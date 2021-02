Lacoste lanceert milieuvriendelijke Loop Polo

Het Franse modemerk Lacoste lanceert een duurzame en milieuvriendelijke versie van zijn bestseller polo, met de introductie van de Loop Polo gemaakt van gerecycled katoen van overgebleven Lacoste polo's.

De eco-vriendelijke unisex Loop Polo bestaat uit 30 procent gerecycled katoen samen gesponnen met 70 procent zuiver katoen, gemaakt met behulp van een “closed-loop” proces, wat betekent dat iedere polo uniek is.

De polo is verkrijgbaar in een gespikkelde look in grijs of donkerblauw en de iconische polo behoudt nog steeds zijn “petit piqué” textuur, legt Lacoste uit, evenals de halslijn met twee knopen, korte mouwen en krokodil, die gemaakt is van gerecycled polyester.

De lancering van de Loop Polo markeert een nieuw tijdperk voor Lacoste, het Franse label voegt toe dat het gaat om een nieuw, heruitgevonden model met lage impact op het milieu, waarbij tijdens de productie bijvoorbeeld ook minder water wordt gebruikt.

De Loop Polo is vanaf vandaag verkrijgbaar en is te koop voor 130 euro in Lacoste winkels en de webshop van het merk.

In december afgelopen jaar is Lacoste toegetreden tot het ‘Make Fashion Circular’ programma van de Ellen MacArthur Foundation. In 2009 introduceerde deze non-profit organisatie circulariteit op de wereldwijde economische agenda door modemerken te helpen groener te worden, met een focus op de impact op de planeet en degenen die erop leven.

Lacoste creëerde zijn eerste polo in 1933. Vandaag de dag is het krokodillenmerk aanwezig in 120 landen. Het assortiment van het Franse merk bevat kleding, lederwaren, parfums, schoeisel, brillen, huishoudartikelen, horloges en ondergoed.

Beeld: Lacoste

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.