Labels to watch: Zes debutanten op de SS26-beursvloer van Modefabriek

Niet alleen de locatie van Modefabriek was deze zomereditie nieuw, de beursvloer kende ook wat nieuwigheden. FashionUnited ging langs bij enkele merken die het debuut maakten.

One Hundred Stars

Modemerk One Hundred Stars staat bekend om de prints. Ooit begon het Britse bedrijf als een accessoiremerk, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een damesmodemerk. De bekendste items uit de collectie zijn de kimono’s en de diverse prints. One Hundred Stars breidt de soorten prints elk seizoen verder uit. Ook heeft het merk een mid-season capsule collectie toegevoegd om het aanbod nog groter te maken.

Het merk heeft al enkele verkooppunten in Europa en dankzij het magazijn in Europa kan het deze makkelijk van leveringen voorzien. De komst naar Modefabriek is bedoeld om de aanwezigheid in de Benelux markt verder te versterken. Retailprijzen liggen tussen de 190 en 130 euro voor een geprinte jurk.

Eleh. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Eleh

Een interessante nieuwkomer en wellicht onverwachte nieuwkomer is Eleh. Het Italiaanse merk heeft bijna een Scandinavische esthetiek met de oversized pasvormen, met enkele opvallende stylingdetails. De vrouwelijke styling maakt het daarentegen juist weer heel erg passend bij de Italiaanse afkomst.

Het merk wordt in de Benelux vertegenwoordigd door Amoda Agentuur uit België. Het merk heeft op dit moment 110 verkooppunten in de gehele Benelux en specifiek 25 in Nederland. Eleh bevindt zich in het middensegment met de retailprijs van 207 euro voor een blazer, 165 euro voor een pantalon en 81 euro voor een T-shirt.

De stand van Ou. Brand. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Ou. Brand

De naam Ou. zal in Nederland wel een belletje rinkelen, maar nog niet veel mensen zijn bekend met het feit dat het bedrijf al sinds zes jaar eigen collecties maakt. Ou. Brand verkocht deze tot nu toe in de eigen winkels en via de webshop. De voormalige retailer zet voor het SS26-seizoen de eerste stap in de wholesale. Ondernemer Valerie van der Meer geeft aan te gaan voor selectieve aanpak. Een verkooppunt per stad moet het merk exclusief houden.

Het merk bevindt zich in het middensegment. Een pantalon heeft een retailprijs van 189 euro, een sweater 115 euro en een top 89 euro.

Bobo Choses. Credits: Bobo Choses

Bobo Choses

Kleurrijk en speels: Spaans merk Bobo Choses brengt weer wat anders op de markt. Het merk begon ooit als kindermodemerk, maar breidde uit met damesmode. “We zijn kinderen die vast zitten in lichamen van volwassenen, zich serieus grappig gedragen en die zorgen voor de wereld en alles dat daar onderdeel van is.” De collecties staan dan ook bol met eigen gemaakte prints en illustraties. Veel van de illustraties bevatten een kleine knipoog.

Het merk is actief in ruim 46 landen en heeft wereldwijd een kleine 600 verkooppunten. De prijzen liggen tussen de 190 euro voor een jurk, 135 euro voor jeans en 55 euro voor een T-shirt.

Haris Cotton. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Haris Cotton

Laat de naam je niet voor de gek houden. Hoewel Haris Cotton de eerste 20 jaar van het 50-jarig bestaan zich specialiseerde in katoen, betekent niet dat het merk zich nu nog in dit veld beweegt. 30 jaar geleden besloot het merk namelijk de stap te maken naar linnen. De huidige collectie bestaat dan ook voornamelijk uit linnen items voor dames en heren.

Het merk wordt vertegenwoordigd door Inez Consulting in de Benelux. Het merk wil in het SS26-seizoen van start met leveringen in de Benelux markt. Linnen jurken hebben een retailprijs tussen de 270 en 213 euro en de prijs van linnen blazer ligt rond de 160 euro.

Kimara Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Kimara

Nederlands modemerk Kimara werd in 2024 opgericht en maakt nu de stap naar de Modefabriek. Nieuw in de wholesale is het echter niet, want het merk heeft al zo’n honderd verkooppunten, mede dankzij het partnerschap met Henk Fashion Agency.

Het merk specialiseert zich in travelwear, maar geeft aan de categorie te vernieuwen. Kimara richt zich op vrouwelijke details en makkelijk te combineren items. Prijzen liggen tussen de 109 euro voor een pantalon en 60 euro voor een top.