen: Van 30 tot 150 euro. Daarnaast zijn ze ook gespecialiseerd in op maat gemaakte kleding, zoals bruids- en avondkleding, die individueel geprijsd zijn, afhankelijk van elk uniek ontwerp.

Van 30 tot 150 euro. Daarnaast zijn ze ook gespecialiseerd in op maat gemaakte kleding, zoals bruids- en avondkleding, die individueel geprijsd zijn, afhankelijk van elk uniek ontwerp. Contactinformatie: T: 0672207818 E-mail: info@belhauzen.com.

Heart & Heritage

Lesley Whitter is de oprichter van het Johannesburg modelabel Heart & Heritage. Op nieuwsplatform Twyg is te lezen hoe ze sinds de oprichting van het label in 2013 jarenlang vanuit de kelder van haar moeder gewerkt heeft om het merk op te bouwen. Op de zaterdag van SAFW liet ze haar SS24 collectie zien.

Lesley Whitter, oprichter van het Heart & Heritage label Credits: Heart & Heritage

Voor de SS24-collectie tijdens de zaterdag van SAFW liet ze een reeks handmatig bewerkte kledingstukken, zoals handgeschilderde stoffen. Whitter vertelt dat door de beperkte beschikbaarheid het dragen van de ontwerpen exclusief is.

Heart & Heritage SS24 tijdens SAFW Credits: Heart & Heritage

De ontwerpen van de oprichter zijn geïnspireerd door de diversiteit van haar Zuid-Afrikaanse klanten en hun verhalen, vertelt Whitter. Ze vult aan: “Onze omgeving inspireert ons. We ontwerpen voor alle vormen, inclusief Afrikaanse vormen.”

Heart & Heritage SS24 Credits: Heart & Heritage