Lacoste duikt de virtuele wereld in voor viering 90e verjaardag

Het Franse modemerk Lacoste is een samenwerking aangegaan met ‘The Sandbox’, een dochteronderneming van het Chinese game softwarebedrijf Animoca Brands. Daarmee stapt Lacoste de virtuele wereld binnen op zijn 90e verjaardag.

The Sandbox creëerde een virtuele wereld, waarin mensen over heel de wereld samen kunnen spelen, zo staat in het persbericht. De virtuele wereld bevat themalocaties, zoals Tokio, São Paulo, Parijs en Golf Island als stops op de ‘Lacoste World Tour’ en bevatten minigames in een krokodillenthema.

"We zijn verheugd om zo'n populair merk als Lacoste te verwelkomen in ons groeiende ecosysteem," aldus Arthur Madrid, managing director van The Sandbox. "Deze samenwerking symboliseert een fusie van tijdloze traditie en baanbrekende innovatie, waarbij het erfgoed van Lacoste, vertegenwoordigd door het iconische krokodillenembleem en het Franse sport- en mode-erfgoed, samenkomt met de grenzeloze mogelijkheden van The Sandbox."